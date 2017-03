Trực tuyến: Xử phạt trong xây dựng, kinh doanh bất động sản...

lê sơn - Nam 35 tuổi

Năm 2005 tôi có mua một căn nhà diện tích ngang 3.5x9m giấy tờ tay một căn , mổi căn diện tích ngang 3.5x9m ,sổ hồng chung tât cã 3 căn đó , trong đó có một căn đã được chủ nhà bán đã tách sổ riên ra một căn rồi còn hai căn chưa tách ở phường thới an Q12 . Cho tôi hỏi tôi có thể tách sổ riên được không , nếu không được thì tôi phải làm sao chứng minh được mình sở hửu căn nhà dó xin cảm ơn

Ông PHAN ĐỨC NHẠN - PGĐ Sở Xây Dựng:

Trường hợp này đề nghị ông (bà) liên hệ UBND quận (huyện) hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn về việc tách thửa và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.





Ông PHAN ĐỨC NHẠN, Phó Giám đốc và bà Hồ Thị Kim Loan Chánh Thanh tra Sở Xây dựng TP. HCM. Ảnh Huyền Vi



Nguyễn thị tuyết - Nữ:

Nhà tôi xây không phép trên đất ở của gia đình (đất sử dụng hợp lệ, không thuộc trường hợp lấn chiếm, quy hoạch...), khi xây xong thì UBND xã không xử phạt xây dựng trái phép. Đến nay đã 7 năm qua, tôi muốn làm thủ tục hợp thức hóa nhà thì có bị vướng gì không về thủ tục xử phạt xây dựng không phép xưa kia?

Ông PHAN ĐỨC NHẠN - PGĐ Sở Xây Dựng:

Trường hợp này đề nghị bà liên hệ UBND quận (huyện) để được hướng dẫn về hợp thức hóa cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

Quản Thị Bích Ngọc - Nữ 55 tuổi

Nhà tôi xây lại từ năm 2002 nhưng do điều kiện kinh tế nên chưa làm thủ tục hoàn công Nay xin hỏi thủ tục làm hoàn côpng và chi phí cần bao nhiêu? Xin cảm ơn

Ông PHAN ĐỨC NHẠN - PGĐ Sở Xây Dựng:

Trường hợp này đề nghị ông liên hệ UBND quận (huyện) để được hướng dẫn thủ tục hoàn công.

Thuan - Nam

- Đối với trường hợp xây dựng không phép từ năm 2006 đến nay xử lý như thế nào? có được xem xét cho tồn tại hay không? - Những trường hợp cho tồn tại thì trong quyết định xử phạt có thể hiện cho tồn tại hay không? - Theo khoản 3 điều 4 thông tư 24 những trường hợp không xử phạt xây dựng sai nội dung giấy phép thì phần xây dựng sai phép đó có được công nhận và xem xét cấp GCNQSHNO không?

Ông PHAN ĐỨC NHẠN - PGĐ Sở Xây Dựng:

1. Theo Khoản b Văn bản số 16/BXD-TTr ngày 9-12-2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị định số 23/2009/NĐ-CP và Thông tư số 24/2009/TT-BXD có nêu: "Công trình xây dựng không phép đã bị xử lý trước ngày Nghị định số 23/2009/NĐ-CP có hiệu lực nhưng chưa xử lý dứt điểm, nay tiếp tục xử lý như sau: nếu công trình vi phạm thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 15 Thông tư 24/2009/TT-BXD thì xử lý theo quy định tại các khoản này; nếu công trình xây dựng nằm trong quy hoạch xây dựng khu dân cư ổn định, việc xây dựng không ảnh hưởng đến công trình lân cận thì tiếp tục áp dụng quy định tại Nghị định số 180/NĐ-CP để xử lý."

2. Việc xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đề nghị ông (bà) liên hệ UBND quận (huyện) hoặc Sở Tài nghuyên và Môi trường để được hướng dẫn trả lời.

