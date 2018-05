CapitaLand nói gì về việc biệt thự nứt vì xây chung cư?

Sau khi báo Pháp Luật TP.HCM đăng tải bài viết "Lo sợ sập nhà khi công trình sát vách thi công" phản ánh tình trạng một số căn biệt thự ở gần dự án chung cư cao cấp D’Edge, phường Thảo Điền (quận 2, TP.HCM) bị nứt, thấm nước sau khi dự án trên khởi công.

Cá biệt có căn bị nặng, tường nhà bị nứt, bong tróc, xiêu vẹo ngang dọc nên không thể đóng được cửa sổ, cửa chính. Những hư hỏng này ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại, công việc sản xuất và kinh doanh của người dân nơi đây.



Căn biệt thự bị nứt ở nhiều nơi, phải gia cố, sửa chữa.

Sở Xây dựng TP.HCM đã có buổi kiểm tra trực tiếp tại hiện trường và Thanh tra Sở đã ra quyết định đình chỉ dự án để giải quyết, khắc phục hậu quả do việc thi công gây nên đồng thời yêu cầu chủ đầu tư CapitaLand Thanh Niên khôi phục lại hiện trạng ban đầu, bồi thường thiệt hại cho người dân.

Trước những bức xúc của người dân, ông Chen Lian Pang, Tổng Giám đốc CapitaLand Việt Nam, cho biết an toàn là ưu tiên hàng đầu của công ty.

“Tôi rất quan tâm đến sự cố này vì nếu sự việc không được giải quyết đúng cách, sẽ ảnh hưởng đến việc phát triển công ty trong tương lai cũng như là tình hình đầu tư chung của Việt Nam” - ông Chen chia sẻ.

Theo ông Chen, vì công trình nằm ngay khu vực đã phát triển, đơn vị thi công đã mua bảo hiểm cho những rủi ro phát sinh trong quá trình xây dựng. Những tác động như sự cố nhà liền kề bị ảnh hưởng do công trường xây dựng đang làm móng là điều đôi khi không tránh khỏi.

Chân tường bị bong tróc.

“Hiện tại 5/6 căn nhà bị ảnh hưởng đã chấp nhận các thỏa thuận sửa chữa của đơn vị thi công. Riêng căn thứ sáu chưa đồng ý vì họ đang yêu cầu đơn vị thi công một mức bồi thường không phù hợp với thực trạng. Ngoài ra, hộ dân này cũng không hợp tác cho bên thứ ba đến thẩm định tình trạng sự cố. Vì thế, quá trình thẩm định bị chậm rất nhiều” - ông Chen thông tin thêm.

Về quan điểm cá nhân, ông Chen cho rằng với kinh nghiệm của bản thân trong lĩnh vực xây dựng, việc ngừng thi công vào lúc này là không an toàn. Ông cho rằng: “Công trình nên tiếp tục thi công để hoàn thiện phần xây tường tiếp giáp và phần hầm. Khi việc thi công bị dừng lại dở dang, mùa mưa đang đến với những cơn mưa to, nước mưa sẽ càng làm đất bị mềm hơn, ảnh hưởng đến an toàn và kết cấu của những căn nhà liền kề. Chúng tôi mong được hoàn thiện phần xây dở dang để đảm bảo an toàn hơn cho người dân. Công ty đang nỗ lực giải quyết sự việc này trong tinh thần thiện chí nhất”.