Chỉnh đốn lề lối làm việc phục vụ dân

Gần đây, có nhiều cán bộ bị xử lý kỷ luật vì tác phong làm việc không nghiêm túc, ăn nhậu vào giờ làm việc... Đồng tình với cách làm nghiêm nêu trên của cơ quan chức năng, nhiều bạn đọc đề nghị các cán bộ, công chức, viên chức phải kiên quyết chấn chỉnh.

Xử nghiêm cán bộ vi phạm

Tôi đồng tình với cách xử lý nghiêm những cán bộ công chức, viên chức có thái độ làm việc không nghiêm túc, coi thường người dân. Việc xử lý trên sẽ tạo cho người dân niềm tin vào công tác cải cách hành chính hiện nay.

Tôi được biết ở rất nhiều cơ quan đơn vị, tình trạng nhân viên làm việc lề mề, ăn cắp giờ công làm chuyện riêng diễn ra phổ biến. Người thì lên mạng xem phim, nghiện Facebook, người thì tận dụng thời gian làm thêm bằng cách mở shop online hoặc ngồi hàng quán, uống rượu bia buổi trưa… Do lơ là công việc nên hiệu quả, năng suất làm việc thấp. Họ cũng thiếu sáng kiến trong công tác vì không chuyên tâm. Điều này gây tốn kém, lãng phí cho Nhà nước rất lớn vì họ làm việc ít mà nhận lương cao hơn so với những gì đã cống hiến.

Góp ý trực tiếp thái độ phục vụ của công chức là một hình thức nâng cao sự thân thiện trong tiếp dân. Ảnh chụp tại UBND quận 1, TP.HCM. Ảnh: HTD

Người dân trông đợi cán bộ phải chuyên tâm làm việc. Họ không chấp nhận được cách làm việc dở dở ương ương như vậy. Lương của cán bộ công chức là do dân đóng thuế mà ra chứ đâu phải tự trên trời rơi xuống...

ĐĂNG KHOA (phòng Pháp chế - Công ty TIE)

Thái độ cán bộ làm dân ức chế

Tôi buôn bán bất động sản nên thường đến các cơ quan hành chính làm giấy tờ. Có nhiều lần, tôi phát bực vì cán bộ nhân viên ở một số phường coi thường người dân quá. Như có lần tôi hỏi hồ sơ của tôi bao giờ thì xử lý xong mà chẳng nghe cán bộ trả lời. Tôi hỏi đi hỏi lại thì vị này gắt gỏng: “Chờ đi, làm gì mà nhặng lên thế”.

Tôi cũng chứng kiến nhiều trường hợp cán bộ lớn tiếng với người dân. Ngược lại, có người hay im lặng, chẳng chịu hướng dẫn cho người dân cho ra đầu ra đũa… Những việc này gây ức chế lắm nên không thể chấp nhận được.

VŨ ĐIỆP (Lô B, chung cư Nhiêu Lộc, quận Tân Phú, TP.HCM)

Bố trí công việc hợp lý

Nhiều người bạn của tôi than phiền và ngay tôi cũng nhận thấy trong các cơ quan có nhiều người làm việc tối mắt tối mũi không hết việc, có người đến cơ quan làm lơi xơi rồi về. Trong số đó, có người do làm biếng nhưng cũng có người do cơ quan bố trí công việc không hợp lý. Tôi biết có một đơn vị, do phòng nhân sự ít người nên nhân viên phải gồng gánh nhau làm. Trong khi đó, do phòng hành chính thì lại thừa người nên ai nấy khỏe re, làm đôi ba chuyện là có thể đi dạo lòng vòng cơ quan. Chính sự sắp xếp nhân sự như vậy làm nảy sinh chuyện ganh nạnh nhau. Do ức chế nội bộ nên sự giao tiếp với người dân của mỗi nhân viên cũng không tốt.

TRẦN LÂM (tranle_lam@...)