Toàn cảnh buổi giao lưu. Ảnh Huyền Vi

Nguyễn Thị Thu Thủy - Nữ 40 tuổi

Vợ chồng tôi xây dựng 10 căn nhà trọ liền kề nhau ở gần cụm công nghiệp để cho công nhân ở trọ tháng, mỗi căn có diện tích 48m2 (4,0mx12,0m). Khi xây dựng không có giấy phép xây dựng, Tôi bị xử phạt 35.000.000đồng (dạng công trình khác).Xin nhà Tư vấn cho biết: - Tôi bị xử phạt 35.000.000đồng (dạng công trình khác)như vật là có đúng không? hay chỉ bị phạt 12.500.000đồng (dạng nhà ở riêng lẻ)? Cách phân biệt nhà ở riêng lẻ? công trình khác? Xin chân thành cám ơn nhà Tư vấn!

Ông PHAN ĐỨC NHẠN - PGĐ Sở Xây Dựng:

Công trình xây dựng của ông (bà) là công trình dân dụng nhưng tùy theo tính chất sử dụng và hiện trạng xây dựng của công trình mà áp dụng các biện pháp xử phạt phù hợp theo quy định của pháp luật. Mặt khác, do không có hồ sơ chi tiết nên chưa thể trả lời cụ thể cho ông (bà) được. Ngoài việc xử phạt bằng tiền, hành vi xây dựng không phép còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

nguyễn thị lan anh - Nữ 26 tuổi

tôi công tác tại thanh tra xây dựng phường. trên địa bàn phường có căn nhà do ông A là chủ sử dụng bị xử phạt VPHC vào năm 2004 nhưng người vi phạm và ký trên biên bản là bà B (mẹ ông A), quận đã ban hành quyết định xử phạt đối với bà B (phạt hành chính và buộc tháo dỡ, nhưng chưa thực hiện), năm 2011, sau khi rà soát lại thì thanh tra XD quận cho rằng trước đây xử phạt sai đối tượng nên đã hủy quyết định xử phạt đối với bà B, đồng thời đề nghị phường lập lại biên bản để xử phạt đối với ông A. như vậy việc này có đúng không

Ông PHAN ĐỨC NHẠN - PGĐ Sở Xây Dựng:

Do câu hỏi chưa thể hiện chủ quyền đối với căn nhà trên do ông A hay bà B (mẹ ông A) đứng tên nên Sở Xây dựng có ý kiến như sau: - Nếu người đứng tên chủ quyền đối với căn nhà trên là người nào thì chủ thể vi phạm là người đó. - Việc tiến hành xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng được thực hiện đối với chủ thể là người vi phạm hành chính. - Do thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng là 02 năm nên việc xử phạt vi phạm xây dựng đối với ông A hay bà B nếu đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính thì không bị xử phạt, cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm xây dựng tại công trình nêu trên.

Ông Lâm Thanh Tùng - Phó Chánh Thanh tra Sở Xây dựng đang trả lời bạn đọc. Ảnh Huyền Vi





Nguyễn Hồng Linh - Nữ 36 tuổi

1. Kính gửi Sở Xây dựng. Nhà tôi đang xây dựng tại quận Bình Thạnh. Theo bản vẽ GPXD, chiều ngang nhà tôi là 4,1m nhưng khi xây, tôi xây thành 4,2m( vẫn nằm trong khuôn viên đất nhà tôi). Phường đến kiếm tra lập biên bản và phạt tôi phải đình chỉ thi công. Xin cho biết đúng hay sai, trong trường hợp này tôi phải làm gì vì đã thuê thợ, mua vật liệu xây dựng…Xin cảm ơn Sở.

Ông PHAN ĐỨC NHẠN - PGĐ Sở Xây Dựng:

Chiều ngang nhà của ông (bà) lớn hơn so với giấy phép xây dựng - ông (bà) đã xây dựng sai phép nên cơ quan có thẩm quyền ra quyết định đình chỉ thi công là đúng quy định. Căn cứ Khoản 2 Điều 22 quy định về cấp phép xây dựng được ban hành kèm theo Quyết định số 68/2010/QĐ-UBND, ngày 14/9/2010 của UBND TP.HCM thì công trình, nhà ở đã được cấp giấy phép xây dựng, sau khi phá dỡ có diện tích chiếm đất xây dựng lớn hơn diện tích đất ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không có tranh chấp, khiếu nại; không lấn chiếm đất công; phù hợp quy hoạch và các quy định pháp luật về xây dựng; nếu chủ đầu tư có nhu cầu điều chỉnh lại giấy phép xây dựng cho phù hợp diện tích đất thực tế, cơ quan cấp giấy phép xây dựng giải quyết điều chỉnh giấy phép theo đúng quy định. Trường hợp này, ông (bà) phải ngưng thi công công trình đồng thời liên hệ với cơ quan cấp giấy phép xây dựng để xin điều chỉnh giấy phép trước khi tiếp tục thi công.

