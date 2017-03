Ngồi vắt vẻo trên lan can tầng 28 để dọa, đòi vợ về quê

Trang tin Sina ngày 23/6 đưa tin, khoảng 11 giờ trưa ngày 21/6 một người đàn ông còn khá trẻ leo lên nóc tòa nhà Lộc Cảnh Uyển trung tâm thành phố Lục An tỉnh An Huy, Trung Quốc ngồi vắt vẻo trên lan can, nét mặt thất thần mong vợ đang đi làm ở Vô Tích, Giang Tô mau trở về với hai bố con.

Nhận tin báo của người dân, một đại đội cảnh sát đặc nhiệm thành phố Lục An, đồn Cổ Lầu, lực lượng phòng cháy chữa cháy Kim An đã phái nhân viên đến hiện trường giải cứu. Người đàn ông này lại ngồi ở vị trí cực kì nguy hiểm, mái hắt tầng 28 và ở vị trí góc nhà và không có bất cứ thanh lan can nào để bám. Anh ta buông thõng hai chân, tay vẫn giữ chiếc di động nhắn tin cho vợ. Người cha của một đứa trẻ 3 tuổi leo tít lên nóc tòa nhà 28 tầng gọi vợ trở về Trạng thái anh ta lúc đó đang rất kích động, chỉ sơ sảy một chút là có thể rơi xuống dưới nên các nhân viên, cảnh sát không dám tiến lại gần. Một cảnh sát đứng cạnh cửa sổ tầng 28 tòa nhà bên cạnh tìm mọi lời lẽ để khuyên giải. Một lúc sau, người đàn ông này cuối cùng cũng lên tiếng, anh ta cho biết anh ta tên là Từ, chị vợ tên Lâm, hai người có với nhau một bé gái ba tuổi. Do hai vợ chồng cãi nhau, chị vợ giận bỏ nhà đến Vô Tích tìm việc làm, tết Đoan Ngọ (5/5 âm lịch) cũng không về nhà. Anh ta muốn dùng cách này để ép vợ phải bắt xe về ngay hôm đó. Người cảnh sát tiếp tục động viên Từ, bảo rằng vợ anh ta đã bắt xe về quê, nhưng đường xa có về tới nơi cũng phải tới tối, họ thuyết phục Từ xuống đề phòng khỏi nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên anh ta không chịu, người giải cứu và kẻ được giải cứu kẻ thuyết phục người lắc đầu, cứ thế cò cưa khiến lực lượng cứu hộ mất ăn mất ngủ. Lực lượng mặt đất và xe chữa cháy vẫn ứng trực dưới chân tòa nhà chờ lệnh nhưng nói kiểu gì anh ta cũng không chịu xuống. “Cuộc chiến tâm lý” cứ thế giằng co, mãi tới 8 giờ 30 phút tối, tức là hơn 9 tiếng anh ta mới chịu trèo xuống. Ngay sau khi xuống đất an toàn, cảnh sát đã đưa Từ về đồn để điều tra làm rõ. Theo Hồng Vũ (VTC News/Sina)