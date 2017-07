Đề xuất chấp nhận bản sao cà vẹt khi kiểm tra

Căn cứ BLDS 2015 để áp dụng Trước đó, ngày 24-5-2017, NHNN đã ban hành văn bản gửi các TCTD yêu cầu thực hiện nghiêm túc quy định về việc bên thế chấp giữ bản chính cà vẹt xe trong thời gian hợp đồng thế chấp có hiệu lực theo quy định tại Nghị định 11/2012 của Chính phủ. Đồng thời văn bản này cũng được gửi cho Bộ Công an. Kế đến, ngày 31-5-2017, Cục CSGT (Bộ Công an) đã có công văn gửi công an các tỉnh, nêu rõ đối với những phương tiện thế chấp tại NH khi tham gia giao thông thì bên thế chấp được giữ bản chính cà vẹt xe trong thời hạn thực hiện hợp đồng thế chấp tại Nghị định 11/2012. Tuy nhiên, các NH thương mại vẫn tiếp tục hướng dẫn nhân viên tín dụng làm việc với khách hàng để giữ bản gốc cà vẹt xe. Các NH thương mại cũng viện dẫn Điều 323 Bộ luật Dân sự 2015 khẳng định quyền của bên nhận thế chấp là “Giữ giấy tờ liên quan đến tài sản thế chấp trong trường hợp hai bên có thỏa thuận, trừ trường hợp có quy định khác”. Theo đó, trường hợp luật có quy định khác thì việc thỏa thuận đó của các bên phải tuân thủ theo luật chứ không tuân theo quy định khác của nghị định. Theo các NH thương mại, căn cứ theo Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 thì trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn. Theo quy định, luật sẽ có hiệu lực pháp lý cao hơn nghị định. Do đó, các NH thương mại sẽ căn cứ vào BLDS 2015 để áp dụng.