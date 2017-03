Nha Trang: Một công ty vội vã “kết tội” nhân viên cũ?

Chiều 15-6-2006, khi đi làm về đến nhà, ông Lương Khánh Thuận (Giám đốc Công ty Môi trường đô thị (MTĐT) Nha Trang) phát hiện chuông cửa nhà mình bị đập phá, trước cổng có gắn tờ giấy với lời lẽ hăm dọa “Nhà mày sẽ chết” (kèm theo hình đầu lâu người trên hai khúc xương gác chéo).

Chưa rõ thủ phạm

Hiện trường chỉ có vậy và chẳng có dấu vết nào khác để có thể xác định ai là kẻ khủng bố. Song ông Thuận đã nghĩ ngay đến ông Phùng Văn Nga (ngụ ở Cù Lao Thượng, Vĩnh Thọ, Nha Trang), nhân viên cũ của công ty mà trước đó đã trực tiếp đến nói với ông: “Ông mà cho tôi nghỉ việc thì sẽ biết tay tôi!”.

Cho rằng ông Nga đang cấu kết với một số tên “xã hội đen” để chuẩn bị trả thù người giám đốc từng cho mình nghỉ việc, Công ty MTĐT Nha Trang đã gửi nhiều công văn “cầu cứu” đến các cơ quan công an của ba cấp (phường, thành phố, tỉnh). Sau khi khẳng định thủ phạm chính là ông Nga, công văn (do một phó giám đốc ký tên) nêu rõ: “Để bảo vệ sức khỏe và tính mạng đồng chí giám đốc, Công ty MTĐT Nha Trang kính đề nghị Giám đốc Công an TP Nha Trang, Trưởng Công an phường Vĩnh Thọ có biện pháp giáo dục, răn đe nhằm ngăn ngừa tên Phùng Văn Nga đang có ý định đe dọa trả thù đồng chí giám đốc”.

Ngay sau đó, các cơ quan công an đã mời ông Nga đến tra hỏi và đến giờ vẫn chưa đưa ra được kết luận cụ thể.

Không chấp nhận được cách hành xử mang tính vu oan giá họa nói trên, ông Nga đã đề nghị Công an TP Nha Trang xem xét, xử lý ông Thuận và ông phó giám đốc về tội vu khống. Tuy nhiên, cơ quan này đã từ chối xử lý hình sự hai ông này với lý do “không đủ căn cứ”.

Công ty không làm sai luật?

Nếu không xử hình sự được thì cũng phải xử dân sự. Với suy nghĩ này, ông Nga đã khởi kiện hai ông trên ra TAND TP Nha Trang. Ông yêu cầu Công ty MTĐT Nha Trang và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải chấm dứt hành vi trái pháp luật, có văn bản thu hồi, hủy bỏ các công văn đã phát hành nêu trên; công khai xin lỗi ông trên các phương tiện thông tin đại chúng; bồi thường thiệt hại về tinh thần cho ông là 10 triệu đồng.

Mới đây, TAND TP Nha Trang đã đưa vụ kiện ra xét xử. Theo tòa này, tuy có sai khi dùng từ “tên Phùng Văn Nga” nhưng việc làm đã nêu của Công ty MTĐT Nha Trang đúng với quy định của pháp luật. Do trước đó ông Nga có gửi đơn tố cáo lãnh đạo công ty, rồi sau đó là những dư luận không hay về cách xử sự của ông Nga nên công ty buộc phải nhờ các cơ quan chức năng “ra tay” để kịp thời ngăn ngừa những hậu quả xấu có thể xảy ra. Công ty MTĐT Nha Trang không có hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm của ông Nga. Ngoài ra, công ty không hề làm ảnh hưởng đến uy tín của ông Nga và không gây thiệt hại gì cho ông Nga về vật chất, tinh thần. Từ các phân tích này, TAND TP Nha Trang đã bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Nga đối với công ty.

Hiện ông Nga đã gửi đơn kháng cáo lên tòa án cấp phúc thẩm. Theo ông Nga, chỉ vì ông có gửi đơn tố cáo những việc làm sai trái của Công ty MTĐT Nha Trang nên lãnh đạo công ty đã dựng chuyện để nhờ tay công an xử lý ông. Một luật sư cũng cho rằng việc làm của công ty đã xúc phạm đến uy tín và danh dự của ông Nga vì công văn của công ty đã khẳng định chính “tên Phùng Văn Nga” là kẻ khủng bố và nhờ công an giáo dục, răn đe ông Nga. Tại sao công ty không làm công văn đề nghị các cơ quan chức năng điều tra ai là người đã dán giấy đe dọa giám đốc mà vội vàng quy kết mọi việc cho ông Nga?

Theo Điều 604 Bộ luật Dân sự, người nào do lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân mà gây thiệt hại thì phải bồi thường. Tới đây, Công ty MTĐT Nha Trang chỉ phải bồi thường cho ông Nga nếu tòa án cấp phúc thẩm xác định được công ty có hành vi xâm phạm danh dự và đã gây thiệt hại cho ông Nga.