Giao lưu trực tuyến: Cấp giấy phép xây dựng và giấy phép xây dựng tạm

Thời gian diễn ra giao lưu: Từ 9 giờ sáng đến 11 giờ thứ Tư (25-5-2011).

Khách mời: Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM - QUÁCH HỒNG TUYẾN cùng cán bộ, chuyên viên Phòng Cấp phép xây dựng

ĐỖ QUANG - Nam 35 tuổiXin hỏi : Quy định về việc hoàn công công trình hiện nay như thế nào (cơ quan quản lý nhà nước có tham gia hoàn công không?), xin cho biết các văn bản quy định vấn đề này?

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN : Việc hoàn công công trình, bạn có thể tham khảo Điều 25 Quyết định 68/2010 QĐ-UBND ngày 14/9/2010. Các cơ quan nhà nước không tham gia hoàn công mà chủ yếu do chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng, nhà thầu tư vấn thiết kế xây dựng tổ chức lập biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng theo thực tế công trình phù hợp nội dung giấy phép xây dựng. Biên bản nghiệm thu công trình này là cơ sở để chủ đầu tư xin cấp sở hữu công trình.

Trần Ngọc Đức - Nam 25 tuổiNăm 2010 tôi có mua 200m2 đất trồng cây lâu năm ở đường tỉnh lộ 8, Củ Chi( gần công viên nước Củ Chi). Nay tôi xin chuyển mục đích để làm nhà ở thì bên đo vẽ nói là đất nằm trong quy hoạch dự phóng đường 120m. Nay tôi muốn hỏi quy hoạch đó có đúng như quy hoạch của nhà nước không? Và đây chỉ là dự kiến quy hoạch, vậy tôi có chuyển đất nhà ở được không? Vì hiện tại gia đình tôi chưa có nhà ở. Cám ơn báo pháp luật trả lời thư của tôi.

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN : Để biết chi tiết cụ thể về quy hoạch, bạn nên liên hệ UBND huyện Củ Chi. Ngoài ra, đất của bạn hiện nay là đất trồng cây lâu năm, cho nên chưa được cấp phép công trình xây dựng tạm. Bạn có thể liên hệ UBND huyện Củ Chi để tìm hiểu thêm về kế hoạch sử dụng đất.

nguyễn thị lan anh - Nữ 26 tuổinhà tôi ở Quận 2 đã được cấp GCN đất ở thuộc khu vực chưa có QH chi tiết xây dựng 1/2000, theo quy hoạch chung thì nhà đất của tôi thuộc quy hoạch khu công cộng (cây xanh và đường), diện tích, kích thước đất nhà tôi vượt tiêu chuẩn kĩ thuật xây 5 tầng, nay tôi muốn xin GPXD 5 tầng được không (không phải xin xây dựng tạm), căn cứ pháp lý để giải quyết hồ sơ của tôi (nếu cấp phép hoặc không), xin nói thêm là hiện trạng khu vực xung quanh chủ yếu là nhà thấp tầng.

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN : Đầu tiên, đất của bạn hiện đã đủ điều kiện để cấp phép xây dựng tạm nhưng không xin giấy phép xây dựng chính thức được. Cụ thể về các chỉ tiêu xây dựng, bạn nên liên hệ UBND quận 2 để được hướng dẫn.

Hồ Văn Quốc - Nam 40 tuổihiện tại có 01 khu đất chưa có giấy Quyền sữ dụng đất.tôi muốn hỏi tại sao có người XD đuợc.Có nguời lại không?

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN :Bạn nên liên hệ UBND quận, huyện nơi có khu đất đó để tìm hiểu nguyên nhân.

Bùi Công Lợi - Nam 23 tuổiTôi có một thửa đất đuợc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở với diện tích là 300m2. Phần diện tích trên có một căn nhà cấp 4 diện tích 150m2, phần đất trên hòan tòan nằm trong lộ giới của quốc lộ 1A. Hiện nay tôi muốn xin giấy phép sửa chửa nhà vì nhà đã xuống cấp. Xin cho tôi biết: tôi có thể xin phép sửa chửa lại căn nhà cấp 4 và thêm 1 gác lửng có được không, nếu đuợc phép xây dựng khi giải tỏa tôi có được đền bù phần vật kiến trúc trên không?

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN :Theo nội dung ông trình bày thì nhà của ông đã có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (sổ hồng) là 300m2, có căn nhà cấp 4 diện tích 150m2 nằm trong phạm vi lộ giới quốc lộ 1A nên theo quy định tại Khoản 1 - Điều 8 - Quyết định số 68/2010/QĐ-UBND, ông chỉ được sửa chữa nhà ở theo nguyên trạng hoặc xây dựng mới lại với quy mô 1 tầng trên phần diện tích nhà ở là 150m2.

Nguyen Duc Thuan - Nam 45 tuổiCăn nhà tôi đang ở được mua từ năm 1998, có giấy hồng sở hữu nhưng nằm hoàn toàn trong lộ giới dự phóng theo quyết định 4963/QĐ-UN-QLĐT ngày 30/8/99 của thành phố. Nay nhà tôi quá xuống cấp, không thể sử dụng. Tôi có thể xin phép xây dựng mới được không? xây dựng được bao nhiêu tầng? Rất mong sở xây dựng giải quyết cho phép xây dựng vì thực tế nhiều khu vực có QĐ quy hoạch khá lâu nhưng không biết có triển khai hay không, nếu hạn chế hoặc cấm mgười dân xây dựng mới (nhà không thể sửa chữa) thì nhà nước đã gây khó khăn cho cuộc sống, sinh hoạt của người dân.

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN :

Nhà của bạn đã có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà nằm trên lộ giới chưa giải tỏa nên có thể xin cấp phép xây dựng tạm được (1 trệt, mái tôn hoặc ngói).

Bà Khưu Thị Ngọc và Dương Hoàng Xuân Thủy - Chuyên viên Sở Xây Dựng TP.HCM. Ảnh Huyền Vi





Cao Văn Minh - Nam 30 tuổiNhà tôi ở đô thị. Tôi dự định xây hàng rào bằng tường gạch. Vậy tôi có cần phải xin giấy phép xây dựng không?

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN : Nhà ở đô thị, ông có nhu cầu xây dựng tường rào thì cũng phải xin cấp giấy phép xây dựng theo quy định, thiết kế tường rào phải tuân thủ theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam hoặc Quyết định số 135/2007/QĐ-UBND ngày 8/12/2007 và Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND ngày 3/7/2009 của UBND TP.HCM (nếu là nhà ở liên kế). Đề nghị ông liên hệ UBND quận, huyện nơi căn nhà tọa lạc để được giải quyết theo đúng thẩm quyền.

Sy Anh - Nữ 30 tuổiTôi có mua 1 lô đất (DT: 64m2) thuộc đất trồng cây lâu năm thuộc xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh được xác định thuộc khu dân cư xây mới (chưa có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000). Cho tôi hỏi: 1, Thời hạn sử dụng đất trồng cây lâu năm đến năm 2015, vậy hết thời gian trên tôi có thể chuyển mục đích sử dụng đất lên đất ở được không? 2,Điều kiện để được cấp giấy phép xây dựng?

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN :Đất của bạn là đất trồng cây lâu năm nên hiện nay không được cấp phép xây dựng tạm. Tùy theo kế hoạch sử dụng đất của UBND huyện Bình Chánh mới xác định được đất của bạn bao giờ được cấp phép xây dựng.

Bùi Phụ Huynh - Nam 48 tuổiXin hỏi tôi có mua đất bằng giấy tay nay muốn làm ổ đỏ nhu7gn rất khó khăn đi rất nhiều lần nhưng xã cứ hẹn và hẹn nay tôi muốn xin phép xây dưng tạm có được không

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN : Trước hết, bạn phải xin được giấy phép sử dụng đất thì mới có thể xin cấp phép xây dựng được. Việc xin phép xây dựng tạm phụ thuộc vào việc đất của bạn có nằm trong quy hoạch đất ở hay không.

LÊ VIỆT HƯNG - Nam 37 tuổixinh cho hoi: đất của tôi đã có sổ hồng 20 m2, tuy nhiên tổng diện tích đất hợp pháp theo sổ đỏ cũ là 45,8m2. Phía sau mảnh đất mới bị quy hoạch mương nước vào phần đất hợp pháp của tôi 10m. Vậy tôi có được cấp giấy phép xây dựng tạm voi tổng diện tích xây dựng là 45,8m2.

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN : Đất đã có quy hoạch là hành lang bảo vệ, kênh rạch, mương thoát nước thì không được phép xây dựng nên bạn chỉ có thể sửa nhà theo nguyên trạng, không thể xin cấp phép xây dựng tạm với diện tích 45,8 m2.

Nhi - Nữ 30 tuổiVào năm 2003, tôi có mua 1 miếng đất ở hẻm 172 đường An Dương Vương P16 Q8. Hiện nay khu vực này nhà nước đã đầu tư xây đường nhựa, và xung quanh mọi người đã xây nhà san sát. Tôi đã mua miếng đất này bằng giấy tay, chưa thể tách thửa được. Vậy cho xin hỏi tôi có thể xin giấy phép xây dựng tạm hay không? Xin cảm ơn nhiều.

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN : Do nguồn gốc của miếng đất bạn sở hữu không rõ nên không trả lời cho bạn câu hỏi bạn được. Trường hợp bạn muốn xin giấy phép xây dựng tạm thì đất bạn phải có nguồn gốc là đất ở.

trần văn bảy - Nam 33 tuổiđất cha mẹ cho diện tích 15m2, chưa cấp giấy chứng nhận QSDĐ, theo qui định hiện nay không cấp GCN QSDĐ được, hiện trạng nhà gỗ lợp lá tại góc chợ trung tâm. Hiện nay có nhu cầu xây dựng nhà kiên cố, làm thế nào để xin phép xây dựng được.

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN : Theo quy định tại Quyết định số 68/2010/QĐ-UBND ngày 14/9/2010 của Ủy ban nhân dân TP.HCM, đối với công trình nhà ở riêng lẻ không có các loại giấy tờ về quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất; nằm trong dân khu dân cư hiện hữu, ổn định, sử dụng trước ngày 1/7/2004 (ngày Luật Đất đai có hiệu lực thi hành); phù hợp quy hoạch xây dựng là đất ở và chủ đầu tư phải có giấy cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về ranh giới thửa đất đang sử dụng (kể cả phần tường chung nếu có) không có tranh chấp, khiếu nại và được Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn nơi công trình xây dựng thì được giải quyết cấp giấy phép xây dựng cho công trình. Quy mô công trình tùy theo quy hoạch hoặc chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc tại khu vực đó. Đề nghị ông liên hệ Ủy ban nhân dân quận (huyện) nơi công trình tọa lạc để được hướng dẫn cụ thể.

TẠ HỮU HẢI /CCB -VN - Nam Xin hỏi Về việc xây dựng nhà ở ? Kg Ong Q.H Tuyen ! toi co mua 1 mieng dat ,100m2 tai xa Ba Diem , h.hoc mon , nam 2003 , nay cn xay nha de o , nhung chua chuyn duoc quyen su dung dat , lieu xay nha tam cap 4 , sau nay toi co duoc cap nha tren giay to ( so huu nha o dat o gan lien voi dat )?

