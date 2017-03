Người dân Đông Thạnh khổ vì nước bẩn

Ông Hồ Văn Sa, ngụ ấp 2, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn cho biết hầu hết người dân ở đây đều phải dùng nước giếng khoan, nguồn nước bị đen và nhiễm phèn rất nặng. Còn theo ông Lưu Văn Đức (ấp 5, xã Đông Thạnh) thì nguồn nước tại đây bị ô nhiễm từ bãi rác Đông Thạnh và nghĩa địa gần đó. Nhiều người phải mua nước bình về để nấu ăn, tuy nhiên giá nước quá cao trong khi đa số người dân tại đây đều có thu nhập thấp.

Hiện nay trên địa bàn xã Đông Thạnh có hai đơn vị cung cấp nước sạch là Công ty Cấp nước Trung An và Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn (trung tâm). Tuy nhiên, độ bao phủ khắp các ấp chưa cao. Do đó ông Nguyễn Văn Lâm, Phó ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP, yêu cầu Công ty Trung An và trung tâm kết hợp với UBND xã khảo sát, sớm có kế hoạch cung cấp nước sạch cho người dân.

MINH QUÝ