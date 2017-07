Chia taxi theo vùng là hạ sách!

Trong đó có một số nội dung chưa hợp lý như thành lập tổng đài điều hành chung cho taxi của các đơn vị kinh doanh vận tải taxi trên địa bàn TP thông qua các hình thức bộ đàm, phần mềm; phân chia ra thành taxi ngoại thành, taxi nội thành và taxi khu vực nào chỉ được đón khách ở khu vực đó, thậm chí khống chế cả thời gian và địa điểm dừng đỗ trong nội thành đối với taxi ngoại thành…

Có thể nói thời gian qua Hà Nội có rất nhiều nỗ lực trong việc quản lý giao thông nhưng hiệu quả chưa cao. Điển hình như dự án xe buýt BRT, chủ trương thu hồi xe máy cũ nát từ năm 2018, dự án đường sắt trên cao… Tuy vậy, với dự thảo quy chế quản lý taxi trên địa bàn TP cho thấy chính quyền đã quá dài tay, can thiệp sâu vào hoạt động của doanh nghiệp một cách không cần thiết. Đó là ý tưởng phân chia taxi theo vùng.

Việc phân chia taxi theo khu vực, theo đó khu vực nào chỉ được đón khách ở khu vực đó liệu có hợp lý?

Trước hết, nói về sự lãng phí nguồn lực xã hội. Việc phân chia theo vùng buộc các tài xế taxi chỉ được đón khách một chiều, nghĩa là chiều ngược lại nếu có khách muốn đi xe cũng không được đón! Như vậy chẳng khác nào “ngăn sông cấm chợ”, trở lại kiểu quản lý những năm tập trung bao cấp. Điều này là bước thụt lùi của nền kinh tế thị trường, cạnh tranh không lành mạnh và làm tăng chi phí xã hội khi số lượng taxi “không tải” tăng lên.

Thứ hai, Điều 33 Hiến pháp năm 2013 quy định: Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm. Thể chế hóa tinh thần hiến pháp, hai đạo luật là Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) và Luật Đầu tư (sửa đổi) đã mở ra bước tiến mạnh mẽ khi đã đơn giản hóa mọi thủ tục hành chính theo hướng mọi người được quyền tự do kinh doanh những lĩnh vực mà luật pháp không cấm. Do đó, Luật Giao thông đường bộ và các văn bản hướng dẫn thi hành không cấm taxi đón khách theo vùng, theo bến… như các phương tiện vận tải hành khách khác. Như vậy, Hà Nội chia theo vùng đối với loại hình vận tải taxi là không đúng quy định pháp luật.

Ngoài ra, nếu quy định này được ban hành thì việc triển khai trên thực tế sẽ rất khó khăn, thậm chí là bất khả thi. Bởi rất khó kiểm soát việc taxi đón trả khách theo vùng ngoại thành, nội thành, lực lượng nào kiểm tra, xử lý việc đón trả khách không đúng quy định.

Do đó, các cơ quan có thẩm quyền ở Hà Nội cần xem xét thận trọng, kỹ lưỡng trước việc ban hành quy chế này. Đừng để như một số chính sách, chủ trương ban hành rồi triển khai không hiệu quả như thời gian vừa qua.