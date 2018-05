Đề nghị xử lý nữ tài xế nói 'con người không quan trọng'

Như Pháp Luật TP HCM đã thông tin, trước đó, chiều 2-5, trên đường Đổng Quốc Bình (quận Ngô Quyền), bà Dương Thị Thùy Trang điều khiển xe ô tô biển số 16N-5265 có va chạm với xe máy điện do nam sinh viên Hoàng Quang Minh điều khiển. Hậu quả, anh Minh bị ngã, chấn thương đầu gối. Theo clip được đăng tải trên mạng xã hội facebook, khi cán bộ công an phường Đổng Quốc Bình đến hiện trường giải quyết, bà Trang có lời nói “con người không quan trọng”. Sau đó, Công an quận Ngô Quyền đã dựng lại hiện trường để có căn cứ giải quyết. Tuy nhiên, trong quá trình này bà Trang vẫn có thái độ thiếu hợp tác. Vì vậy, vụ va chạm giao thông đã được chuyển cho cơ quan điều tra xử lý theo thẩm quyền. Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng đã yêu cầu bà Trang làm kiểm điểm về phát ngôn trên. Bà Trang đã tường trình thừa nhận đã có những phát ngôn thiếu chuẩn mực. Tuy nhiên, bà Trang cho rằng những lời nói này được phát ra ở thời điểm bị kích động mạnh, bản thân không giữ được bình tĩnh.