Một độc giả - Nam

Tôi ở khu phố 2, phường Linh Chiểu, Thủ Đức. Tôi và những hộ dân sống trong hẻm của khu phố rất bức xúc vì một hộ dân ngang nhiên xây nhà lầu, lấn chiếm không gian đi lại của những người dân sống chung trong con hẻm. Sự việc ai cũng thấy nhưng không thấy ai lên tiếng. Tôi muốn làm đơn kiện hàng xóm thì phải làm như thế nào và gửi tới đâu? Tôi hy vọng sẽ nhận sớm câu trả lời để kịp thời ngăn chặn việc làm sai trái này và trả lại không gian chung cho bà con xung quanh. Xin cảm ơn.

Ông PHAN ĐỨC NHẠN - PGĐ Sở Xây Dựng:

Trước hết, Sở Xây dựng hoan nghênh và cám ơn việc phản ánh như trên của ông/bà. Về việc phản ánh nêu trên, Sở Xây dựng có ý kiến hướng dẫn như sau: Nếu ông/bà muốn làm đơn phản ánh hành vi vi phạm như trên thì có thể làm đơn và gởi đến các cơ quan như sau: - Ủy ban nhân dân phường Linh Chiểu; - Thanh tra xây dựng quận Thủ Đức; - Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức; - Thanh tra Sở Xây dựng.

Nguyen Hong Vu - Nam

lam on cho em hoi ve viec xay nha cua em co trai phep xay dung khong? em co mot can nha o quan Thu Duc nam trong hem cung, dien tich la 7*16,ma hien nay can nha co bi mot phan du an se mo duong em co hoi ban lanh dao o phuong la cho nay khong biet bao gio mo mo duong co nghia la se khong co mo vi la hem cung. em xin giay phep xay dung o quan roi ma ho chi cho xay be ngang 5m may thoi trong khi do cua em toi 7m, ma em dinh do tam gia ra toi het phan dat cua nha em la 7m co duoc khong neu duoc la duoc do ra bao nhieu phia ngoai?

Ông PHAN ĐỨC NHẠN - PGĐ Sở Xây Dựng:

Câu hỏi của bạn liên quan đến việc cấp phép xây dựng nên đề nghị bạn liên hệ Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức để được hướng dẫn.

Thảo luận trước khi trả lời. Ảnh Huyền Vi





Trung Đoàn - Nam 40 tuổi

Tôi có cất một cái nhà lá(cột cây, mái lá, trị giá chưa đến 4 triệu đồng)trên nền nhà cũ. tôi nghĩ cất trên nền cũ và trị giá nhỏ quá nên không có xin phép xây dựng.

Ông PHAN ĐỨC NHẠN - PGĐ Sở Xây Dựng:

Theo quy định tại Điều 62 Luật Xây dựng quy định về giấy phép xây dựng: "Điều 62. Giấy phép xây dựng 1. Trước khi khởi công xây dựng công trình chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng, trừ trường hợp xây dựng các công trình sau đây: a) Công trình thuộc bí mật nhà nước, công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp, công trình tạm phục vụ xây dựng công trình chính; b) Công trình xây dựng theo tuyến không đi qua đô thị nhưng phù hợp với quy hoạch xây dựng, dự án đầu tư xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; c) Công trình hạ tầng kỹ thuật quy mô nhỏ thuộc các xã vùng sâu, vùng xa; d) Nhà ở riêng lẻ tại vùng sâu, vùng xa không thuộc đô thị, không thuộc điểm dân cư tập trung, điểm dân cư nông thôn chưa có quy hoạch xây dựng được duyệt; đ) Các công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong không làm thay đổi kiến trúc, kết cấu chịu lực và an toàn của công trình. 2. Đối với nhà ở riêng lẻ tại nông thôn, các quy định về giấy phép xây dựng phải phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Uỷ ban nhân dân cấp huyện quy định cụ thể các điểm dân cư tập trung thuộc địa bàn phải cấp giấy phép xây dựng. 3. Việc xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ trong vùng đã có quy hoạch xây dựng được duyệt và công bố nhưng chưa thực hiện thì chỉ được cấp giấyphép xây dựng tạm có thời hạn theo thời hạn thực hiện quy hoạch." Câu hỏi của bạn không rõ ràng nên đề nghị bạn đối chiếu theo quy định của Luật Xây dựng để xem bạn phải xin phép xây dựng theo quy định hay không.

