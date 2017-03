Bên lề À Ra Thế: Chữ đẹp như… đánh máy!

Không phải vô lý khi người xưa có câu: “Nét chữ, tính người”. Ai cũng biết không có ai bẩm sinh đã viết chữ đẹp. Để được điều đó đòi hỏi người viết phải cố công nắn nót, khổ luyện. Với nét chữ đẹp, đáp án sẽ gây được thiện cảm với người đọc ngay khi chưa cần đọc nội dung.





Qua bốn kỳ, À Ra Thế có thể điểm danh một số bạn đọc có nét chữ đẹp: Bạn đọc Đỗ Thị Thanh Yến, giáo viên Trường Trung học Tân Khai B, Hớn Quản (Bình Phước), bạn đọc Vương Kim Ngân ở khu phố Bình Đức 1, Lái Thiêu, Thuận An (Bình Dương), bạn đọc Nguyễn Quốc Bảo, nhân viên ngân hàng ở phường 8, TP Cà Mau (Cà Mau)…

CLB À Ra Thế Thuận An ra tập sách thứ ba

Trong số các đáp án gửi À Ra Thế, có nhiều đáp án được gửi về từ các thành viên của một nhóm đặc biệt, đó là Câu lạc bộ (CLB) À Ra Thế Thuận An, tỉnh Bình Dương. Các thành viên của CLB À Ra Thế Thuận An là những người đã gắn bó, thủy chung với À Ra Thế từ lúc ban đầu khi cuộc thi chỉ là chuyên mục “Đố vui pháp luật” do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức từ năm 1997.

Đến nay, CLB À Ra Thế Thuận An gồm 36 hội viên, hoạt động rất bài bản, chuyên nghiệp. Các hội viên của CLB đã bầu ra chủ nhiệm (ông Nguyễn Thế Sơn) và thủ quỹ (ông Đỗ Văn Của) để điều hành hoạt động của hội.

Trong thời gian hoạt động, CLB À Ra Thế Thuận An đã sưu tầm và “xuất xưởng” hai cuốn sách “Đố vui pháp luật” À Ra Thế 1 và 2. Nay CLB tiếp tục ra mắt cuốn sách thứ ba để hoài niệm một thời.

Gửi đến À Ra Thế cuốn sách thứ ba, các thành viên CLB chia sẻ: “Báo Pháp Luật TP.HCM là kho tư liệu quý báu, được đa số bạn đọc ủng hộ, yêu thích. Chuyên mục: Tìm hiểu pháp luật của quý báo giúp bạn đọc trang bị chút chút kiến thức pháp luật xem như hành trang đời người”. Từ đó, các thành viên CLB nhắn nhủ:

“Sân chơi pháp luật ngày xưa tưng bừng

Bây giờ le lói… Ước gì bền lâu!”

Đáp lại tấm chân tình của các thành viên CLB À Ra Thế Thuận An nói riêng và quý bạn đọc gần xa trên khắp đất nước nói chung, À Ra Thế tái xuất lần này sẽ cố gắng vì quý bạn đọc mà tận tình phục vụ, nâng cao chất lượng nội dung và cải tiến thêm về hình thức. Rất mong quý bạn đọc hào hứng tham gia trả lời với tinh thần “Không được giải cũng được luật” để À Ra Thế luôn song hành cùng các bạn.