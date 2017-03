Bạc Liêu: Hai bị can đi phá nhà dân

(PL)- Ngày 26-3, bà Châu Thị Ba và Nguyễn Thị Liên (xã Tân Phong, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) tiếp tục đập phá nhà hàng xóm Liên Mỹ Lén (con gái bà Lê Thị Sương). Đây là lần đập phá thứ năm từ sau khi hai bà Ba và Liên bị khởi tố về tội hủy hoại tài sản người khác.

Trước đó, hai bà này đã liên tục đập phá tài sản của bà Lén gây bức xúc cho người dân địa phương, đặc biệt là nạn nhân. Cứ vài tháng, thậm chí vài ngày thì bà Lén bày biện vật liệu xây dựng để sửa chữa căn nhà mình nhưng khi thợ hồ đến thì bà Ba, bà Liên có mặt làm hư hỏng các mẻ hồ, gạch ống nhằm ngăn chặn việc sửa nhà. Bà Lén nói bà đã bị quấy rối, đập phá tài sản trên 40 lần. Trong đó, hồ sơ cơ quan chức năng có một xấp dày 34 lần đập hủy tài sản, gây rối trật tự công cộng với tổng thiệt hại (của bà Lén) gần 30 triệu đồng.

Cũng trong thời gian dài cơ quan chức năng vẫn lừng khừng xử lý hình sự. Đến ngày 15-3, cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Ba, bà Liên về tội hủy hoại tài sản nhưng các vụ đập phá vẫn cứ diễn ra. Cụ thể, trong các ngày 20, 23 và 26-3, hai bị can này tiếp tục phá nhà bà Lén, gây thiệt hại trên 3 triệu đồng. Bà Lén cho biết khi bị quấy phá đã đề nghị công an, VKS huyện có biện pháp ngăn chặn nhưng đến chiều 26-3 vẫn chưa có động tĩnh gì. Trả lời chúng tôi, ông Nguyễn Văn Hận, Trưởng Công an huyện Giá Rai, cho biết đang… bàn biện pháp ngăn chặn (?!).

Như Pháp Luật TP.HCM phản ánh, năm 2010 mẹ bà Lén mua phát mãi căn nhà trên và sau đó bà Lén mua lại. Nhưng khi bà Lén đi làm giấy tờ thì bị bà Ba, bà Liên ngăn chặn vì cho là chủ nhà cũ đã hứa “gá” căn nhà cho hai bà trừ nợ. Bà Ba gửi đơn khiếu nại thì công an tỉnh điều tra, kết luận việc bà Lén mua nhà là đúng quy định.

TRẦN VŨ