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN : Trường hợp của ông không được xây dựng nhà ở do mục đích sử dụng đất không phù hợp, phải xin chuyển mục đích sử dụng đất trước khi xin phép xây dựng.

lam thanh danh - Nam Nhà tôi ở quận Gò Vấp ,đã xây dựng xong hết phần thô,gồm 3 tầng ,bị vi phạm phần lộ giới hẻm sâu, cục (phầnvạt góc) đã bị đình chỉ xây dựng từ năm 2009 đến nay.(theo quy định mới của sở xây dựng tphcm đăng trên báo tuổi trẻ ngày 6/5/2011 được cấp phép xây dựng tạm trên lộ giới đã quy hoạch nhưng chưa có quyết định thu hồi đất để thực hiện quy hoạch).Như vậy tôi có thể xin cấp phép xây dựng tạm mới, để tạm thời lưu dụng phần xây sai phép. Vì phần xây sai đó vẫn nằm trong diện tích căn nhà Củ của tôi. Nếu được thì cơ quan nào có thể cấp phép xây dựng tạm mới cho tôi.xin chân thành cám ơn.

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN :

Phần diện tích đất xây dựng trên lộ giới chỉ được phép xây dựng tạm một tầng, mái ngói hoặc tôn. Trường hợp bạn đã xây dựng 3 tầng và bị đình chỉ xây dựng thì bạn phải thực hiện theo quyết định xử lý hành chính của UBND quận Gò Vấp.





Ông Quách Hồng Tuyến đang trả lời bạn đọc. (Ảnh Huyền Vi)







Nguyễn Văn Đực - Nam 60 tuổiThưa ông, nếu dự án đã có thỏa thuận Quy hoạch kiến trúc, doanh nghiệp có thể khởi công cọc, móng, xây vách tầng hầm trước trong khi đợi ý kiến về Thiết kế cơ sở và Giấy phép xây dựng không? Có thể xem đây là một giấy phép tạm cho doanh nghiệp khởi công sớm, như vậy sẽ tiết kiệm được chi phí và thời gian thi công công trình dẫn đến giá thành xây dựng giảm, xã hội sớm có công trình sử dụng.

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN :Về nguyên tắc, các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc chỉ là cơ sở để bạn xem xét thiết kế công trình trước khi xin giấy phép xây dựng. Các chỉ tiêu này không là cơ sở pháp lý để khởi công xây dựng công trình và không thể xem là giấy phép tạm.

NGUỄN THỊ VĨNH - Nữ 50 tuổi1. Vì sao QĐ 68/2010 ngày 14/9/2010 của UBND Tp HCM; cấp phép xây dựng tạm khu quy hoạch treo, chưa có chưa có quyết định thu hồi đất. Được xây dựng 5 lầu nhưng phải cam kết khi nhà nước thu hồi đất thì phải tháo dỡ không được đền bù? Quy định này có trái với Hiến pháp và pháp luật không? Tại sao đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép xây dựng mà lại phải cam kết như vậy? có phải gây lãng phí tiền của nhân dân không? Hơn nữa dù xây dựng tạm nhưng người dân phải có giấy tờ nhà, giấy tờ đất hợp pháp (giấy CNCQNỞ - CNCQ Đất Ở ) khi xin phép xây dựng; thì dân phải được bồi thường chứ.vì quy hoạch treo bao gio mới chấm dứt, mà lợi ích của người dân thì bị thiệt hại bất cứ lúc nào. Bác Hồ nói vì gì có hại cho dân thì kiên quyết không làm…

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN : Nguyên tắc cấp phép là để thực hiện theo quy hoạch. Còn việc cấp phép xây tạm là để đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người dân khi nhà nước chưa thu hồi đất được. Khi nhà nước bồi thường sẽ xét theo hiện trạng công trình trước khi phá bỏ chứ không phải không bồi thường (chỉ không bồi thường phần nhà tạm mới xây). Quy mô số tầng phải tùy theo chỉ tiêu của khu vực. Vì vậy, bạn nên cân nhắc trước khi đầu tư để tránh lãng phí.

Nguyễn Duy Vũ - Nam 34 tuổiXin hoi tôi có nhà cấp 4 diện tích 5*5, đã có sổ hồng. Hiện nay nhà xuống cấp trầm trọng, tôi muốn xây mới 4 tấng>Vậy tôi có xin phép xây dựng mới được không. Xin cám on

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN : Tùy theo quy hoạch ở nơi của bạn, với diện tích này, bạn chỉ có thể xin cấp phép xây dựng từ 1 đến 2 tầng.

nguyễn thị hồng Hoa - Nữ 29 tuổitôi mới mua 1 miếng đất q12 đường TL15 f thạnh lộc . lộ giới vào 15m chỉ xây được 15m ( đất 5m nhân 30m)vậy sau khi hoán công tôi co dược xây 15m lộ giới ko?

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN : Hiện nay, phần đất trống thuộc lộ giới đều không được phép xây dựng.

nguyen minh quang - Nam 24 tuổithay đổi vị trí ô thông thoáng ỏ tầng lững so với GPXD có cần xin đổi GPXD lại không?

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN : Đối với những nội dung điều chỉnh thiết kế bên trong nội thất căn nhà nhưng không làm thay đổi nội dung đã được quy định trong giấy phép xây dựng, như: thay đổi vị trí ô thông tầng (nhưng không làm thay đổi diện tích sàn xây dựng ảnh hưởng đến mật độ xây dựng); chủ đầu tư và nhà thầu thiết kế (đối với những công trình phải thuê nhà thầu thiết kế) tự chịu trách nhiệm và không phải xin điều chỉnh giấy phép xây dựng, những thay đổi đó được thể hiện trong bản vẽ hoàn công.

Trần Đình Mỹ - Nam 54 tuổiNăm 1997 Tôi có mua 01 mãnh đất 70m2 có nhà tại Q Tân Phú . Năm 2007 Tôi được UBND Quận cấp số nhà tạm và nhập hộ khẩu gia đình vào địa chỉ nhà này,hiện nay chưa làm giấy chứng nhận QSĐ và tài sản gắn liền với đất.Xin hỏi nay Tôi muốn làm nhà với quy mo 1trệt + 2lầu trên diện tích được quy hoạch còn lại thì có xin giấy phép xây dựng được không ? nếu được thì phải làm như thế nào

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN : Theo quy định tại Quyết định số 68/2010/QĐ-UBND ngày 14/9/2010 của UBND TP.HCM đối với công trình nhà ở riêng lẻ không có các loại giấy tờ về quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất; nằm trong dân khu dân cư hiện hữu, ổn định, sử dụng trước ngày 1/7/2004 (ngày Luật Đất đai có hiệu lực thi hành); phù hợp quy hoạch xây dựng là đất ở và chủ đầu tư phải có giấy cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về ranh giới thửa đất đang sử dụng (kể cả phần tường chung nếu có) không có tranh chấp, khiếu nại được các chủ hộ liền kề và UBND phường, xã, thị trấn nơi công trình xây dựng thì được giải quyết cấp giấy phép xây dựng cho công trình. Về quy mô công trình tùy theo quy hoạch hoặc chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc tại khu vực đó. Đề nghị ông liên hệ UBND quận (huyện) nơi công trình tọa lạc để được hướng dẫn cụ thể.

Trần Túc - Nam 56 tuổiNhà tạm xây dựng năm 2000 trên đất có nguồn gốc san lấp đất biền,rạch nằm ngoài hành lang bảo vệ rạch.năm 2003 được phân lô, đặt số thửa,là đất thổ cư, phù hợp với quy hoạch(tờ bản đồ số:38,F Phú Thuận, Q7). Xin cấp chủ quyền nhiều năm nay! Tháng 8/2010 đến nay chưa được, UBND Q7, phòng TN&MT Q7 hẹn chờ xin ý kiến sở TN&MT,Hỏi:Tôi Muốn xin phép xây dựng nhà kiên cố có được cấp phép không? xin cảm ơn Trần Túc.

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN : Về nguyên tắc, nếu trường hợp đất đúng như bạn trình bày thì bạn có thể xin cấp phép xây dựng tạm được. Bạn cần liên hệ UBND quận 7 để giải quyết cấp phép.

huynh ngoc quon - Nam toi co mot thua dattai phuong dong hung thuan quan 12 dat nong ngiep co giay chung nhan quyen su dung dat nam 93 hoi hien nay toi co nhu cau xay dung vay toi coduoc xay dung tam tren dat do khong. dat nay thuoc cong vien cay xanhthu tuc ra sao tran trong kinh chao

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN :Trường hợp của ông không được xây dựng nhà ở do mục đích sử dụng đất không phù hợp, phải xin chuyển mục đích sử dụng đất trước khi xin phép xây dựng tạm.

nguyen duc tu - Nam 49 tuổiNHA TOI O LA NHA CAP 4 KHU VUC LUON BI TRIEU CUONG GAY NGAP . NHA TOI CO TO KHAI NAM 1999 <VI HOAN CANH KHO KHAN TOI KG CO DIEU KIEN LAM SO HONG . NAY NHA THOI THAP NEN HAY NGAP , TOI CO LAM DON XIN SUA CHUA VA DA GUI CHO NOI CAP PHEP NHUNG DA 15 NGAY NAY MA VAN KG CO NHAN VIEN DEN NHA KIEM TRA DE CHO TOI DUOC SUA CHUA

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN :

Bạn nên liên hệ lại nơi nhận hồ sơ để được trả lời cụ thể.

Từ trái qua - Ông Trần Quốc Tuấn (Trưởng phòng) và Ông Tống Đức Tiến (Phó phòng)- Phòng cấp giấy phép xây dựng thuộc Sở Xây dựng TP. HCM. Ảnh Huyền Vi





nguyen thi ngoc yen - Nữ 29 tuổigpxd tam la nhu the nao?

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN : Xin xem câu trả lời trên.

Nguyễn Hữu Hà - Nam 49 tuổiMe toi co chu quyen hong nha so 128/17 Dinh Tien Hoang, F1 Quan Binh Thanh va da xin giay phep xay dung can nha tren tu 9 thang 9 nam 2010 den nay. Thu tuc giai quyet qua cham, khong biet do can bo phu trach muon gay phien ha hay do nghiep vu qua thap.Ong co the cho Me toi cau tra chinh thuc khi nao thi cap giay phep va ly do cham tre trong thu tuc hanh chanh nay

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN : Theo quy định, thời gian giải quyết cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ không quá 15 ngày làm việc, quá thời hạn nêu trên mà cơ quan chức năng không có văn bản trả lời lý do không cấp giấy phép xây dựng thì chủ đầu tư được quyền khởi công xây dựng khi đã đầy đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1, 3, 4, 5, 6 và 7 - Điều 72 của Luật Xây dựng. Đề nghị chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với UBND quận Bình Thạnh để được hướng dẫn, trả lời cụ thể lý do đến nay chưa được cấp giấy phép xây dựng theo đúng thẩm quyền.

Nghiêm Xuân Thân - Nam 35 tuổiTôi mua đất năm 2003, nay tôi dự định xây nhà. Xin hỏi, tôi làm thủ tục xin cấp phép xây dựng trong bao lâu? Nếu có gia hạn thì gia hạn như thế nào? thủ tục có khó không?

