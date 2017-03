Nhà trường xin lỗi trẻ lớp 2 bị nghi oan

Sáng 27-12, Ban giám hiệu Trường Tiểu học Trung Lập Thượng (xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, TP.HCM) đã tổ chức xin lỗi em T. và gia đình trước toàn thể giáo viên, học sinh. Trước đó, em T. (học lớp 2) do bị cô giáo Th. nghi ngờ lấy trộm của cô hơn 1 triệu đồng nên bị giải về công an xã lấy cung. Không chỉ có T. mà còn có cả anh của T. đang học lớp 5 cũng bị giữ ở xã suốt buổi trưa. Đến chiều hai em mới được thả ra sau khi cô giáo nhận ra tiền vẫn còn trong giỏ của mình. (Báo Pháp Luật TP.HCM ngày 26-12 đã phản ánh trong bài “Kiểm điểm công an xã hỏi cung trẻ lớp 2”.)

Bà Ngô Thị Mai, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Lập Thượng, cho biết: “Người lớn mà có những hành động sai làm tổn thương các em thì phải xin lỗi, đó là công bằng chứ không có gì xấu hổ cả. Trong sự việc này, chúng tôi đã chủ động đến nhà xin lỗi gia đình em T. Giờ chúng tôi tiếp tục nhận sai và coi đây là bài học không bao giờ quên”.

Tại buổi xin lỗi sáng 27-12, cô giáo Th. đã tặng T. một chiếc xe đạp. Ảnh: T.NHÂN

Cô giáo Th. nghẹn ngào: “Tôi đã day dứt, mất ăn mất ngủ vì bản thân đã làm mất niềm tin với thầy cô, học sinh, bạn bè. Tôi rất mong gia đình em T. và mọi người bỏ qua lỗi lầm của tôi”.

Đến tham dự buổi xin lỗi, bà Lê Thị Phương Hồ, Bí thư xã Trung Lập Thượng, thông tin: “Do ban giám hiệu trường gọi điện thoại mời quá trễ (tối 26-12) trong khi sáng 27-12, UBND và công an xã có nhiều cuộc họp quan trọng nên lãnh đạo không thể vắng được. Cho nên tôi thay mặt cả UBND và công an đến dự. Sau buổi xin lỗi này, chúng tôi sẽ tổ chức họp xem xét trách nhiệm của từng người có liên quan để xử lý”.

Được biết trong ngày 27-12, UBND, công an, đảng ủy xã đã đến nhà để xin lỗi bà ngoại và anh em T. Tại đây, ông Phạm Thanh Tâm, Phó Trưởng Công an xã Trung Lập Thượng, đã thừa nhận “làm không đúng quy định”. Ông Tâm hứa sẽ về chấn chỉnh cấp dưới.

Cô giáo tặng em T. xe đạp Theo bà Ngô Thị Mai, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Lập Thượng, hoàn cảnh của anh em T. thật đáng thương. Cha mẹ bỏ nhau, hai em phải sống với bà ngoại già yếu, nghèo khổ. Trước đây, cô giáo Th. từng giúp đỡ T. mua sắm quần áo, sách vở, dụng cụ học tập. Nay cô Th. mua thêm một chiếc xe đạp tặng em. Còn nhà trường thì vận động toàn học sinh, giáo viên dành ít tiền ăn sáng đóng góp hỗ trợ cho gia đình em T. Ngoài ra, nhiều người cũng đã tìm đến nhà để gửi tiền giúp anh em T. học hành. Tổng số tiền mà bà ngoại em T. nhận được đến trưa 27-12 là gần 8 triệu đồng. Riêng ông Nguyễn Như Tuyển, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TM-XD-DV Anh Luân, đã thông qua báo Pháp Luật TP.HCM ngỏ ý tặng anh em T. 10 triệu đồng. T.NHÂN - N.TÝ

