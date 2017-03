Xử phúc thẩm vụ "bò làm chết người"

Theo đó, Tòa buộc ông Nguyễn Văn Bốn, ngụ tại xã An Ninh Tây là chủ con bò gây tai nạn giao thông phải bồi thường cho bà Nguyễn Thị Thiết - mẹ nạn nhân Nguyễn Thị Mỹ Linh, ngụ tại xã Lộc Giang (Đức Hòa-Long An) số tiền 24,5 triệu đồng, do thả rông súc vật gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo bản án, Vào lúc 11 giờ ngày 22.8.2005, em Nguyễn Thị Mỹ Linh (SN 1989), ngụ tại xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa (Long An) chở bạn là Phan Thị Cẩm Tú ra thị trấn Hậu Nghĩa, để từ đây đi xe đò lên thị xã Tân An xem kết quả thi tuyển vào Trường Trung học Y tế Long An.

Khi xe chạy đến tỉnh lộ 825 thuộc địa phận ấp An Hiệp, xã An Ninh Đông thì xảy ra vụ tai nạn giao thông nói trên. Đó là một trong hai con bò thả rông từ lề đường phóng ra lộ chạy và nhảy lung tung.

Trước tình huống bất ngờ này, em Linh chưa biết phải né tránh ra sao thì con bò nhảy thẳng vào đầu xe của em Linh. Chiếc xe ngã, em Linh đập đầu xuống đường gây chấn thương sọ não dẫn đến tử vong trên đường đi cấp cứu. Còn Tú thì bị thương nặng nhưng trong phiên tòa này không yêu cầu chủ bò bồi thường thiệt hại.