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN : Đối với nhà ở riêng lẻ, thời gian giải quyết cấp giấy phép xâu dựng không quá 15 ngày làm việc. Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp giấy phép xây dựng mà chủ đầu tư chưa có đủ điều kiện khởi công xây dựng theo quy định thì phải xin gia hạn giấy phép, thời hạn giải quyết gia hạn không quá 05 ngày làm việc.

vuong an - Nam 55 tuổitoi co 500m2 dat vuon dang chuyen sang dat tho cu ,da bao thue ma chua co tien nop,xin hoi toi co the no tien thue theo chi dao cho no thue CMDSD tu 1/3/2011 ,va tu so do dat vuon toi co the xin XD tam duoe khong.Cam on

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN :Nếu bạn đã có quyết định chuyển đất vườn sang đất thổ cư thì bạn được quyền xin cấp phép xây dựng. Về việc nợ thuế, bạn cần liên hệ Chi cục Thuế để được giải đáp.

nguyễn tấn khoa - Nam 42 tuổiGIAY HONG 1999 GHI DAT VUON TAP.VAY XIN PHEP XAY DUNG TAM DUOC KHONG?lam sao xin phep duoc?

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN :Giấy hồng có mục đích sử dụng đất là vườn tạp, muốn xin phép xây dựng nhà ở phải chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

nguyễn tấn khoa - Nam 42 tuổiNha dang xay co mo 2 cua 1x2m o tang 1 sat mai nha toi.Vay co dung khong?Toi khong dong y ,phai lam sao?

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN : Cửa mở phải cách ranh giới đất 2m. Nếu nhà đang xây vi phạm quy định này, bạn có thể liên hệ thanh tra xây dựng phường, quận để xem xét giải quyết.

nguyễn thị hồng Hoa - Nữ 29 tuổicho tôi hỏi xin phepxaay dựng mất bao lâu .từ khi xin phép đên khi xây dựng cần những thủ tục gì

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN : Giấy phép xây dựng được cấp trong thời hạn không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối với nhà ở riêng lẻ thì thời hạn cấp giấy phép xây dựng không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (thời gian cấp giấy phép xây dựng tạm giống thời gian cấp giấy phép xây dựng). Thành phần hồ sơ và thủ tục thì bạn tham khảo chi tiết tại Điều 5 Quyết định số 68/2010/QĐ-UBND ngày 14/9/2010 của UBND TP.HCM.

Tam - Nữ 23 tuổiKhi nộp hồ sơ XPXD nhà ở, ngoài những giấy tờ phải nộp theo đúng quy định thì có cần phải chụp hình hiện trạng ngôi nhà ko và có cần thiết ko? Vì khi đi nộp XPXD ở quận này thì quận này ko yêu cầu, nhưng khi qua quận khác thì lại yêu cầu có hình, buộc cá nhân/công ty phải quay về chụp hình ngôi nhà rồi lên nộp lại đã làm mất thời gian của cá nhân/công ty. Cám ơn báo pháp luật.

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN : Về hình chụp hiện trạng nhà chỉ yêu cầu đối với trường hợp công trình sửa chữa, cải tạo mà quy định phải có giấy phép xây dựng theo quy định tại Khoản 3 - Điều 20 - Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ.

Nguyễn Thanh Bình - Nam 28 tuổiTÔI DỰ KIẾN XÂY DỰNG 1 CĂN NHÀ 1 TRỆT 2 LẦU (LOẠI NHÀ XÂY BUỒNG TRÊN BAN CÔNG)TRÊN KHU ĐẤT DÃY PHỐ CŨ ĐÃ LÙI VÀO KHỎI RANH ĐẤT GIÁP LỘ GIỚI LÀ 3M, KHI XIN PHÉP XÂY DỰNG ĐƯỢC CƠ QUAN CẤP PHÉP YÊU CẦU TÔI PHẢI THIẾT KẾ KẾ LẠI MẶT ĐỨNG VÌ KHÔNG PHÙ HỢP qcxd XIN HỎI TÔI CÓ ĐIỀU CHỈNH LẠI BẢN VẼ KHÔNG (ĐẤT CHƯA THU HỒI PHÍA TRƯỚC)

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN : Do câu hỏi bạn hỏi chưa rõ, về việc này bạn có thể hỏi trực tiếp cơ quan cấp phép xây dựng nơi căn nhà tọa lạc hoặc có thể liên hệ trực tiếp đến Sở Xây dựng để có câu trả lời thỏa đáng.

Nguyễn Xuân Toan - Nam 32 tuổiXin hỏi: chúng tôi mua một mảnh đất khoảng 135 m2 có sổ đỏ thổ cư, chúng tôi xây thành 5 căn nhà liền kề (trong tổng diện tích). mỗi căn có diện tích 27 m2 (3x9). Sau đó, chúng tôi bán từng căn cho người mua chung sổ đỏ tổng diện tích. Sau này có được công nhận quyền sử dụng cho từng hộ được không?

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN :

Việc phân chia thửa đất phải đảm bảo điều kiện tách thửa theo quy định của pháp luật về đất đai, việc xây dựng phải tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về xây dựng.

Ông Lê Quang Tấn - Chuyên viên Sở Xây dựng - (Ảnh Huyền Vi)





Danh Lam Thanh - Nam

Theo báo Tuổi Trẻ ngày 6/5/2011 được cấp phép xây dựng tạm trên lộ giới đã quy hoạch. Đường dự phóng trong các đồ án chung, hoặc quy hoạch chi tiếc xây dựng tỉ lệ 1/2000 đã được phê duyệt công bố nhưng chưa có quyết định thu hồi đất, để thực hiện quy hoạch, thì được cấp phép xây dựng tạm, công văn của Sở Xây dựng TP.HCM gửi UBND các quận, huyện. Xin hỏi quy định này có hiệu lực kể từ ngày nào, nội dung đầy đủ, cụ thể của văn bản này người dân có thể tìm hiểu ở đâu, trong từng trường hợp cụ thể để người dân nắm rõ.

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN :

Theo Quyết định số 68 về cấp phép xây dựng do UBND TP.HCM ban hành có hiệu lực kể từ ngày 14-9-2010, bạn có thể xem thêm các quy định trong văn bản này. Còn các nội dung về lĩnh vực cấp phép xây dựng, bạn có thể xem thông tin tại website của Sở Xây dựng TP.HCM: www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn

Mai Đức Quỳnh - Nam 47 tuổiTrước đây khi mua nhà hóa giá theo Nghị định 61/CP thì lộ giới đường Võ Thị Sáu là 35m, nay đổi thành 30m. Nay tôi muốn mua lại phần xóa quy hoạch phía trước và lộ giới sau hẻm. Nhưng tôi đã đi hỏi bên quản lý đô thị quận thì họ trả lời là không biết mốc lộ giới giảm về bên nào. Vậy xin ông cho tôi biết mốc lộ giới là bao nhiêu để tôi có thể mua tiếp phần còn lại, và nơi mà tôi đến mua là ở đâu?

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN :Thông tin về các quy hoạch trên địa bàn là do UBND quận cung cấp cho người dân, nên muốn biết cụ thể, bạn liên hệ với UBND quận để biết. Chắc chắn thông tin bạn muốn hỏi, quận đã nắm.

phạm ngọc hậu - Nam 34 tuổiđối với nhà ở tư nhân việc quy định cấp công trình ( ví dụ công trình cấp 3, công trìh cấp 4) căn cứ vào tiêu chuẩn, quy định nào?

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN : Việc phân cấp công trình xây dựng được quy định tại QCVN 03:2009/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHÂN LOẠI, PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ do Viện Khoa học công nghệ xây dựng biên soạn, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường trình duyệt, Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 33/2009/TT-BXD ngày 30-9-2009.

Nguyễn Long - Nam 55 tuổiXin ông Phó Giám đốc cho biết nhà 30 mét vuông có được cấp phép xây dựng không? Cám ơn ông.

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN : Do câu hỏi chưa rõ, ông có thể tham khảo quy định về diện tích và kích thước lô đất xây dựng tại Điều 6 Quyết định số 135/2007/QÐ-UBND ngày 8-12-2007 của UBND TP.HCM và Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND ngày 3-7-2009 của UBND TP.HCM về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 135/2007/QĐ-UBND ngày 8-12-2007 của UBND TP.HCM quy định về kiến trúc nhà liên kế trong khu đô thị hiện hữu trên địa TP.HCM.

Nguyễn Hồng Tuyển - Nam 40 tuổiTôi có miếng đất 300m2 đã có sổ đỏ thổ cư, tôi xây dựng nhà thành 11 căn nhà 2 tầng liền kề để bán (10 căn có diện tích 27m2 (3m x 9m). Xin hỏi tôi có được tách sổ từng căn được không? Nếu không thì tôi phải làm gì cho đúng pháp luật?

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN :Việc xây dựng nhà phân lô để bán phải tuân thủ theo quy hoạch và chủ đầu tư có chức năng kinh doanh. Do đó, nếu bạn đã xây dựng như thông tin bạn nói thì không thực hiện tách thửa được. Bạn có thể liên hệ UBND quận, huyện để được hướng dẫn thủ tục hoặc xử lý vi phạm xây dựng theo quy định.

TRẦN KIM DUNG - Nữ 37 tuổitrường hợp nào thì mới được xây nhà tạm, đất chưa chuyển mục đích có được xd tạm ko? quy định cho xây nhà tạm được bao nhiêu tầng, kết cấu nhà phải như thế nào và thủ tục cấp giấy phép xây dựng ra sao? Xin chân thành cảm ơn!

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN : Đối với những vùng đã có quy hoạch xây dựng được duyệt và công bố nhưng chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện quy hoạch; công trình được cấp giấy phép xây dựng tạm khi công trình phù hợp với mục đích sử dụng đất trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đất chưa chuyển mục đích sử dụng đất ở thì không được cấp phép xây dựng tạm nhà ở. Quy mô cấp phép tạm tối đa là 5 tầng tùy theo chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc tại khu vực đó. Kết cấu nhà kiên cố hoặc bán kiên cố do chủ đầu tư cân nhắc quyết định. Thành phần hồ sơ xin phép xây dựng tạm là theo Điều 9 Quyết định 68/QĐ-UBND.

Một độc giả - Nam Việc bắt buộc chừa ô thông thoáng trong nhà gây bức xúc cho người dân. Xin hỏi quan điểm của Sở Xây dựng TP có cần thiết xen vào nội thất của người dân như vậy không?

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN :Theo quy định hiện nay là không bắt buộc chừa ô thông thoáng trong nhà, việc xây dựng nhà phải đảm bảo mật độ xây dựng và các quy định khác tại các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng.

Nguyen An Phong - Nam 40 tuổiTôi ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Xã này có những ấp bị quy hoạch "treo" nên khi lên UBND xã xin phép sửa nhà là rất khó và chỉ cho sửa chữa tạm. Tuy nhiên, có những nhà làm mới rất kiên cố, dường như việc này rất công khai. Tại sao không tạo điều kiện để người dân sửa chữa nhà mà làm khó như vậy?

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN :Bạn kiểm tra lại xem khu vực nhà bạn thuộc quản lý của Ban quản lý khu Nam hay UBND huyện Bình Chánh để liên hệ đúng chỗ và được trả lời chính thức.