Nghiên cứu Luật Xây Dựng để trả lời chính xác. Ảnh Huyền Vi





Trương Văn Chín - Nam

Trong giấy phép xây dựng, nhà tôi được phép xây một trệt, một lầu và lợp bằng mái tôn. Được biết quy hoạch 1/500 được duyệt cho khu dân cư của tôi ở là từ năm 1993, đến nay hầu như thiết kế nhà ở theo giấy phép nêu trên đã hoàn toàn lỗi thời và việc lợp bằng tôn rất nóng, bất tiện và độ bền lại không cao. Do đó, tôi xin phép sửa lại bằng cách đổ mái nhưng không được chấp nhận. Một số hàng xóm của tôi sửa chui thì bị chính quyền phạt và bắt tháo dỡ. Tôi phải làm sao?

Ông PHAN ĐỨC NHẠN - PGĐ Sở Xây Dựng:

Nhà ở trong khu quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt việc xây dựng, sửa chữa phải đảm bảo đúng theo quy hoạch đã được phê duyệt. Nếu ông (bà) xây dựng sai với quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 sẽ bị xử lý vi phạm theo Khoản 3 Điều 11, Khoản 3 Điều 25 Nghị định số 23/2009/NĐ-CP. Trường hợp quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh thì ông (bà) sẽ được sửa chữa, xây dựng theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 mới điều chỉnh.

Mai Thị Bích Hồng - Nam 52 tuổi

Do hoàn cảnh khó khăn nên tôi mua một căn nhà bằng giấy tay do bên bán tự xây dựng tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh. Sau đó tôi mới biết nhà phải bị tháo dỡ vì xây dựng không phép trên đất nông nghiệp. Theo quy hoạch thì khu đất này thuộc quy hoạch đất nông nghiệp dự trữ. Tôi có thể làm đơn cam kết xin được sử dụng căn nhà này không xây dựng thêm, cho đến khi nhà nước làm quy hoạch thì tháo dỡ được không? Lúc này nhà nước có tháo dỡ thì cũng đâu có làm gì, trong khi việc tháo dỡ nhà lúc này sẽ gây cho gia đình tôi vô vàn khó khăn. Tôi vô cùng biết ơn.

Ông PHAN ĐỨC NHẠN - PGĐ Sở Xây Dựng:

Về việc này, Sở Xây dựng có ý kiến như sau: Tấc cả các hành vi vi phạm xây dựng không phép, sai phép, sai quy hoạch đều phải bị xử lý và xử phạt theo quy định hiện hành như: - Nghị định 23/NĐ-CP ngày 27/02/2007 của Chính phủ; - Thông tư 24/2009/TT-BXD ngày 22/7/2009 của Bộ Xây dựng; - Nghị định 180/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ;

Trương Văn Bình - Nam 50 tuổi

Xin ông Nhạn cho tôi hỏi ở TP.HCM thời gian qua có rất nhiều căn nhà xây không phép, sai phép, trái phép, vậy cơ quan quản lý đô thị có xử phạt và cưỡng chế buộc người vi phạm nộp phạt đầy đủ không? Có trường hợp nào trốn, tránh nộp phạt mà chưa cưỡng chế nộp phạt không?

Ông PHAN ĐỨC NHẠN - PGĐ Sở Xây Dựng:

Sở Xây dựng trả lời ông Trương Văn Bình như sau: Thực tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay các trường hợp xây dựng không phép, sai phép đã giảm nhiều so với các năm trước, tuy nhiên vẫn còn những trường hợp cố tình vi phạm. Việc vi phạm này đều được các cơ quan có thẩm quyền: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, Chánh thanh tra Sở Xây dựng, Chánh thanh tra xây dựng các quận - huyện áp dụng các văn bản pháp luật về xử phạt trong xây dựng và xử lý theo đúng quy định. Về các trường hợp trốn, tránh nộp phạt và chưa cưỡng chế nộp phạt vẫn xảy ra. Việc này các cấp quản lý về trật tự xây dựng đô thị luôn theo dõi chặt chẽ và giao cho các tổ chức, cá nhân (từ thành phố đến Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường, xã - thị trấn) để triển khai thực hiện thông qua nhiều hình thức như tuyên truyền, nhắc nhở hoặc cưỡng chế thi hành nếu không thực hiện. Đến nay, các trường hợp trốn, tránh nộp phạt lần lượt đều được kiểm soát và xử lý theo đúng quy định.

