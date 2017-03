Mất xe còn bị trách ai bảo không cẩn thận

Trong thời gian ấy, công an hỏi tôi mà cứ như hỏi cung, có lúc còn nạt nộ. Lần sau, tôi thấy năm tên leo vào nhà người khác, bèn gọi công an phường. Trụ sở công an cách nhà bị trộm chỉ cỡ 500 m mà hai tiếng đồng hồ trôi qua không thấy ai xuống. Tôi bèn gọi 113. Cảnh sát 113 bảo tôi gọi công an phường, tôi nói gọi rồi không thấy xuống. Sau đó hơn 30 phút, mới thấy hai anh 113 xuống, khi ấy bọn trộm đã đi mất. Sáng hôm sau, một anh công an phường xuống hỏi: Tại sao không chạy lên phường gọi trực ban mà gọi 113 để họ bị la. Bó tay luôn!

• Chỉ mong công an đến ngay khi người dân gọi, báo tin để dân thấy được sự nhiệt tình, năng nổ của các anh khi giải quyết việc dân, dù tài sản có thể không tìm được.

• Tôi mất xe khi mới cưới vợ, hai vợ chồng khó khăn có mỗi cái xe, vội vã chạy lên công an phường trình báo thì được yêu cầu viết tường trình. Tôi viết xong thì bị “trách” rằng mất xe còn bị trách, mất thì khó mà tìm… Từ khi tôi viết xong thì chưa bao giờ thấy công an gọi lại.