Nguyễn Tiến Dũng - Nam 41 tuổiNhà cấp 4 có sổ hồng công nhận đúng diện tích hiện trạng, có đến 1/2 diện tích nằm trong lộ giới hẻm (quy định hẻm giới có sau thời điểm cấp sổ hồng) có được xây dựng tạm không?

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN : Với thông tin bạn cung cấp thì nhà bạn được cấp phép xây dựng tạm phần trên lộ giới. Phần còn lại không thuộc lộ giới thì được cấp phép chính thức.

Trần Minh Ngọc - Nữ 31 tuổiXin cho em hỏi, em co miếng đất bị quy hoạch tổng thể. Khi em xin GPXD tạm thì không được vì đất của êm là loại đất CLN. Nhưng em xem trong Luật Xây dựng thì không có quy định nào nói rằng đất CLN thì không xin phép được. Vậy nhờ các chú chỉ dùm em với. Em cám ơn nhiều

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN :Ông/bà có thể tham khảo Điều 11 Luật Đất đai. Việc cấp giấy phép xây dựng tạm phải phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy định. Đề nghị ông/bà liên hệ UBND quận (nơi công trình tọa lạc) để được hướng dẫn.

trần văn hùng - Nam 47 tuổiTôi có miếng đất ở Hiệp Bình Chánh - Thủ Đức. Đã có Giấy CNQSDĐ, tôi làm giấy phép xd 3 tấm, nay do điều kiện kinh tế nên chi xây 1 trệt, 1 lầu. Cho tôi được hỏi, vậy tôi có hoàn công và xin giấy chứng nhận sở hữu công trình được k? Sau khi có Giấy chứng nhận sở hữu công trình thì tôi có làm được 1 sổ chung cho cả nha và đây ( gọi là Giấy hồng như lúc trước được k). Xin cảm ơn

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN : Sau khi xây dựng xong công trình, chủ đầu tư phải tổ chức lập biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng hoặc biên bản nghiệm thu theo hiện trạng công trình. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu thuộc thẩm quyền của UBND quận huyện. Đề nghị ông (bà) liên hệ UBND quận Thủ Đức để được xem xét giải quyết.

Vu Nhan Hoi - Nam 36 tuổiNhà đã có giấy chủ quyền, vào mùa này hay bị dột, xin cho hỏi bây giờ tôi muốn nâng mái tôn hay lợp tôn mới có phải xin giấy phép không? Nếu không phải xin giấy phép thì khi tôi làm mấy anh thanh tra xây dựng phường đến hỏi thì tôi trả lời làm sao?

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN :Trường hợp nâng mái, thay mái mà không làm thay đổi kiến trúc, kết cấu chịu lực an toàn của công trình thì không phải xin cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại Điểm g - Khoản 1 - Điều 4 - Quyết định số 68/2010/QĐ-UBND. Tuy nhiên, trước khi tiến hành thi công chủ đầu tư phải đăng ký tại UBND phường/xã theo quy định. Nếu có ảnh hưởng đấn kiến trúc, kết cấu thì phải xin cấp giấy phép xây dựng theo đúng quy định hiện hành.

nguyễn Hồng Sơn - Nam 39 tuổitôi đã mua 1 miếng đất diện tích 200 m2 và đã chuyển mục đích sử dụng làm đất ở 140 m2, được UBND huyện bình chánh cấp và đã cất nhà ở. hiện nay phía sau nhà tôi có 1 phần đất của chủ khác tôi muốn mua để hợp chung thửa phần đất đã mua trước đây phần đất dự định mua có diện tích 52 m2. xin hỏi tôi có thể mua để hợp thửa đất được không?

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN : Việc hợp thức hóa đất, đề nghị ông/bà liên hệ UBND huyện Bình Chánh (trực tiếp qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) để được hướng dân giải quyết theo đúng chức năng.

san ngoc - Nam 35 tuổinhà tôi diện tích là 37m2, hiện trạng là 1 trệt, 1 lầu..kết cấu BTCT, mái tôn. Hiện nay tôi muốn đúc thêm 1 tấm (BTCT) làm sân thượng thì phải làm thủ tục như thế nào? khi hoàn thành, thì nhà nước có công nhận phần sở hữu đó không? xin cám ơn.

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN :Việc thay đổi mái tôn thành mái đúc bê tông cốt thép để làm sân thượng phải được UBND quận, huyện nơi căn nhà tọa lạc xem xét cấp giấy phép xây dựng theo đúng quy định. Sau khi xây dựng hoàn thành nhà ở theo đúng giấy phép xây dựng thì chủ đầu tư lập thủ tục để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo đúng quy định.

Phan Văn Canh - Nam 51 tuổiNhà tôi có giấy hồng nhưng bị quy hoạch "treo" lâu quá, vậy thủ tục xin phép xây dựng như thế nào?

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN :Câu hỏi của bạn không cụ thể nên Sở Xây dựng không thể trả lời. Bạn có thể xem nguyên tắc, điều kiện cấp phép xây dựng tạm mà Sở đã trả lời tại các câu hỏi bên trên hoặc tham khảo website của Sở.

nguyen thi kim thuy - Nữ 28 tuổinha toi da co giay cn chu quyen do tp cap den nay nha toi da xuong cap toi muon xin gpxd nhung chi cap cho toi gpxd tam vay gpxd tam la nhu the nao ? va bat toi phai lam giay cam ket tu thoat go khi nha nuoc co quy hoach la sao toi khong hieu xin tra loi giup toi toi xin chan thanh cam on

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN : Trường hợp nhà nằm trong dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và công bố nhưng chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan có chức năng để thực hiện quy hoạch và có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà thì được cấp giấy phép xây dựng tạm theo quy định. Nếu có nhu cầu xây dựng tạm, chủ đầu tư phải cam kết tự phá dỡ công trình khi nhà nước triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng theo quy định tại Điều 9 Quyết định 68/QĐ-UBND.

TRAN DINH SON - Nam 52 tuổiNhà tôi có tường chung với nhà bên cạnh, nhưng họ đã xây dựng 4 tầng lầu, nay tôi xây dựng nhà của tôi thành 2 tầng thì vách tường chung họ không cho xây sát tường. Như ậy có khoảng hở giữa hai nhà thì nhà tôi có nguy cơ bị thấm. Vậy tôi có thể xây sát tường được không?

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN :Việc xây dựng trên phần tường chung giữa hai nhà được quy định tại Điều 266 Bộ luật Dân sự. Việc xây dựng dựng trên phần tường chung phải có ý kiến của chủ sở hữu liền kề, do đó ông không thể xây dựng trên phần chung như ông đã mô tả nếu chủ sở hữu tường chung với ông không đồng ý.

Bùi minh Tâm - Nữ 32 tuổiXin chào.Cho toi hoi gia đình toi co mieng dat dt 5*40, đã xây dung móng và đỗ một tam rồi, hiện nay muốn xây cho hoan thành nha để ở. Xin phép xây dựng thì co quan noi rằng miếng đất này nằm trong lộ giới quy hoạch hẻm>VẬy tôi có được phép xây dựng tạm theo quy định nhà nước không ? Xin cám ơn

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN :Về nguyên tắc thì bạn được xây dựng tạm. Đề nghị bạn liên hệ UBND quận để được hướng dẫn thủ tục. Trừ trường hợp bạn xây dựng trái phép đã có quyết định xử phạt vi phạm thì phải thực hiện theo đúng quyết định.

Mai Đức Quỳnh - Nam 47 tuổiTôi đã có giấy phép xây nhà trong hẻm có diện tích 1,6m, giấy phép của tôi được xây 1 trệt, 2 lầu, 1 sân thượng, tổng chiều cao là 13,6m, diện tích là 52m2. Nay tôi muốn xây thêm tầng lửng giả đúc có được không, và có phải làm đơn xin phép nữa hay không?

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN :Khi có nhu cầu xây dựng khác nội dung giấy phép xây dựng, chủ đầu tư phải xin điều chỉnh giấy phép xây dựngvà chỉ được thực hiện sau khi đã được cơ quan thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng chấp thuận theo đúng quy định.

lê thiện tài - Nam 40 tuổingười dân thường thiếu hiểu biết về phát luật về lĩnh vực xây dựng, Khi được cấp phép xây dựng nhà , đã có trình qua thanh tra phường ,khi thấy sai phép ,vẫn để cho người dân xây,khi nhà xây gần hoàn chỉnh,thì ở địa phương thanh tra khác xuống đình chỉ,buộc tháo dở,như vậy thiệt hại chỉ có nguời dân chịu ,trong đó có phần sai sót của chính quyền ,xử lý như vậy có c ó b ấc c ông kg ,,

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN : Đúng là người dân còn chưa nắm về thủ tục xin phép xây dựng nên các cơ quan chức năng, báo chí vẫn thường xuyên tổ chức tuyên truyền về pháp luật xây dựng. Do đó người dân cũng phải tìm hiểu đồng thời khi xây dựng phải thực hiện đúng nội dung giấy phép được cấp. Còn việc bạn phản ánh thanh tra xây dựng không kịp thời ngăn chặn, kiên quyết xử lý ngay từ đầu thì chúng tôi xin tiếp thu để chấn chỉnh.

pham hoang trong - Nam 36 tuổinam 2000 toi co mua mot lo dat co bo ho so phuong cap va toi da cat nha nam 2001 nay toi muon lam so hong toi da nop len q quan bao phai bo sung so do goc nhung so do da that lat tim kg duoc xin hoi toi co lam duoc so hong kg nay toi muon sua nha thi co xin duoc phep kg xin luat su giai dap dum toi

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN :Việc giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp giấy phép xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận, huyện nơi căn nhà tọa lạc. Đề nghị bạn liên hệ Ủy ban nhân dân nêu trên để được hướng dẫn, giải quyết.

Trịnh Công Đông - Nam 58 tuổiCấp phép xây dựng trên đất đã có quyết định đền bù nhưng chưa thực hiện, thì ai giải quyết và kiện ra tòa có được không?

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN :Theo nguyên tắc, đã có quyết định thu hồi đất và đang trong giai đoạn bồi thường thì không cấp phép xây dựng tạm.

pham hoang trong - Nam 36 tuổinam 2000 toi co mua mot lo dat co bo ho so phuong cap va toi da cat nha nam 2001 nay toi muon lam so hong toi da nop len q quan bao phai bo sung so do goc nhung so do da that lat tim kg duoc xin hoi toi co lam duoc so hong kg nay toi muon sua nha thi co xin duoc phep kg xin luat su giai dap dum toi

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN : Đề nghị ông/bà liên hệ UBND quận (trược tiếp qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) để được hướng dẫn giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất theo đúng quy định hiện hành của pháp luật về đất đai làm cơ sở pháp lý để lập hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Nguyễn Tiến Dũng - Nam 41 tuổiTôi kiến nghị UBND TP xem xét cho phép diện nhà đất (đã có sổ hồng) có một phần nằm trong quy hoạch lộ giới đường trong khu dân cư hiện hữu được phép xây dựng tạm 1 trệt + 1 lầu (có thể chỉ là bán kiên cố cũng được). Được vậy, người dân "không may" như tôi sẽ được "an ủi" phần nào, bộ mặt đô thị sẽ tươm tất hơn mà nhà nước cũng chẳng mất thêm gì sau này (cũng chỉ bồi thường phần đất đã công nhận).