Thanh Bình - Nam

Nhà tôi ở quận Thủ Đức, không phải đất dự án, xây dựng năm 2010, có thay đổi diện tích so với giấy phép xây dựng, nhỏ hơn trong giấy phép xây dựng 10m2. Thanh tra xây dựng không phạt, nhưng khi tôi đăng bộ thì quận không giải quyết vì nơi này cho rằng tôi xây dựng sai phép sau thời điểm 1-5-2009. Tôi cảm thấy rất vô lý và bức xúc. Xin cho hỏi quận Thủ Đức làm đúng hay sai? Tôi cần khiếu nại ở đâu để được giải quyết?

Ông PHAN ĐỨC NHẠN - PGĐ Sở Xây Dựng:

Như ông (bà) đã nêu, mặc dù nhà của ông (bà) xây dựng năm 2010, xây trên đất không phải là đất dự án và xây nhỏ hơn giấy phép nhưng ông (bà) không nêu rõ nơi ông (bà) xây dựng căn nhà này đã có quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 hoặc thiết kế đô thị đã được phê duyệt hay chưa nên chúng tôi chưa thể trả lời cụ thể cho ông (bà) được. Tuy nhiên, để giúp ông (bà) hiểu thêm quy định pháp luật về xây dựng chúng tôi có ý kiến như sau: Căn cứ Điểm a Khoản 1 Công văn số 16/BXD-TTr ngày 9/12/2010 của Bộ Xây dựng thì công trình xây dựng có diện tích nhỏ hơn giấy phép xây dựng chỉ được coi là không vi phạm trong trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ tại những nơi chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 hoặc thiết kế đô thị đã được phê duyệt nhưng nằm trong diện tích đất thuộc chủ quyền sử dụng hợp pháp của chủ nhà, không gây khiếu kiện, không lấn chiếm chỉ giới đường đỏ hoặc chỉ giới xây dựng, không vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 39/QĐ-TTg ngày 28/2/2005 của Thủ tướng Chính phủ. Trong trường hợp này, ông (bà) không bị xử phạt nhưng ông (bà) cần liên hệ với Thanh tra xây dựng quận để đề nghị có ý kiến trước khi đăng bộ. Để được hướng dẫn cụ thể, đề nghị ông (bà) liên hệ với cơ quan đăng bộ.







Viet - Nam

Tôi đang dự định xây nhà trên mảnh đất có diện tích 41 m2 và xây nhà cấp 4 có gác suốt, vậy tôi sẽ phải xin phép thế nào? Trong sổ hồng của tôi có ghi một phần đất có đánh dấu là đất nằm trong phạm vi quy hoạch được công nhận quyền sử dụng, vậy phạm vi quy hoạch đó mình được làm những gì? Nếu tôi xây dựng trên phần đất này thì có bị xem là trái phép không?

Ông PHAN ĐỨC NHẠN - PGĐ Sở Xây Dựng:

Trường hợp của ông (bà) được trả lời như sau: 1/ Về xin phép xây dựng đề nghị ông (bà) liên hệ với Ủy ban nhân dân quận, huyện nơi công trình tọa lạc để được hướng dẫn. 2/ Việc xây dựng trên phần đất vi phạm quy hoạch nhưng vẫn công nhận đề nghị ông (bà) liên hệ với Ủy ban nhân dân quận, huyện nơi khu đất tọa lạc để được hướng dẫn. 3/ Nếu bạn xây dựng trên phần đất vi phạm quy hoạch nhưng vẫn công nhận và xây dựng không có giấy phép thì đó là hành vi xây dựng không phép sẽ bị xử lý theo quy định.

