Đọc gì trên Pháp Luật TP.HCM số Chủ nhật, 6-3-2016?

Đó là các bài: Ký sự rừng sâu - Kỳ 1: Đẻ cho hết trứng thì thôi; Nhà thờ cổ Sài Gòn - Bài 1: Hạnh Thông Tây với kiến trúc cực hiếm; Mỹ tục tặng hoa; Nhớ sao cái dáng ngồi xe; Leo ứng xử với sự nổi tiếng quá tuyệt; Phục hưng nét đẹp áo dài; Nghe kỹ hướng dẫn trước khi dùng; Cuộc chiến giữa công nghệ và pháp luật; Giải mã ngân sách quốc phòng Trung Quốc…

Ký sự rừng sâu - Kỳ 1: Đẻ cho hết trứng thì thôi

Ở vùng sâu tỉnh miền núi Đắk Lắk, dường như người ta đẻ bất chấp nghèo đói, bất chấp cơn điên. Khác với người đồng bằng, đa số người dân tộc Ê Đê ở đây sống an phận, hồn nhiên trong cái nghèo và đông đúc con cái của mình. Có nhà một vợ, một chồng đẻ một lèo 15 con. Có bà mẹ điên vẫn đẻ sòn sòn tám đứa cho đến khi chồng chết năm ngoái.

Hồ sơ tư liệu:

Nhà thờ cổ Sài Gòn - Bài 1

Hạnh Thông Tây với kiến trúc cực hiếm

Con đường Quang Trung, Gò Vấp, đi ngang nhà thờ Hạnh Thông Tây xưa vắng tanh nay đã thành con đường huyết mạch đông đúc. Mỗi khi dừng đèn đỏ, người đi đường không thể không ngoái nhìn vào nhà thờ, nơi một khoảng không gian thanh bình, xanh mát với một kiến trúc đẹp lạ nổi bật.

Thị dân:

Mỹ tục tặng hoa

Mỹ tục tặng hoa nhân những ngày lễ đặc biệt chỉ nở rộ từ sau thời kỳ đổi mới. Bởi không kể thời chiến tranh, ngay khi bước sang hòa bình sau 1975, kinh tế còn khó khăn, lo miếng cơm manh áo đã toát mồ hôi còn nghĩ gì đến chuyện tặng hoa. Nếu có cũng chỉ lác đác và có phần gượng ép cho phải đạo!

Góc nhỏ Sài Gòn - chuyên mục do nhà văn Lê Văn Nghĩa phụ trách:

Nhớ sao cái dáng ngồi xe

Nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8-3, ngồi uống cà phê, nhìn ra đường thấy phụ nữ bây giờ ngồi sau xe máy thường gác chân hai bên. Mỗi lần lên xuống xe, phụ nữ trong mọi lứa tuổi, có thai kỳ hay không thai kỳ đều có chung động tác giơ chân phải (chân trái lên) qua yên xe để ngồi lên. Nếu mặc quần hai ống thì còn đỡ khổ, nếu như mặc áo dài hoặc váy thì cũng gây khó chịu cho khổ chủ.

Văn hóa - Giải trí:

Leo ứng xử với sự nổi tiếng quá tuyệt

25 năm trong sự nghiệp và với năm lần được đề cử Oscar, ngày 28-2, ngôi sao Leonardo DiCaprio mới có giải thưởng Oscar đầu tiên. Phát biểu nhận giải, Leo đã làm mọi người bất ngờ khi không hề đề cập gì tới việc anh đã phải chờ đợi bao lâu.

Phục hưng nét đẹp áo dài

Mãi hơn 40 năm sau ngày thống nhất, năm 2015, Sở GD&ĐT TP.HCM mới phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên TP triển khai kế hoạch “Áo dài học đường” nhằm khuyến khích nữ sinh các trường THCS và THPT mặc áo dài khi đi học. Chỉ mới khuyến khích thôi chứ chưa bắt buộc. Và các nữ công chức, viên chức các sở, ban ngành và các quận, huyện thuộc TP hiện nay đều phải mặc áo dài ngày đầu tuần chào cờ. Chuyện phục hưng chiếc áo dài truyền thống tuyệt đẹp tuy quá muộn màng nhưng vẫn còn hơn không.

Sức khỏe:

BS LƯƠNG LỄ HOÀNG

Nghe kỹ hướng dẫn trước khi dùng

Đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng thuốc tất nhiên là điều nên làm. Nhưng tốt hơn nhiều cho người bệnh nếu được nghe thật kỹ hướng dẫn trước khi dùng qua lời vàng ngọc nặng tựa ngàn cân của quan lang vừa làm thuốc, vừa làm thầy cho trọn nghĩa hai tiếng “thầy thuốc”.

Công nghệ:

Cuộc chiến giữa công nghệ và pháp luật

Ngày 29-2-2016, chẳng biết có liên can gì tới cái ngày đặc biệt bốn năm mới có một lần (ngày 29-2 của năm nhuận), quan tòa Liên bang James Orenstein ở New York đã đưa ra phán quyết chấn động. Theo đó bác bỏ việc FBI yêu cầu hãng Apple mở khóa một chiếc iPhone của một tay súng là đối tượng buôn bán ma túy được cho là có liên can tới vụ xả súng thảm sát tại San Bernardino (California) ngày 2-12-2015, giết chết 14 người và làm bị thương 22 người.

Giải mã ngân sách quốc phòng Trung Quốc

Reuters đưa tin ngày 5-3, Đại hội đại biểu nhân dân Trung Quốc khóa 12 chính thức thông báo tăng 7,6% chi tiêu quân sự năm 2016. Đây là mức tăng thấp nhất trong sáu năm qua. Sự kiện Trung Quốc chọn mức tăng chi tiêu quốc phòng thấp có ý nghĩa gì?