Cơ quan trả lời

1. Trả lời đơn của ông Nguyễn Đức Tiến (K1, ấp Bảo Định, xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) về việc con trai bị chết do tai nạn giao thông, Công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai cho biết anh Nguyễn Viết Thanh (con trai ông Tiến) tử vong do điều khiển xe mô tô va đụng với xe mô tô do bà Phạm Thị Nhẫn điều khiển. Ngày 28-11-2012, Công an huyện Xuân Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Nhẫn về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ để tiếp tục điều tra, xử lý.

2. Trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Hoa (tổ 8, ấp 5, xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu) về việc bị chiếm đoạt tài sản, Công an huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết việc tranh chấp tài sản giữa ông Nguyễn Đức Cẩm (cha của bà Hoa) với ông Lê Thanh Thao là tranh chấp dân sự và đã được TAND huyện giải quyết theo thẩm quyền. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Thành đã gửi thông báo trả lời đơn của ông Cẩm.

TRÂN CHÍNH ghi