Nguyễn Hoàng Tuấn - Nam 42 tuổi

Theo giấy phép xây dựng, nhà tôi có chiều cao là 6,7m. Nhưng tôi xây cao 7,5 m. Xin hỏi trường tôi có bị phạt không? Tôi có thể xin phép điều chỉnh giấy phép xây dựng không? Xin cảm ơn!

Ông PHAN ĐỨC NHẠN - PGĐ Sở Xây Dựng:

Theo giấy phép xây dựng, nhà của ông (bà) có chiều cao là 6,7m nhưng ông (bà) đã xây nhà cao 7,5 m thì ông (bà) đã có hành vi vi phạm: tổ chức xây dựng công trình sai giấy phép xây dựng được cấp và hành vi vi phạm này phải được xử lý theo đúng quy định pháp luật. Trường hợp ông (bà) có nhu cầu xây dựng khác với giấy phép được cấp thì ông (bà) phải liên hệ với cơ quan cấp phép để được điều chỉnh giấy phép trước khi thực hiện, nếu cơ quan cấp phép từ chối điều chỉnh giấy phép thì ông (bà) phải xây dựng theo đúng giấy phép đã cấp.

LÊ BẢO TOÀN - Nam 37 tuổi

Kính gỏi Qúy Tòa. Năm 2005 tôi có mua một căn nhà nhỏ tại Phường 15, Quận 8, TP.HCM. Lúc Tôi mua nhà chỉ có giấy kê khai năm 1999, chưa có số nhà. Khi đến ở Tôi đã làm thủ tục xin Quận cấp số nhà (số nhà đã được Quận cấp năm 2008, do chính Tôi đứng tên). Hiện tại Tôi đã có hộ khẩu tại căn nhà và địa chỉ 36/46D - Mễ Cốc - Phường 15 - Quận 8 - TP.HCM.(chính là căn nhà Tôi xin cấp GCN.) Vào tháng 2 năm 2010 Tôi có mang bộ hồ sơ đến Phòng TNMT Quận 8 xin cấp GCN nhưng được cán bộ trả lời rằng: Hồ sơ của Anh đã đầy và hoàn chỉnh nhưng chưa được cấp GCN do Anh giao dịch mua bán sau ngày 1 tháng 7 năm 2004 nên phải chờ vào dịp khác (chờ nghị định mới của UBND TP.HCM) Xin hỏi: Đến nay trường hợp của Tôi có được cấp GCN chưa? Rất mong nhận được sự trả lời sớm. Xin chân thành cám ơn.

Ông PHAN ĐỨC NHẠN - PGĐ Sở Xây Dựng:

Việc xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình đề nghị bạn liên hệ với Ủy ban nhân dân quận 8 để được hướng dẫn.

trần văn vân - Nam 40 tuổi

trước đây ông A có lô đất ở quận bình tân đã xin giấp phép xây dựng,và khi đang xây dựng ông đã chuyển nhượng lô đất cho tôi và tôi đã đăng bộ sang tên cho tôi, vì nghĩ nhà xây dựng có giấy phép nên tôi không đi đổi giấy phép sang tên tôi. nay tôi đi xin cấp số nhà để đăng ký cấp chứng nhận tài bổ sung tài sản gắn liền với đất nhưng phường và quận không cấp số nhà cho tôi, vì chủ quyền đất mang tên tôi mà giấy phép xây dựng mang tên chủ cũ. xin hỏi tôi phải làm sao để được hoàn công. mong các anh hướng dẫn cho tôi. xin cảm ơn.

Ông PHAN ĐỨC NHẠN - PGĐ Sở Xây Dựng:

Mọi giấy phép xây dựng đều cấp cho chủ thể nhất định. Trong trường hợp này, ông (bà) xây dựng công trình mà giấy phép cấp cho ông A (cấp cho người khác) là ông (bà) đã xây dựng công trình không phép. Do đó, để được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đề nghị ông (bà) liên hệ với Ủy ban nhân dân quận Bình Tân để được hướng dẫn và giải quyết theo quy định.

Trần Văn Hậu - Nam

Xin cho tôi hỏi: trong quá trình thẩm tra dự án, tổ chức tư vấn thẩm tra không phát hiện bản vẽ đã thống kê thiếu khối lượng thép. Như vậy nhà thầu thẩm tra có bị xử phạt theo nghị định 23 năm 2009 không?