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN : Theo trường hợp của ông nêu, hiện nay UBND TP.HCM có Quyết định số 68/2010/QĐ-UBND ngày 14/9/2010 quy định nhà ở nằm trong phạm vi quy hoạch lộ giới của các tuyến đường hiện hữu trong đô thị đã được phê duyệt và công bố lộ giới nhưng chưa có kế hoạch thực hiện mở rộng đường: được phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở nhưng không làm thay đổi kiến trúc, kết cấu hiện trạng cũ hoặc cấp giấy phép xây dựng tạm để xây dựng cải tạo công trình, nhà ở với quy mô bán kiên cố 01 tầng (trệt, tường gạch, mái tôn hoặc ngói). Nếu hiện trạng là đất trống, không cho phép xây dựng mới công trình, nhà ở; cho phép cải tạo lại hàng rào, cổng hiện hữu nhưng phải phù hợp với quy định về kiến trúc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Kiến nghị của ông sẽ được ghi nhận.

LUONG PHUOC QUOC - Nam 30 tuổiDat trong cay lau nam co dc xay nha cap 4, va co dc cap giay phep tam khong?

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN : Đất trồng cây lâu năm không được phép xây dựng nhà ở do không phù hợp với mục đích sử dụng đất.

Lê Nghĩa - Nam 30 tuổinhà tôi hoàn toàn nằm trên lộ giới đường dự phóng có diện tích đất ở và xây dựng là 81m2(trong đó diện tích sử dụng là 22m2 , diện tích 59m2 còn lại là sân đất trống chung quanh thuộc khuôn viên nhà). Tôi xin giấy phép xây dựng tạm luôn cả phần đất trống 59m2 nêu trên thì có được giải quyết ? Xin cám ơn

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN :Việc cấp phép xây dựng tạm phải phù hợp với mục đích sử dụng đất trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đảm bảo các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng. Đề nghị ông liên hệ UBND quận, huyện (nơi căn nhà tọa lạc) để được hướng dẫn cụ thể.

nguyễn thị lan anh - Nam nhà của tôi ở quận 2 đã được cấp GCN đất thổ cư, theo tôi được biết khu vực nhà tôi chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000, theo quy hoạch chung thì thuộc công trình công cộng (cây xanh, đường đi), kích thước đất của tôi đủ tiêu chuẩn kĩ thuật xây 5 tầng, như vậy tôi muốn xin cấp giấy phép xây dựng 5 tầng được không (không phải giấy phép XD tạm), xin cho tôi biết căn cứ pháp lý để giải quyết hồ sơ xin cấp GPXD của tôi. xin cảm ơn

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN :Điểm a Khoản 1 Điều 8 Quyết định 68/QĐ-UBND quy định: Đối với khu vực được xác định trong quy hoạch chung xây dựng đô thị là các công trình hạ tầng kỹ thuật (như: nhà ga, bến xe, đường dự phóng, hành lang bảo vệ đường ray xe lửa, hệ thống cấp điện, cấp thoát nước… và hành lang bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật khác theo quy định của pháp luật), các công trình hạ tầng xã hội (như: trường học, bệnh viện, công viên, nhà văn hóa…) mà chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đầu tư xây dựng công trình theo quy hoạch: được xem xét cấp giấy phép xây dựng tạm với quy mô tối đa 05 tầng, có thời hạn theo thời hạn thực hiện quy hoạch, nhưng phải phù hợp với mục đích sử dụng đất hoặc kế hoạch sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

trần văn hùng - Nam 47 tuổiHiên tôi đang dự định xpxd 1 căn nhà tại P.HBC Thủ Đức. Ban ve xin phep tôi xin đỗ 3 tấm. Nhưng vì điều kiện kinh tế nên tôi vẫn làm phần móng, cọc đúng theo thiết kế 3 tấm sau đó tôi chỉ làm 1 tấm. Như vậy sau khi làm xong tôi có làm hồ sơ hoàn công và xin cấp gâấy chứng nhận sở hữu công trình được không? bốn năm sau tôi có đơợc làm tiếp hai tấm nữa không? thủ tục phải cần làm gì nữa?

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN :Trường hợp căn nhà của ông nằm ngoài khu vực đã được duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 thì được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình. Sau đó nếu có nhu cầu xây dựng tiếp thì lập hồ sơ xin phép xây dựng theo quy định.

trinh duc pho - Nam 38 tuổinha toi da xay xong nhung chua du tang co duoc thay doi thiet ke va co duoc cap phep lai k?

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN : Nếu có nhu cầu thay đổi thiết kế, chủ nhà lập hồ sơ điều chỉnh giấy phép xây dựng theo quy định tại Điều 22 Quyết định 68/QĐ-UBND. Đề nghị liên hệ UBND quận, huyện (nơi công trình tọa lạc) để được xem xét giải quyết.

Lê Thị Lên - Nữ 48 tuổidự án khu đô thị Tây bắc có còn thực hiện không .Dự án này nghe nói triển khai từ 2005 nhưng đến nay việc xây dựng mới,chuyển đổi công năng đất vẫn không được thực hiện Tôi có nhà,đất có chủ quyền tại ấp Bến đò 1,Tân phú trung , Củ chi , hiện nay chuyển nhượng không được , chuyển công năng cũng không được ,xây dựng mới lại càng không được . Trong khi tôi đang có nhu cầu xây rộng nhà ở.Phải làm những thủ tục gì?

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN :Dự án khu đô thị Tây Bắc hiện nay vẫn đang thực hiện. Các vấn đề khác đề nghị bà liên hệ trực tiếp Ban quản lý dự án khu Tây Bắc hoặc UBND huyện Củ Chi để được hướng dẫn cụ thể.

Lê Thị Lên - Nữ 48 tuổidự án khu đô thị Tây bắc có còn thực hiện không .Dự án này nghe nói triển khai từ 2005 nhưng đến nay việc xây dựng mới,chuyển đổi công năng đất vẫn không được thực hiện Tôi có nhà,đất có chủ quyền tại ấp Bến đò 1,Tân phú trung , Củ chi , hiện nay chuyển nhượng không được , chuyển công năng cũng không được ,xây dựng mới lại càng không được . Trong khi tôi đang có nhu cầu xây rộng nhà ở.Phải làm những thủ tục gì?

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN :Dự án khu đô thị Tây Bắc hiện nay vẫn đang thực hiện. Các vấn đề khác đề nghị bà liên hệ trực tiếp Ban quản lý dự án khu Tây Bắc hoặc UBND huyện Củ Chi để được hướng dẫn cụ thể.

nguyễn thị lan anh - Nữ 26 tuổixin cho hỏi khu vực chưa có quy hoạch chi tiết 1/2000 thì có được cấp GPXD chính thức không hay chỉ được cấp GPXD tạm, đất nhà tôi đã chuyển là đất ở rồi

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN :Nếu công trình xây dựng phù hợp quy hoạch thì được cấp giấy phép xây dựng chính thức, nếu không phù hợp thì được xem xét cấp giấy phép xây dựng tạm.

Lâm Minh Sang - Nam 32 tuổiCông ty A có đầu tư 1 dự án khu nhà ở cao tầng tại Quận Bình Tân diện tích 7ha. Hiện trạng pháp lý: Quyết định giao đất năm 2004; Thỏa thuận QH chi tiết 1/500 năm 2005; đã hoàn tất đền bù; Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh năm 2010; hiện đang trình phê duyệt đồ án 1/500 điều chỉnh. Hỏi: 1. Thành phần hồ sơ nộp để Sở Xây Dựng ra văn bản góp ý kiến Thiết kế cơ sở thì có cần điều kiện là phải có Văn bản chấp thuận đầu tư của UBND TP (theo Nghị Định 71/2010/NĐ-CP) hay không? 2. Thành phần hồ sơ xin cấp Giấy Phép xây dựng công trình theo quy định của Sở Xây Dựng? (thành phần có gì khác so với Quyết định 68/2010/QĐ-UBND hay không?)

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN : Theo hồ sơ như ông mô tả, thành phần hồ sơ đề nghị Sở Xây dựng tham gia ý kiến thiết kế cơ sở thì phải có văn bản chấp thuận đầu tư của Ủy ban quận - huyện (dưới 500 căn, trường hợp trên 500 căn là của Sở Xây dựng) (theo Nghị Định 71/2010/NĐ-CP). Thành phần hồ sơ cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại Quyết định 68/2010/QĐ-UB ngày 14/9/2010 của UBND TP.HCM.

Hoàng Thiện - Nam 45 tuổiKính thưa Ông Quách Hồng Tuyển - PGD Sở Xây dựng Tòa soạn Báo Pháp luật TP.HCM Tôi tên Hoàng Thiện ,ngụ tại quận Thủ đức,hiện đang ký họp đồng mua căn hộ từ dự án chung cư 34-36 Đinh Bộ Lĩnh,Quận Bình thạnh của Cty Tân Hoàng Thân trụ sở Q.10 từ năm 2007. Dự án trên đã bị đình chỉ xây dựng từ 2008 đến nay .Xin Ông cho hỏi dự án trên có được cấp Giấy phép trở lại không và hướng xử lý của Sở Xây dựng đối với dự án chung cư này trong thời gian tới sẽ như thế nào. Kính mong Ông Quách Hồng Tuyển và Tòa soạn Báo Pháp luật giải đáp. Trân trọng Kính chào. Hoàng Thiện.

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN : Đối với dự án nêu trên, Sở Xây dựng đã có hướng dẫn chủ đầu tư dự án liên hệ các cơ quan chức năng để hoàn chỉnh thủ tục đối với phần diện tích đất khoảng 94m2 chưa có quyền sử dụng đất làm cơ sở để được cấp giấy phép xây dựng cũng như phê duyệt dự án theo đúng quy định hiện hành. Tuy nhiên, đến nay chủ đầu tư dụ án vẫn chưa thực hiện xong. Ngoài ra, việc xử lý vi phạm đối với Công ty Tân Hoàng Thân, Sở Xây dựng đã báo cáo trình UBND TP.HCM. Sau khi có ý kiến chỉ đạo của UBND TP và chủ đầu tư hoàn tất thủ tục pháp lý đối với phần đất nêu trên làm cơ sở để giải quyết các thủ tục tiếp theo phù hợp quy định hiện hành, thì dự án mới đủ cơ sở pháp lý để tiếp tục thi công.

Nguyễn Tiến Dũng - Nam 41 tuổiTại sao nhà đất dính đường dự phóng, quy hoạch công trình công cộng... được xây dựng tạm kiên cố đến 4-5 tầng (rất lãng phí) mà nhà đất đường hiện hữu lại chỉ cho xây tạm cấp 4? Cơ sở nào đưa ra tiêu chí này?

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN : Việc cấp phép xây dựng tạm được quy định tại Quyết định 68/2010/QĐ-UB của UBND TP.HCM với quy mô xây dựng tạm tối đa là 5 tầng. Việc cân nhắc xây dựng quy mô công trình về kinh tế (lãng phí hay không) là do chủ đầu tư tự cân nhắc quyết định.

