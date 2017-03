Án bị kháng nghị, vẫn phải giao nhà

Luật quy định phải được giao tài sản Hiện nay, pháp luật có những quy định rất chặt chẽ để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người mua được tài sản đấu giá. Cụ thể, Nghị định 125/2013 quy định người mua được tài sản đấu giá được bảo vệ quyền sở hữu, sử dụng tài sản đã mua đấu giá. Trường hợp người mua được tài sản bán đấu giá đã nộp đủ tiền mua tài sản bán đấu giá nhưng bản án, quyết định bị đình chỉ THA, bị kháng nghị, sửa đổi hoặc hủy thì cơ quan THA dân sự vẫn tiếp tục hoàn thiện thủ tục giao tài sản, kể cả thực hiện việc cưỡng chế THA để giao tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá. Trừ trường hợp trình tự, thủ tục bán đấu giá vi phạm quy định của pháp luật do có lỗi của người mua được tài sản bán đấu giá hoặc người phải THA, người được THA và người mua được tài sản bán đấu giá có thỏa thuận khác. Như vậy trong trường hợp này, cơ quan THA trả lời do chưa nhận được sự chỉ đạo của cấp trên để không giao tài sản cho bà My là trái quy định. Bà My được quyền đề nghị cơ quan THA tiếp tục hoàn thiện thủ tục để giao tài sản cho bà. Nếu không bà có thể yêu cầu công ty bán đấu giá, cơ quan THA phải hoàn trả số tiền bà đã mua tài sản đấu giá, đồng thời yêu cầu bồi thường thiệt hại... Luật sư TRẦN CAO ĐẠI KỲ QUÂN,

Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai