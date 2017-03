À Ra Thế kỳ 2: Hôm nay hết hạn gửi đáp án

Tóm tắt tình huống kỳ 2: Đang giờ nghỉ ở công ty, A chủ động rủ B, C và D hết giờ làm về nhà mình nhậu. B vốn là dân “nhậu yếu” nên kiếm cách từ chối. C và D thì lại lên kế hoạch cho B đi bằng “bốn chân”. Tại nhà của A, hai bợm nhậu C và D thi nhau ép đủ kiểu khiến B dần rơi vào tình trạng “hai mắt liếc không cùng nhau”. Do quá say nên khi đi vệ sinh B làm vỡ cái bình quý của nhà A. Hôm sau lên công ty, A mếu máo: “B, mày phải đền cái bình cho tao, vợ tao nó đòi đuổi tao ra khỏi nhà”. B liền trả lời: “Tao đã nói tao không biết uống, lỡ xui thì mày ráng chịu”. Với tinh thần “Không được giải cũng được luật” quý bạn đọc xác định giúp ai là người phải bồi thường cái bình quý và nhớ dự đoán số người có đáp án đúng nhé. Bạn đọc chỉ cần từ đủ 16 tuổi trở lên, không phân biệt nghề nghiệp, nơi cư trú đều có thể tham gia dự thi bằng cách: Trả lời trực tiếp trên báo điện tử Pháp Luật TP.HCM (http://plo.vn/a-ra-the.html) hoặc gửi email đáp án về hộp thư arathe2016@phapluattp.vn hoặc gửi qua bưu điện theo địa chỉ: “À Ra Thế - báo Pháp Luật TP.HCM, 34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM”. Giải thưởng tuần của À Ra Thế có năm giải: 01 giải nhất: 1.500.000 đồng/giải 01 giải nhì: 1.000.000 đồng /giải 01 giải ba: 800.000 đồng /giải 02 giải khuyến khích: 500.000 đồng/giải