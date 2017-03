Cần xử nghiêm phó công an xã bắn người

Pháp Luật TP.HCM ngày 9-4 có bài “Người bị bắn được tuyên trắng án” phản ánh TAND TP Cà Mau vừa tuyên anh Huỳnh Nhật Quang không phạm tội chống người thi hành công vụ. Tòa kiến nghị VKSND tỉnh Cà Mau xem xét lại việc không khởi tố hành vi dùng súng bắn đạn cao su bắn anh Quang gây thương tích của Phó Công an xã Tắc Vân (TP Cà Mau) Dương Trí Dũng. Nhiều bạn đọc cho rằng nhận định của tòa là rất xác đáng.

Bạn đọc Nguyễn Văn Phương (phường 8, TP Cà Mau) bày tỏ: “Sáng qua, đọc bài viết về vụ án, tôi hết sức xúc động. Tôi theo dõi vụ án này từ đầu và cứ nghĩ bị cáo Quang sẽ bị tuyên là có tội, bởi tôi nghĩ thói thường là “huyện bênh huyện, phủ bênh phủ”. Nhưng ở đây TAND TP Cà Mau thể hiện không phải như vậy. Tôi hoan nghênh TAND TP Cà Mau”.

Đồng tình với quan điểm trên, TS Nguyễn Văn Tiến (Trường ĐH Luật TP.HCM) nói thêm: “Về nguyên tắc, công an có quyền sử dụng súng bắn để khống chế các đối tượng. Tuy nhiên, công an dùng súng bắn người phải tùy hoàn cảnh, từng trường hợp và mức độ vi phạm của đối tượng. Nếu công an dùng súng không đúng thì vẫn bị xử lý như thường.

Nếu trong bản án đã nêu rõ những hành vi của anh Quang không đến mức phải dùng súng để khống chế thì lúc này người công an dùng súng bắn là sai, phải bị xử lý và chịu trách nhiệm cả về dân sự lẫn hình sự”.

Tiếp ý kiến trên, luật sư Trần Thị Ánh (Đoàn Luật sư TP.HCM) và luật gia Nguyễn Thanh Lương (Hội Luật gia quận 2, TP.HCM) nhận định: “Tôi thấy hành vi của anh Quang có thể bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng đòi hỏi công an xã phải làm đúng quy trình. Ngược lại, hành vi còng tay, bắt tạm giam anh Quang, đặc biệt là việc ông Dương Trí Dũng (Phó Công an xã Tắc Vân) dùng súng bắn đạn cao su bắn vào má anh Quang bị thương tật 8% cần phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự và bồi thường thiệt hại.

Do vậy, tôi hoàn toàn đồng ý với tòa khi kiến nghị VKS xem xét lại quyết định không khởi tố hành vi dùng súng bắn bị cáo gây thương tật 8% của phó công an xã. Tôi thấy hành vi này có dấu hiệu của tội giết người, tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác và cả tội sử dụng trái phép công cụ hỗ trợ. Hy vọng trong quá trình điều tra, tùy tình tiết sự việc có liên quan mà cơ quan chức năng có thể xử lý đúng người, đúng tội để đảm bảo công bằng”.