Tran Thanh Trung

Tôi có căn nhà mặt tiền đường Lạc Long Quân, nhà tôi căn bìa, hẻm hông là 4m. Nhà nằm trên đường dự phóng từ năm 1995 nhưng chưa có quyết định thu hồi đất. Nay tôi muốn xin phép xây dựng nhà, trường hợp của tôi được cấp phép xây dựng tối đa là bao nhiêu tầng? Xin cám ơn.

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN: Trường hợp nhà nằm trên đường dự phóng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và công bố nhưng chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan có chức năng để thực hiện quy hoạch, có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà thì được cấp giấy phép xây dựng tạm theo quy định.

Quy mô cấp phép tạm tối đa là 5 tầng tùy theo chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc tại khu vực đó.

Đề nghị ông liên hệ UBND quận 11 để được xem xét giải quyết theo đúng quy định.

Căng thẳng với những câu hỏi của bạn đọc. (Ảnh Huyền Vi)





Nguyen Duc Thuan - Email: ducthuan73@yahoo.com.vn

Căn nhà tôi đang ở được mua từ năm 1998, có giấy hồng sở hữu nhưng nằm hoàn toàn trong lộ giới dự phóng theo Quyết định 4963/QĐ-UN-QLĐT ngày 30/8/1999 của thành phố. Nay nhà tôi quá xuống cấp, không thể sử dụng. Tôi có thể xin phép xây dựng mới được không? Xây dựng được bao nhiêu tầng? Rất mong sở xây dựng giải quyết cho phép xây dựng vì thực tế nhiều khu vực có quy định quy hoạch khá lâu nhưng không biết có triển khai hay không, nếu hạn chế hoặc cấm mgười dân xây dựng mới (nhà không thể sửa chữa) thì nhà nước đã gây khó khăn cho cuộc sống, sinh hoạt của người dân.

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN : Xin xem nội dung trả lời độc giả Tran Thanh Trung.

Đăng Thao-Email: dangthaohtv@gmail.com

Nhà tôi có sổ hồng (ngang 3,5m - dài 11,7m) diện tích ghi trên sổ là 36 m2, nhưng diện tích thực tế tôi đang sử dụng là 40 m2. Phần diện tích chênh lệch giữa sổ hồng và sử dụng thực tế (được các nhà giáp ranh xác nhận) là 4 m2. Xin hỏi: Tôi có thể xin phép xây dựng hết phần diện tích 40 m2 hay không? Nếu được thì cần làm những thủ tục gì? Xin trân trọng cám ơn quý báo đã tổ chức buổi giao lưu trực tuyến thú vị này.

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN trả lời: Ông có thể xin phép xây dựng trên cả phần diện ngoài chủ quyền phù hợp quy hoạch là đất ở và có giấy cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về ranh giới thửa đất đang sử dụng (kể cả phần tường chung với các nhà liền kề nếu có) sau khi được các chủ nhà giáp ranh xác nhận không có tranh chấp, khiếu nại, được UBND phường, xã, thị trấn nơi công trình xây dựng xác nhận chữ ký.

Hồng Hải - Email: tahonghai@gmail.com

Chúng tôi đã đóng góp 100% tiền xây dựng nhà và hạ tầng cơ sở để được mua nhà từ năm 1989-1990 (chúng tôi có đầy đủ giấy tờ hóa đơn nộp tiền mua nhà). Quận Tân Bình không cho chúng tôi hợp thức quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, chỉ cho ký hợp đồng thuê 60 tháng trên chính căn nhà của mình mua, như vậy nhà của tôi thành nhà của nhà nước. Nay nhà tôi ở xuống cấp sau hơn 20 năm sử dụng, nay gia đình tôi muốn sửa chữa và nâng cấp xây dựng lại thì phải làm thủ tục gì. Trân trọng cảm ơn.

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN trả lời: Trường hợp nhà thuộc sở hữu nhà nước, cơ quan quản lý nhà phải có ý kiến chính thức bằng văn bản về nội dung sửa chữa, cải tạo hoặc phá dỡ hiện trạng cũ để xin phép xây dựng mới của chủ đầu tư.

Đinh Trung Hiếu - Email: dinhtrunghieuh@yahoo.com.vn

Cho tôi xin hỏi: tôi có miếng đất 168 m 2 ở ấp 2, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh , mua từ năm 2003 có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất , chưa chuyển mục đích sử dụng đất , vẫn còn là loại đất lúa (có đóng thuế hằng năm). Bây giờ tôi muốn xin giấy phép xây dựng hoặc giấy phép xây dựng tạm được không? Nếu không vậy thì tôi phải làm sao mới được? Xin được hướng dẫn cụ thể. Xin cám ơn.

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN trả lời: Việc cấp phép xây dựng hoặc xây dựng tạm công trình, nhà ở phải phù hợp với mục đích sử dụng đất. Trường hợp đất của ông là đất lúa không được cấp phép xây dựng nhà ở. Đề nghị ông liên hệ UBND huyện Bình Chánh để làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định trước khi lập hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng.

Nguyen Thi Hue - Email: nguyenthihueh72@yahoo.com

Em ở phường Đông Thạnh, huyện Hóc Môn. Năm 2004, em có mua miếng đất 4 x 13 m nhưng giấy tờ tay. Bây giờ em muốn làm thủ tục xin phép xây dựng và xin cấp số nhà phải làm thế nào?

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN trả lời: Đề nghị bạn liên hệ UBND huyện Hóc Môn để được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trước khi lập hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng.

Trinh Minh Truc - Email: minhtruc00@.com.vn

Năm 2005, tôi có chuyển nhượng một lô đất diện tích đất là 75 m2, ngang 5m, dài 15m, tại ấp Đình, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, trong đó có 40 m2 đã chuyển sang thổ cư có quyết định của UBND huyện. Đến năm 2010, tôi xin phép xây dựng thì huyện không cho với lý do đất nằm trong khu quy hoạch 1/2000 và vướng Quyết định 19 của UBND TP, chỉ cho tôi xây dựng tạm, nhưng phải cam kết không bồi thường mới cho xây dựng (đất chưa có quyết định thu hồi đất). Hồ sơ chuyển nhượng có trước khi Quyết định 19 ra đời,vậy xin hỏi nhà nước “treo” quy hoạch này bao nhiêu năm nữa mới xóa cho dân nhờ?

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN trả lời: Việc phê duyệt quy hoạch và quản lý quy hoạch thuộc thẩm quyền UBND quận (huyện), đề nghị ông liên hệ UBND huyện Củ Chi để được biết thêm thông tin.

Nguyễn Thúy Hằng - Email: hang6212@yahoo.com

Đuợc biết hiện nay dự án mở đường không như trước nên khi người dân làm nhà xong lên sẽ được vẽ lại diện tích của mình. Như vậy gây thiệt hại cho dân vì chúng tôi phải xây nhà tạm theo diện tích nhà nước dự định rồi sau lại phải cải tạo lại? Có đúng chủ trương này là của nhà nước không ạ?

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN trả lời: Theo Điểm c Khoản 1 Điều 8 Quyết định số 68/2010/QDĐ-UBND ngày 14/9/2010 của UBND TP.HCM, đối với công trình, nhà ở nằm trong phạm vi quy hoạch lộ giới của các tuyến đường hiện hữu trong đô thị đã được phê duyệt và công bố lộ giới nhưng chưa có kế hoạch thực hiện mở rộng đường: được phép sửa chữa, cải tạo công trình nhà ở nhưng không làm thay đổi kiến trúc, kết cấu hiện trạng cũ hoặc cấp giấy phép xây dựng tạm để xây dựng cải tạo công trình, nhà ở với quy mô bán kiên cố 1 tầng (trệt, tường gạch, mái tôn hoặc ngói). Nếu hiện trạng là đất trống, không cho phép xây dựng mới công trình, nhà ở.

Nguyễn Thị Thúy Hằng - Email: hang6212@yahoo.

Tôi mua đất tại quận 12 từ năm 1998. Năm 2007 , tôi làm giấy chủ quyền sử dụng nhưng trong giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ công nhận 80 m2/150 m2 vì dự án quy hoạch mở đường nhưng chưa biết khi nào sẽ mở . Xin hỏi: tôi có được xây dựng trên đất có dự án quy hoạch (khu dân cư trong làng còn nghèo lắm)? Nếu nhà nước thu hồi để quy hoạch thì tôi có được đền bù không?

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN trả lời: Đối với phần đấtcó một phần phù hợp quy hoạch xây dựng đủ điều kiện cấp phép xây dựng, phần còn lại không phù hợp quy hoạch xây dựng, nếu có nhu cầu xin phép xây dựng tạm thì được xem xét cấp phép tạm nếu phù hợp các quy định về cấp phép xây dựng tạm, tại bản vẽ xin phép xây dựng phải thể hiện phần xây dựng tạm (có kết cấu tách biệt với kết cấu khối nhà chính) và phải có cam kết tháo dỡ không bồi thường đối với phần được phép xây dựng tạm theo đúng quy định.

Thao Nhi - Email: hvlung@yahoo.com.vn

Tôi mua đất nông nghiệp tại huyện Củ Chi. Tôi muốn chuyển hộ khẩu từ quận Tân Bình về huyện Củ Chi nhưng chưa có nhà. Tôi có thể xây nhà trên mảnh đất này, xin số nhà và đăng ký hộ khẩu tại nhà này được không?

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN trả lời: Trường hợp của ông không được xây dựng nhà ở do mục đích sử dụng đất không phù hợp, ông phải xin chuyển mục đích sử dụng đất trước khi xin phép xây dựng.

ĐỖ NGỌC HUỲNH - Email: ngochuynh56@gmail.com

Muốn xây dựng biệt thự (một trệt, một lầu) bản vẽ tự làm (nhà có kiến trúc sư tự vẽ không đóng dấu của công ty pháp nhân) có được không? Nếu được thì cần những loại bản vẽ nào để cung cấp cho cơ quan cấp phép đủ và hợp lệ?

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN trả lời: Nhà ở riêng lẻ có quy mô ≤ 250m2 hoặc nhỏ < 3 tầng thì cá nhân, hộ gia đình được tự tổ chức thiết kế nhưng người thiết kế phải có chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình dân dụng, bản vẽ thiết kế phải phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt, các quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng, chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng thiết kế.

Bản vẽ thiết kế để xét cấp giấy phép xây dựng phải đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 6 Quyết định số 68/2010/QĐ-UBND ngày 14/9/2010 của UBND TP.HCM.

TẠ HỮU HẢI /CCB -VN - Email: haitahuu@yahoo.com

Xin hỏi về việc xây dựng nhà ở. Kính gởi ông Quách Hồng Tuyến. Tôi có mua một miếng đất, 100 m2 tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, năm 2003, nay chuẩn bị xây nhà để ở nhưng chưa chuyển được quyền sử dụng đất, liệu xây nhà tạm cấp 4, sau này tôi có được cấp chủ quyền nhà trên giấy tờ (sở hữu nhà ở, đất ở gắn liền với đất)?

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN trả lời: Trường hợp của ông không được xây dựng nhà ở do mục đích sử dụng đất không phù hợp, phải xin chuyển mục đích sử dụng đất trước khi xin phép xây dựng.

Hồ Văn Quốc - Email: biendaomangtenem@gmail.com.vn

Hiện tại có một khu đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tôi muốn hỏi tại sao có người xây dựng đuợc, có nguời lại không?

