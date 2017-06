Những ngày ấm của ‘mối tình già nghiệt ngã’

Người đàn ông ấy chính là ông Nguyễn Duy Hải (62 tuổi), nhân vật trong bài viết “Thương mối tình già nghiệt ngã” mà trước đây báo Pháp Luật TP.HCM từng phản ánh.

Trong căn phòng chưa đầy 10 m2 tại hẻm 415 đường Tân Sơn, phường 12, quận Gò Vấp, TP.HCM, chúng tôi chứng kiến ông Hải với bà Nga đang hạnh phúc bên nhau. Sở dĩ mối tình của hai ông bà khiến người khác cảm động bởi cả hai người vẫn chưa được nắm tay trong lễ cưới thì ông đã phải nằm liệt giường sau cơn bạo bệnh. Không lời hứa hẹn, không sự ràng buộc, vậy mà bao nhiêu năm nay bà Nga luôn chăm sóc ông rất chu đáo như nghĩa vợ chồng.

Nằm trên chiếc nệm cũ được đặt trên một chiếc ghế bố cũ nát, ông Hải vừa xem tivi, thỉnh thoảng muốn chuyển kênh ông giơ cánh tay bấm vào chiếc chuông được gắn vào tường để báo hiệu cho bà biết. Hiểu ý, bà Nga chọc: “Vâng em biết rồi, bấm kênh khác để xem chân dài chứ gì”, ông há miệng ra cười.



Cuộc sống của ông Hải và bà Nga đầm ấm hơn sau khi được bạn đọc hỗ trợ. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Cạnh chiếc ghế bố của ông Hải là chiếc máy may với nhiều mảnh vải vừa được cắt xong. Bà Nga đang ngồi ráp chiếc áo tỉ mỉ, chăm chút từng mũi chỉ khéo léo và chuyên nghiệp.

Khi được hỏi về cuộc sống hiện tại của ông bà, bà Nga chia sẻ: “Từ khi ông Hải được bạn đọc của báo giúp đỡ một số tiền, tôi trích ra khoản lẻ để chuộc lại chiếc máy may mà lúc trước đã cầm cố để lấy tiền chữa bệnh cho ông ấy. Nhờ có chiếc máy may này mà hằng tháng tôi có thể kiếm thêm gần 2 triệu đồng để mua sữa cho ông uống bồi bổ. Gần tháng nay ông ấy được uống sữa nên thấy tinh thần thoải mái lắm, không như lúc trước suy nhược cơ thể, người gầy nhom. Số tiền ủng hộ còn lại tôi gửi hết vào sổ tiết kiệm để lỡ không may ông ấy trở bệnh còn có tiền chạy chữa. Ban đầu tôi định mua cho ông ấy chiếc ghế bố mới nhưng nghĩ lại cái gì còn xài được thì xài chứ không thể phung phí tiền của bà con giúp đỡ được. Ngoài ra, hằng tháng phường cũng cấp cho ông Hải gần 1 triệu tiền trợ cấp khuyết tật, cộng với số tiền tôi phụ quán ăn cũng đủ trả tiền phòng trọ và tiền điện, nước. Nói chung cuộc sống của chúng tôi hiện nay cũng đã tạm ổn. Tôi đang làm thủ tục để thay ống thức ăn cho ông ấy. Tôi sẽ cố gắng sống thật tốt để không phụ lòng những người đã giúp đỡ mình. Mong sao ông trời phù hộ cho chúng tôi có sức khỏe để sống vui vẻ với nhau”.

Ông Hải sau khi ly dị vợ sống một mình, không nhà cửa, bà Nga không chồng con. Hai ông bà làm chung công ty may ở quận Bình Tân. Năm 2013, ông Hải có ngỏ lời yêu bà, hai người quen nhau được một năm và có ý định tổ chức đám cưới. Thế nhưng chưa tổ chức được lễ cưới thì ông Hải bị đột quỵ, nằm liệt giường. Bao nhiêu tiền bạc của hai ông bà dành dụm đều lấy ra chạy chữa để giành lại sự sống cho ông.

Sau vài ngày báo đăng, nhiều bạn đọc cảm thương mối tình này đã gửi ông Hải số tiền 43,1 triệu đồng giúp ông trang trải cuộc sống khó khăn. UBND phường sau đó cũng đã làm thủ tục cho ông hưởng trợ cấp hằng tháng.