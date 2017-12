Dân TP.HCM kêu trời vì nạn vẽ bậy

Năm 2016, UBND phường Phạm Ngũ Lão (quận 1) đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Dương Minh Tường An (Đồng Tháp) về hành vi làm hoen bẩn nơi công cộng. Hôm đó, An đi ngang khu vực Công viên 23-9, thấy bốn người khác đang dùng bình xịt sơn vẽ trên tường nên “góp vui”. Khi lực lượng chức năng phát hiện, bốn người kia chạy mất còn An phải chịu phạt 1,5 triệu đồng, bị buộc khôi phục tình trạng ban đầu của bức tường.