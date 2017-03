Tám bạn đọc đầu tiên rinh giải

Đáp án đợt 1:

- B không bị xử lý về tội giao cấu với trẻ em

- Lý do: Điều 115 Bộ luật Hình sự quy định về tội giao cấu với trẻ em nêu rõ: “Người nào đã thành niên mà giao cấu với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi…”, tức là chủ thể của tội phạm phải là người đã thành niên, tức đủ 18 tuổi trở lên có hành vi giao cấu với trẻ em. B mới 17 tuổi, không thỏa mãn điều kiện này.





Ông VÕ VĂN THÊM, Viện phó VKS cấp cao tại TP.HCM, nhận xét đề:

Người ra đề cố tình “gài” chuyện tuổi của B. Và khéo léo “nghi binh” khi đưa dữ liệu A 15 tuổi, thỏa mãn điều kiện về người bị hại, đối tượng bị xâm hại trong tội giao cấu với trẻ em.

Yếu tố A và B tự nguyện “quan hệ” không có ý nghĩa gì ở đây.

Cũng cần nói thêm, nếu đề đưa dữ liệu A dưới 13 tuổi thì trong mọi trường hợp, có hành vi giao cấu, kể cả A tự nguyện “quan hệ”, B sẽ bị xử lý về tội phạm tội hiếp dâm trẻ em theo quy định tại khoản 4 Điều 112 Bộ luật Hình sự.

Hơn 1/3 người chơi 'sập hầm'

Con số vàng của đợt này là 1.758 bài dự thi trả lời đúng đáp án (B không phạm tội với lý giải đúng).

Trong vòng bảy ngày diễn ra sân chơi À Ra Thế đợt 1-2015 (từ ngày 5 đến 11-8), bài dự thi của bạn đọc khắp cả nước tới tấp gửi về.

Nhân viên phòng công tác bạn đọc kiểm tra thư dự thi. Ảnh: HUYỀN VY

Bạn đọc có câu trả lời đúng, có người ở Bình Phước: Ngô Quang Sáng, Công an huyện Phú Riềng; Gia Lai: Nguyễn Thông Dĩnh ở 328 Trần Phú; Đồng Nai: Nguyễn Văn Bằng, VKS TP Biên Hòa; lại có bạn ở Kiên Giang: Đặng Công Lý ở xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao; đặc biệt ở TP.HCM, bạn Ngô Trung Thảo ở Sở Công Thương dự thi rất nhiệt tình…

Các bạn Nguyễn Anh Dũng ở F304 - KTX ĐH FPT - Km29 Đại lộ Thăng Long - Thạch Thất (Hà Nội); Hà Trung Phương ở thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình); Đỗ Thị Nguyệt ở Hải Dương; Nguyễn Thanh Bình, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An; Đỗ Hoàng Nuôi, Công an quận 3… dẫn luật, lý giải súc tích nhưng tiếc là trượt trong dự đoán số người đáp trúng. Trong số đó, các bạn Hồ Thị Ngọc Diệu ở K325, H26/07 Hùng Vương, quận Thanh Khê (Đà Nẵng); Nguyễn Duy Chiến công tác tại Phòng TN&MT TP Vũng Tàu… suýt ẵm giải vì dự đoán gần đúng câu hỏi phụ.

Trong lần tái xuất này, hơn 40 giáo viên Trường Tiểu học Tân Quan, huyện Hớn Quản (Bình Phước), hàng chục bạn đọc ở CLB À Ra Thế trước đây ở thị trấn Lái Thiêu (Bình Dương) vui mừng trở lại với cuộc chơi. Đặc biệt là sự trở lại và “lợi hại hơn xưa” của hơn 200 sinh viên Trường ĐH Trần Đại Nghĩa (trước là ĐH Kỹ thuật quân sự Vinhempic), trong đó có hai chàng sinh viên “dính” giải. Riêng sinh viên các trường ĐH luật cũng như các trường khác ít nhiều dính đến luật không hiểu vì sao số lượng tham gia còn khá “hẻo”.

Dù đề đợt 1 không quá khó nhưng có đến gần 1.000 bạn “sập hầm”, không để ý độ tuổi của người có hành vi giao cấu với trẻ em, bị cảm xúc bảo vệ cho trẻ em dẫn dắt, đã chọn phương án sai.

Bạn Đoàn Quang Kh. ở Tam Kỳ (Quảng Nam); Trịnh Viết H. ở Hà Nội; bạn Long ở cư xá Lý Thường Kiệt (quận 10); Vũ Đoàn T., quán cá lóc nướng ở thị xã Đồng Xoài; một bạn ở Ban Tuyên giáo Huyện ủy Chơn Thành; Vũ Đình Thanh Nh. ở Buôn Hồ (Đắk Lắk); bạn Tiến ở Hà Nội… sa vào lý giải “người từ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm về mọi tội phạm” nhưng quên mất chủ thể của tội giao cấu với trẻ em phải là người đã thành niên.

Mong rằng bạn sẽ nhớ lâu từ những bài học… sai.

Ban Tổ chức xin chúc mừng các bạn trúng thưởng đợt này và hy vọng trong những đợt thi sắp tới, bạn sẽ là người rinh giải thưởng!