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN trả lời: Do câu hỏi của ông không nêu cụ thể là loại đất gì và muốn xây dựng công trình gì, do đó đề nghị ông liên hệ Ủy ban nhân dân quận (huyện) nơi công trình tọa lạc để được trả lời thắc mắc.

Trần Đình Mỹ - Email: ledinhmyvn@yahoo.com

Năm 1997, tôi có mua một mảnh đất 70 m2 có nhà tại quận Tân Phú. Năm 2007, tôi được UBND quận cấp số nhà tạm và nhập hộ khẩu gia đình vào địa chỉ nhà này, hiện nay chưa làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Xin hỏi nay tôi muốn làm nhà với quy mô 1 trệt + 2 lầu trên diện tích được quy hoạch còn lại thì có xin giấy phép xây dựng được không? Nếu được thì phải làm như thế nào?

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN trả lời: Theo quy định tại Quyết định số 68/2010/QĐ- UBND ngày 14/9/2010 của UBND TP.HCM, đối với công trình nhà ở riêng lẻ không có các loại giấy tờ về quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất; nằm trong dân khu dân cư hiện hữu, ổn định, sử dụng trước ngày 1/7/2004 (ngày Luật Đất đai có hiệu lực thi hành); phù hợp quy hoạch xây dựng là đất ở và chủ đầu tư phải có giấy cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về ranh giới thửa đất đang sử dụng (kể cả phần tường chung nếu có) không có tranh chấp, khiếu nại và được các chủ hộ liền kề và Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn nơi công trình xây dựng xác nhận thì được giải quyết cấp giấy phép xây dựng cho công trình.

Về quy mô công trình tùy theo quy hoạch xây dựng tại khu vực đó. Đề nghị ông liên hệ Ủy ban nhân dân quận (huyện) nơi công trình tọa lạc để được hướng dẫn cụ thể.

Dương Thành Hậu - Email: chjkato_vn@yahoo.com

Xin hỏi giấy phép xây dựng và giấy phép xây dựng tạm khác nhau ở điểm nào? Thời gian cấp giấy phép là bao lâu? Giấy phép tạm có thời hạn và hiệu lực bao lâu?

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN trả lời: Giấy phép xây dựng khác giấy phép xây dựng tạm là giấy phép xây dựng tạm chỉ áp dụng đối với những vùng đã có quy hoạch xây dựng được duyệt và công bố nhưng chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện quy hoạch, công trình xây dựng theo giấy phép xây dựng tạm không được đền bù giá trị khi nhà nước thực hiện quy hoạch.

Giấy phép xây dựng được cấp trong thời hạn không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối với nhà ở riêng lẻ thì thời hạn cấp giấy phép xây dựng không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (thời gian cấp giấy phép xây dựng tạm giống thời gian giấy phép xây dựng).

Giấy phép xây dựng tạm có hiệu lực cho đến khi nhà nước thực hiện quy hoạch.

Tri Dieu - Email: mrdieu2003@yahoo.com

T ôi có miếng đất (đất nông nghiệp) 653 m2 thuộc quận 7, nay tôi muốn xây dựng nhà tạm trên miếng đất này thì phải làm thủ tục gì? Theo tôi biết trước đây khu vực này có quy hoạch để làm đường nhưng đến năm 2009 UBND quận 7 đã có thông báo bỏ quy hoạch. Kính mong Sở Xây dựng hướng dẫn giúp tôi xây dựng được căn nhà tạm, tôi có sổ đỏ về miếng đất của mình. Chân thành cám ơn.

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN trả lời: Trường hợp của ông không được xây dựng nhà ở do mục đích sử dụng đất không phù hợp, phải xin chuyển mục đích sử dụng đất trước khi xin phép xây dựng.

Trần Quốc Hùng - Email: hung.tran@namlongvn.com

Sau khi có g iấy phép xây dựng, chủ đầu tư cấp I tiến hành chuyển quyền sổ đỏ cho chủ đầu tư cấp II thì chủ đầu tư cấp II có phải xin phép xây dựng l ạ i không? Có vướng mắc gì trong việc ra chủ quyền cá nhân sau này khi người mua nhà làm hợp đồng mua bán với chủ đầu tư cấp II không ?

- Những trường hợp nào được miễn giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng?

- Đối với dự án đã có quy hoạchphê duyệt 1/500, đã có quyết địnhgiao đất của UBNDTP (nhưng chưa duyệt ĐA9T nhà ở), khi điều chỉnh quy hoạch 1/500 xong có phải tiến hành xin văn bản chấp thuận đầu tư không?

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN trả lời: Sau khi có giấy phép xây dựng, chủ đầu tư đứng tên trên giấy phép xây dựng chuyển quyền sử dụng cho chủ đầu tư khác thì chủ đầu tư được chuyển nhượng muốn thực hiện xây dựng công trình phải thực hiện việc điều chỉnh giấy phép xây dựng trước khi xây dựng công trình. Việc ra chủ quyền cá nhân sau này khi người mua nhà làm hợp đồng mua bán với chủ đầu tư cấp II được thực hiện theo luật dân sự.

Những trường hợp được miễn giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng được quy định tại Khoản 1 Điều 4 Quyết định số 68/2010/QĐ-UBND ngày 14/9/2010 của UBND TP.HCM, cụ thể: Công trình thuộc bí mật nhà nước, công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp, công trình tạm phục vụ thi công xây dựng công trình chính...

Theo Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở, khi điều chỉnh quy hoạch 1/500 xong chủ đầu tư phải liên hệ cơ quan thẩm quyền để xin văn bản chấp thuận đầu tư.

Sy Anh - Email: syanh82@gmail.com

Tôi có mua một lô đất (diện tích 64 m2) thuộc đất trồng cây lâu năm thuộc xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, được xác định thuộc khu dân cư xây mới (chưa có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000). Cho tôi hỏi: Thời hạn sử dụng đất trồng cây lâu năm đến năm 2015, vậy hết thời gian trên tôi có thể chuyển mục đích sử dụng đất lên đất ở được không? Điều kiện để được cấp giấy phép xây dựng?

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN trả lời: Việc giải quyết chuyển đổi mục đích sử dụng đất lô đất nêu trên thuộc thẩm quyền của huyện Bình Chánh. Đề nghị bạn liên hệ UBND quận Bình Chánh để được hướng dẫn giải quyết.

Theo quy định tại Điều 65 Luật Xây dựng, việc cấp giấy phép xây dựng công trình trong đô thị phải đáp ứng các điều kiện như sau:

- Phù hợp với quy hoạch xây dựng chi tiết được duyệt; phù hợp mục đích sử dụng đất.

- Bảo đảm các quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, hành lang bảo vệ công trình giao thông, hành lang bảo vệ sông, kênh rạch...

Trịnh Minh Trực - Email: orion_custas@yahoo.com

Tôi có một lô đất ở huyện Củ Chi, xã Tân Phú Trung, diện tích đất là 75 m2. Trong đó có 40m2 là chuyển sang đất ở, có quyết định chuyển thổ cư của UBND huyện, hồ sơ chuyển nhượng mua bán có trước quyết định của UBND TP. Vậy xin cho hỏi tôi có được phép xây dựng chính thức trên diện tích 40 m2 đó không? Hay chỉ được xây dựng tạm? (Đất nằm trong khu quy hoạch 1/2000 chưa có quyết định thu hồi đất).

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN trả lời: Do câu hỏi của bạn chưa rõ, về việc này bạn có thể liên hệ UBND huyện Củ Chi để được hướng dẫn cụ thể.

Đoàn Xuân Hòa - Email: doanxuanhoavn@yahoo.com

Nghe nói khu vực tôi ở vừa có quy hoạch chi tiểt 1/2000. Nhà tôi hoàn toàn nằm trong lộ giới đường là 20m (hiện nay chỉ 4m) . Tôi định xin phép xây dựng lại vì nhà cũ xây đã xuống cấp nhưng quận bắt phải làm cam kết khi nào thực hiện quy hoạch giải tỏa không được đền bù mới cấp phép. Xin hỏi như vậy đúng hay sai, tại sao nhà tôi có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và sử dụng đất ở mà không đền? Quy hoạch gì thì quy hoạch cũng phải tính đến lợi ích của người dân chứ. Kính mong được quý lãnh đạo Sở trả lời. Trân trọng kính chào.

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN trả lời: Nhà nằm trong lộ giới đường dự phóng đã có quy hoạch được duyệt và công bố nhưng chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước, có giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà thì được xem xét cấp giấy phép xây dựng tạm.

Việc UBND quận nơi căn nhà bạn tọa lạc yêu cầu phải có giấy cam kết phá dỡ công trình khi nhà nước triển khai thực hiện quy hoạch (không đền bù phần diện tích nhà xin phép xây dựng tạm) là phù hợp quy định tại Điều 9 Quyết định số 68/2010/QĐ-UBND ngày 14/9/2010 của UBND TP.HCM.

Nhà ông đã có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, khi giải tỏa mở rộng lộ giới sẽ đền bù phần diện tích đất của ông trong giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

Phan Huyền Vũ - Email: law.phanvu@ymail.com

Hiện nay tôi có một căn nhà tại phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân. Năm 2009 , UBND quận và dân đóng góp tiền vào làm đường. Sau khi làm đường thì mặt đường hiện nay cao hơn nhà gần 1 mét. Như vậy tất cả nhà dọc theo tuyến đường đó đều phải nâng nền, nâng gá c. Thế nhưng UBND phường Bình Hưng Hòa A cấp giấy phép tạm cho sửa chữa nhà có người xin được , có người không xin được. Rồi có người được làm gác suốt người không được làm gác suốt.

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN trả lời: Công trình nâng nền, nâng gác, nâng mái phù hợp với tiêu chuẩn xây dựng thì không phải xin cấp giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, trước khi khởi công xây dựng, ông phải thực hiện đăng ký việc xây dựng, sửa chữa, cải tạo công trình (theo mẫu số 4 - Phụ lục 2 – Quyết định 68/2010/QĐ-UBND ngày 14-9-2010 của UBND TP.HCM) tại UBND phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân. Về cách xử lý của UBND phường, nếu thấy chưa thỏa đáng, đề nghị ông liên hệ UBND quận để được giải quyết.

Lê Thị Thực - Email: saunanggu@gmail.com

Nhà tôi nằm trong diện giải tỏa bởi một công ty phát triển địa ốc. Quy hoạch treo đã gần 10 năm nay và không biết còn treo đến bao giờ. Nhà ở hiện hữu và phần đất còn trống chưa kịp làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tôi muốn xây mới nhà để cho thuê kiếm sống trên phần đất trống. Chính quyền không cho, bảo đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên không được xây cất. Tôi đi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì bị từ chối vì đất đang có quy hoạch (quy hoạch khu chung cư, căn hộ). Và tôi bó tay bởi nhà đầu tư không biết khi nào mới thỏa thuận và bồi thường để tôi ổn định cuộc sống đây? Môi trường sống ô nhiễm trầm trọng vì không ai được làm gì để cải thiện. Đất trống bỏ hoang phí trong khi nhà trọ cho công nhân thuê, và nhất là đó là nguồn sống của tôi, lại không thể thực hiện . Tôi phải làm sao?

