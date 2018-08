Đúng, sai việc nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bị quận 7 ‘hành’

Vừa qua, một trang điện tử đăng trường hợp nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bị quận 7 hành lên bờ xuống ruộng khi đi làm giấy đỏ căn hộ chung cư với tiêu đề “Nhạc sĩ nổi tiếng năm lần khốn nạn làm sổ đỏ”. Thực hư ra sao?



Nhạc sĩ tố bị hành năm lần mới xong sổ đỏ

Theo thông tin đầu tiên trên trang cá nhân, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung kể rằng ông đã phải mất năm lần đi lại khi làm thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận (GCN) quyền sở hữu căn hộ chung cư tại Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) Chi nhánh quận 7.

Lần đầu tiên, ngày 25-5-2018, ông Chung nộp hồ sơ xin cấp đổi GCN căn hộ thì được hẹn sau 30 ngày có kết quả. Đến ngày hẹn, ông háo hức đến nhận thì bị yêu cầu nộp bản vẽ thiết kế căn hộ. Một cán bộ đề nghị ông để vị này làm bản vẽ với chi phí 8 triệu đồng. Không đồng ý, ông Chung tự tìm hiểu và đến Phòng Quản lý đô thị quận 10 trích lục được bản vẽ này với chi phí chỉ 200.000 đồng. Sau đó ông nộp hồ sơ thì được hẹn tiếp 14 ngày làm việc. Đến ngày hẹn, nơi này lại trả hồ sơ kèm giấy báo phạt “do nộp trễ giấy tờ bổ sung”. Tuy bức xúc nhưng vẫn chấp hành, hai tuần sau ông Chung đến lấy biên lai đi đóng phạt thì nhận được hai biên lai vì “nhà do hai người đứng nên hai người cùng bị phạt”. Ông Chung đã nộp số tiền phạt vi phạm là 3.360.000 đồng.

Tiếp tục sau đó, ông đến nhận kết quả thì cơ quan đăng ký lại thông báo hồ sơ không có biên lai đóng phạt, yêu cầu qua kho bạc trích lục lại. Lục được biên lai thì lại bị hẹn tiếp một tuần nữa. Vừa qua, ông mới nhận được kết quả nhưng phải nộp lệ phí đăng ký thay đổi tài sản 50.000 đồng và phí “thẩm định hồ sơ cá nhân” 820.000 đồng. Cho rằng bị làm khó và nhũng nhiễu, ông đã có những lời lẽ rất gay gắt về cơ quan đăng ký đất đai quận 7.

Sau khi nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung viết, ngày 28-8, một trang điện tử đã lấy lại thông tin, viết thành bài báo “Nhạc sĩ nổi tiếng năm lần khốn nạn làm sổ đỏ”.



Người dân làm thủ tục nhà đất tại TP.HCM. Ảnh minh họa: HTD

Cơ quan cấp giấy: Không yêu cầu bổ sung, giải quyết sớm hơn hẹn

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM vào ngày 30-8, ông Nguyễn Ngọc Út, Giám đốc VPĐKĐĐ Chi nhánh quận 7, cho hay ngay trong buổi sáng biết thông tin về bức xúc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ông đã mời ông Chung đến làm sáng tỏ vấn đề. Tham dự cuộc họp có các phó giám đốc chi nhánh và các cán bộ thụ lý hồ sơ. Kết quả là có sự hiểu nhầm của nhạc sĩ Chung.

Ông Út cho hay hồ sơ của ông Chung không bị yêu cầu bổ túc lần nào, thậm chí giải quyết sớm hơn thời hạn trong biên nhận. Hồ sơ chỉ có hai biên nhận: Trích lục bản vẽ và cấp mới GCN. “Cả hai khâu này đều giải quyết đúng, thậm chí sớm hơn ngày hẹn trả” - ông khẳng định. Vậy còn những bức xúc của nhạc sĩ này do năm lần bị “hành” thì từ đâu?

Lãnh đạo VPĐKĐĐ Chi nhánh quận 7 cho hay: Ngày 30-3-2018, vợ chồng ông Chung ký công chứng bán căn hộ và làm thủ tục cấp GCN cho bên mua. Do hồ sơ này cần có bản vẽ nên chi nhánh không nhận mà hướng dẫn bổ sung bản vẽ. Ngày 23-4, ông Chung nộp hồ sơ xin trích lục bản vẽ và được hẹn trả ngày 11-5. Đến ngày 18-5 phía ông Chung mới nộp hồ sơ cấp GCN (do một người đại diện nộp). Một tuần sau, chi nhánh VPĐKĐĐ ký phiếu chuyển thuế. “Đến hơn một tháng sau, 30-7, người đại diện làm hồ sơ của ông Chung mới đến nhận phiếu chuyển để nộp thuế” - ông Út cho biết. Do quá hạn quy định nên cơ quan thuế ban hành quyết định xử phạt. Về khoản lệ phí và phí “thẩm định dự án cá nhân” phải nộp mà ông Chung cho rằng bị nhũng nhiễu, ông Út cho biết đây là quy định của ngành thuế. Riêng khoản thu 820.000 đồng là phí thẩm định cấp GCN quyền sử dụng đất trên địa bàn TP. Khoản thu này được HĐND TP thông qua tại Nghị quyết 17, có hiệu lực từ ngày 1-1-2018.