Còn nhiều “ông Luyến” chưa bị lộ?

Vẫn đang chờ Phòng CSGT Khánh Hòa xử lý (PL)- Chiều 16-5, Đại tá Nguyễn Kim Thành, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết tới thời điểm này Phòng Cảnh sát đường bộ, đường sắt (PC67) Công an tỉnh Khánh Hòa chưa báo cáo vụ việc lên ban giám đốc công an tỉnh. “Hiện vụ việc vẫn đang thuộc thẩm quyền của PC67. Theo nguyên tắc, vụ việc phải được giải quyết từ thấp lên cao, khi nào PC67 giải quyết xong mới trình lên ban giám đốc” - Đại tá Thành cho biết. Như chúng tôi đã thông tin, Trung tá Hồ Lưu Luyến, Trạm phó Trạm KSGT Cam Ranh (Khánh Hòa), bị một chủ doanh nghiệp vận tải “tố” bị ép phải trả tiền nhậu, trong đó có cuộc nhậu hơn 13 triệu đồng. Sự việc được PC67 kết luận không có cơ sở kết luận như đơn tố cáo. Tuy nhiên, sau đó ông Luyến thừa nhận mình sai với báo chí, khác hoàn toàn với kết luận của PC67. Vì điều này mà Công an tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo PC67 xác minh, làm rõ lại vụ việc. LÊ XUÂN