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN trả lời: Việc quản lý quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận, huyện tại khu đất của bà tọa lạc, đề nghị bà liên hệ Ủy ban nhân dân quận, huyện tại khu đất đó để được hướng dẫn giải quyết.

Ôn Văn Thành - Email: thnhtrung@yahoo.com

Cha mẹ vợ tôi cho đất trồng cây quyền sử dụng đất diện tích sử dụng 4x12 m. Tôi chuyển mục đích sử dụng đất nằm trong quy hoạch không chuyển được , xin phép cất tạm nhưng phường không giải quyết . Vì nhu cầu nhà ở bức bách, tôi tự cất nhà. Năm 2009, phường ra quyết định cưỡng chế 15 ngày, không cấp số nhà, đến nay xóa bỏ quy hoạch vậy nhà tôi có được cấp số nhà hay không? Liên hệ với cơ quan nào? Quyết định cưỡng chế có xóa bỏ không?

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN trả lời: Việc xây dựng mới nhà ở phải phù hợp mục đích sử dụng đất là đất ở. Trường hợp đất của ông là đất trồng cây, chưa chuyển mục đích sử dụng sang đất ở thì không đủ điều kiện để cấp phép xây dựng hoặc xây dựng nhà ở tạm. Do đó, ông tự ý xây dựng công trình tạm là trái pháp luật về xây dựng. Đề nghị ông liên hệ UBND phường nơi công trình tọa lạc để được xem xét giải quyết.

Nguyễn Thanh - Email: ngthanh12@yahoo.com

Theo Quyết định 5619/QĐ-UBND năm 2009 duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Tân Thới Hiệp, phường Hiệp Thành, quận 12 do UBND TP.HCM ban hành; vậy nh ững khu đất nằm ngoài ranh giới của khu công nghiệp này và giáp với phường Thới An vẫn chưa được quận 12 cấp phép xây dựng với lý do: chưa có quyết định xóa quy hoạch.

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN trả lời: Việc quản lý quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận, huyện nơi căn nhà tọa lạc, đề nghị bạn liên hệ Ủy ban nhân dân quận 12 để được hướng dẫn cụ thể.

Nguyễn Thị Liên - Email: liiennguyen1965@gmail.com

Tôi có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và sử dụng đất ở đã đư ợc UBND quận Tân Phú cấp số 534/2004 ngày 8/3/2004 thì có đư ợc láng lại nền nhà chống ngập trong phạm vi nhà và đất c ủa mình không?

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN trả lời: Công trình nâng nền, nâng gác, nâng mái phù hợp với tiêu chuẩn xây dựng thì không phải xin cấp giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, trước khi khởi công xây dựng, phải thực hiện đăng ký việc xây dựng, sửa chữa, cải tạo công trình (theo mẫu số 4 - Phụ lục 2 - Quyết định 68/2010/QĐ-UBND ngày 14-9-2010 của UBND TP) tại UBND phường nơi công trình tọa lạc. Đề nghị ông (bà) liên hệ UBND phường để được hướng dẫn.

Lê Thị Thuận - Email: camlinh20032000@yahoo.com

Tôi có mua miếng đất (giấy tay) diện tích 4.4 x 10 = 44 m2 tại xã Vĩnh Lộc B nhưng chủ nhà vẫn đứng tên. Tôi xin phép xây dựng tạm nhưng địa phương bảo đây là đất dự trữ nông nghiệp nên không cấp phép xây dựng tạm. Đất không có tranh chấp. Vậy muốn xây nhà cấp 4 ở thì sao?

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN trả lời: Việc xây dựng mới nhà ở phải phù hợp mục đích sử dụng đất là đất ở. Trường hợp đất của bà là đất dự trữ nông nghiệp thì không đủ điều kiện để cấp phép xây dựng hoặc xây dựng nhà ở tạm.

Trần Túc - Email: trantuc2010@yahoo.com

Nhà tạm xây dựng năm 2000 trên đất có nguồn gốc san lấp đất biền, rạch nằm ngoài hành lang bảo vệ rạch. Năm 2003 được phân lô, đặt số thửa, là đất thổ cư, phù hợp với quy hoạch (tờ bản đồ số 38, phường Phú Thuận, quận 7). Xin cấp chủ quyền nhiều năm nay. Tháng 8/2010 đến nay chưa được, UBND quận 7, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 7 hẹn chờ xin ý kiến Sở Tài nguyên và Môi trường. Hỏi:Tôi muốn xin phép xây dựng nhà kiên cố có được cấp phép không? Xin cảm ơn.

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN trả lời: Việc xin cấp giấy phép xây dựng phải đảm bảo hồ sơ pháp lý về quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất. Về thủ tục xin phép xây dựng nhà ở riêng lẻ. Đề nghị ông (bà) liên hệ Phòng Quản lý đô thị quận 7 để được hướng dẫn cụ thể.

Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng, đề nghị ông liên hệ UBND quận 7, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 7, Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn.

Nguyễn Mạnh Hùng - Email: nguyenmanhhungtnxp@yahoo.com.vn

Tôi có mua đất nông nghiệp tại xã Xuân Thới Thượng , huyện Hóc Môn , đã có sổ đỏ được cấp năm 2008 trong khu dân cư , có diện 150 m2. Tôi muốn chuyển mục đích sử dụng sang đất ở nhưng khi gửi hồ sơ lên xã thì cán bộ thụ lý hồ sơ báo không làm được với lý do khu đất của tôi chưa có hệ thống hạ tầng cở sở (cống thoát nước và đường nhựa) vì chủ bán đất chưa làm.

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN trả lời: Việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở của khu đất nêu trên, đề nghị ông liên hệ UBND huyện Hóc Môn để được hướng dẫn cụ thể.

Trần Văn Bảy - Email: baycongthuongnn@yahoo.com.vn

Đất cha mẹ cho diện tích 15 m2, chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, theo qu y định hiện nay không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được, hiện trạng nhà gỗ lợp lá tại góc chợ trung tâm. Hiện nay có nhu cầu xây dựng nhà kiên cố, làm thế nào để xin phép xây dựng được ?

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN trả lời: Theo quy định đất có diện tích 15 m2 không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở. Đề nghị ông liên hệ Ủy ban nhân dân quận, huyện (nơi căn nhà tọa lạc) để được hướng dẫn cụ thể việc sửa chữa, xây dựng tạm.

LÊ VIỆT HƯNG - Email: hungle@kiemdinh.com.vn

Xin cho hỏi đất của tôi đã có sổ hồng 20 m2, tuy nhiên tổng diện tích đất hợp pháp theo sổ đỏ cũ là 45,8 m2. Phía sau mảnh đất mới bị quy hoạch mương nước vào phần đất hợp pháp của tôi 10m 2 . Vậy tôi có được cấp giấy phép xây dựng tạm v ớ i tổng diện tích xây dựng là 45,8 m2 ?

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN trả lời: Đối với phần đất nào phù hợp quy hoạch thì được cấp phép xây dựng chính thức, đối với phần đất nào không phù hợp quy hoạch thì được xem xét cấp phép xây dựng tạm.

Đề nghị ông (bà) liên hệ Ủy ban nhân dân quận, huyện (nơi căn nhà tọa lạc) để được hướng dẫn cụ thể.

Hoàng Châu - Email: hoangkimminhchau@yahoo.com

Xin hỏi thời điểm nào thì được cấp phép xây dựng chính thức khi trước đó được cấp giấy phép xây dựng tạm và đã xây dựng? Công trình xuống cấp thì thủ tục xin sửa chữa, cải tạo như thế nào với giấy phép xây dựng tạm ?

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN trả lời: Theo Khoản 1 Điều 8 Quyết định số 68/2010/QĐ-UBND ngày 14/9/2010 của UBND TP.HCM ban hành, quy định về cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn TP.HCM, việc cấp giấy phép xây dựng tạm chỉ áp dụng đối với những vùng đã có quy hoạch xây dựng được duyệt và công bố nhưng chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện quy hoạch. Giấy phép xây dựng tạm chỉ được xem xét thành giấy phép xây dựng chính thức khi nhà nước điều chỉnh quy hoạch và công trình xây dựng phù hợp với quy hoạch mới.

Thành phần hồ sơ xin phép cải tạo, sửa chữa thực hiện theo Điều 5 Quyết định 68. Trường hợp cải tạo, sửa chữa nhỏ, không làm ảnh hưởng đến kết cấu công trình, chủ đầu tư không phải xin phép xây dựng, chỉ đăng ký việc cải tạo sửa chữa tại Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn nơi tọa lạc công trình để được kiểm tra, theo dõi thi công theo quy định tại Điều 10 và 11 Quyết định số 68.

Phương Lan - Email: phuonglan1946@yahoo.com.vn

Luật Xây dựng quy định: muốn mở cửa sổ tầng 1, 2... phải lùi tường nhà cách ranh giới đất chung 2m. Bề rộng tường nhà tôi dài 4m, tôi lùi nửa búc tường (2m) và mở cửa sổ tại nửa bức tường này (trong khi nửa bức tường không lùi tôi xây kín) thì xây dựng quận không cấp phép vì viện dẫn quy định của Bộ Xây dựng. Tại sao quy định vô lý như vậy? Theo tôi, tác dụng của mở cửa sổ để ngăn ngừa cửa Bộ Xây dựng ở vị trí trí nửa bức tường đã thụt lùi 2m và cả bức tường thụt lùi là giống nhau. Xin giải thích dùm.

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN trả lời: Câu hỏi chưa rõ, do đó không thể trả lời cụ thể cho bạn. Tuy nhiên, việc cấp phép xây dựng phải đảm bảo các quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng do các cơ quan cấp phép xây dựng xem xét cụ thể đối với từng trường hợp.

LÊ BẢO TOÀN - Email: lebaotoan74@gmail.com

Năm 2005 , tôi có mua một căn nhà nhỏ tại phường 15, quận 8, TP.HCM. Lúc tôi mua nhà chỉ có giấy kê khai năm 1999, chưa có số nhà. Khi đến ở tôi đã làm thủ tục xin quận cấp số nhà (số nhà đã được quận cấp năm 2008, do chính tôi đứng tên). Hiện tại tôi đã có hộ khẩu tại căn nhà và địa chỉ 36/46D Mễ Cốc , phường 15 , quận 8 , TP.HCM (chính là căn nhà tôi xin cấp giấy chứng nhận) . Vào tháng 2 /2010 , tôi có mang bộ hồ sơ đến Phòng T ài nguyên và Môi trường quận 8 xin cấp giấy chứng nhận nhưng được cán bộ trả lời rằng : Hồ sơ của anh đã đầy và hoàn chỉnh nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận do anh giao dịch mua bán sau ngày 1 /7 /2004 nên phải chờ vào dịp khác (chờ quy định mới của UBND TP.HCM) / Xin hỏi: Đến nay trường hợp của tôi có được cấp giấy chứng nhận chưa? Rất mong nhận được sự trả lời sớm. Xin chân thành cám ơn.

Ông QUÁCH HỒNG TUYẾN trả lời: Việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình nhà ở riêng lẻ thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận, huyện. Đề nghị ông (bà) liên hệ Ủy ban nhân dân quận 8 (nơi căn nhà tọa lạc) để được hướng dẫn cụ thể.