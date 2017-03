Công ty Cổ phần Địa ốc Kim Phát: ‘Phạt cọc là có cơ sở’

Sau đó, trong tin “Công ty Địa ốc Kim Phát lần lữa với cả công an” đăng trên số báo ra ngày 9-5, chúng tôi tiếp tục nêu ý kiến của Trung tá Phạm Văn Dự, Trưởng Công an phường 14, quận 10, TP.HCM, liên quan vụ việc này.

Trước đó, dù đã nhiều lần liên hệ nhưng PV không thể làm việc được với người có trách nhiệm của Công ty Kim Phát nên chúng tôi không thể nêu ý kiến của công ty về vụ việc. Mới đây, Công ty Kim Phát cử đại diện đến trao đổi với chúng tôi về một số nội dung có liên quan đến vụ việc.

Theo Công ty Kim Phát, việc chậm giao hợp đồng đối với khách hàng Trương Diệp Lan Phương (quận 10, TP.HCM) là do Công ty Long An IDICO thống nhất với Công ty Kim Phát phải ký thêm phụ lục hợp đồng. Đối với khách hàng Trần Huệ Linh (huyện Bình Chánh, TP.HCM), Công ty Kim Phát chưa giao hợp đồng là do chị Linh chưa nộp đủ tiền theo thỏa thuận. Vì chị Linh ngưng giao dịch với Công ty Long An IDICO nên Công ty Kim Phát có quyền phạt cọc (theo hợp đồng đặt cọc mà chị Linh đã ký với Công ty Kim Phát) và thu phí tư vấn.

Cũng theo Công ty Kim Phát, trong việc không cung cấp giấy phép hoạt động và danh sách nhân viên theo đề nghị của công an phường, do công an phường không gửi văn bản yêu cầu nên công ty đã không trả lời kịp thời. Sau đó, công ty đã cung cấp đầy đủ cho công an phường.