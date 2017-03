Mất tiền tỷ vì dính chiêu lừa 'nợ cước điện thoại'

(PLO)- Phòng Cảnh sát Điêu tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và công an địa phương hiện tiếp nhận điều tra nhiều vụ việc liên quan đến giả danh công an, gọi điện đến gia đình người bị hại đe dọa, để lừa đảo với số tiền lớn.