Ông PHAN ĐỨC NHẠN - PGĐ Sở Xây Dựng:

Tổ chức tư vấn thẩm tra không phát hiện bản vẽ đã thống kê thiếu khối lượng thép thì dẫn đến báo cáo kết quả thẩm tra sẽ không chính xác. Trường hợp này là hành vi vi phạm quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 38 Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 của Chính phủ và hành vi vi phạm này phải được xử lý.

Lâm Huỳnh Trâm - Nam

Nhà tôi ở quận Gò Vấp. Theo giấy phép xây dựng nhà tôi được xây bốn tầng. Tôi xây bít ô thông tầng, nên diện tích nhà có giảm so với giấy phép xây dựng nhưng tổng chiều cao thì không vượt giấy phép xây dựng. Cơ quan thanh tra xây dựng lập biên bản phạt cho rằng tôi xây dựng sai phép. Tôi thấy không hợp lý vì việc xây khác giấy phép xây dựng không phải làm tăng diện tích. Còn ô thông tầng thì cũng nằm trong căn nhà tôi, không phải là vi phạm ở ngoài hay ảnh hưởng đến ai. Xin hỏi ý kiến của Sở Xây dựng. Cảm ơn.

Ông PHAN ĐỨC NHẠN - PGĐ Sở Xây Dựng:

Do nội dung câu hỏi của ông/bà chưa đầy đủ và rõ ràng nên Sở Xây dựng không thể trả lời cụ thể cho ông/bà được. Căn cứ các quy định pháp luật, Sở Xây dựng có ý kiến chung như sau: 1/- Về việc xây dựng sai giấy phép xây dựng được quy định như sau: - Công trình xây dựng sai nội dung Giấy phép xây dựng quy định tại Khoản 1 Điều 11, Khoản 1 Điều 25 Nghị định số 23/2009/NĐ-CP là vi phạm một trong những nội dung trong mẫu giấy phép xây dựng tại Phụ lục VI Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12-2-2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: a) Thay đổi vị trí xây dựng công trình; b) Sai cốt nền xây dựng công trình; c) Vi phạm chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; Ngoài các trường hợp quy định tại Điểm a, Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều này, đối với công trình dân dụng, công trình công nghiệp và nhà ở riêng lẻ trong đô thị sai nội dung giấy phép xây dựng còn thuộc một trong những trường hợp sau: d) Sai diện tích xây dựng (tầng một); đ) Chiều cao công trình vượt quá chiều cao được quy định trong giấy phép xây dựng; e) Xây dựng vượt quá số tầng quy định trong giấy phép xây dựng; g) Vi phạm những quy định về quản lý kiến trúc đô thị (đối với những khu vực đã có thiết kế đô thị được duyệt). 2/- Không xử phạt xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ thuộc một trong những trường hợp sau: a) Xây dựng sai vị trí hoặc thay đổi diện tích đã ghi trong giấy phép đối với những nơi chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 hoặc thiết kế đô thị đã được phê duyệt nhưng nằm trong diện tích đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của chủ nhà, không gây khiếu kiện, không lấn chiếm chỉ giới đường đỏ hoặc chỉ giới xây dựng, không vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 39/2005/QĐ-TTg ngày 28-2-2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Điều 121 của Luật Xây dựng; b) Thay đổi kiến trúc bên trong công trình xây dựng mà không ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực chính; c) Giảm số tầng so với giấy phép xây dựng đối với những nơi chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 hoặc thiết kế đô thị đã được phê duyệt.

Ông Phạm Phú Tâm - Tổng Biên Tập báo PLTP.HCM (Giữa), ông Phan Đức Nhạn PGĐ Sở Xây dựng và bà Hồ Thị Kim Loan - Chánh thanh tra Sở Xây dựng TP. HCM. Ảnh Huyền Vi





Hoàng Ngọc Việt - Nam 42 tuổi

Các cao ốc lớn tại TP khi xây dựng sai phép vài trăm m2 hầu như chỉ bị phạt tiền chừng trăm triệu, rồi được đều cho tồn tại. Ví dụ như cao ốc Bảo Việt, BMC…Nhưng nhà người dân bị sai phép vài m2 thì bị làm căng, không cho thi công, bắt phải tháo dỡ. Tại sao có chuyện vô lý như vậy? Sở Xây dựng là cơ quan tham mưu cho TP, Sở XD giải thích như thế nào để chúng tôi cảm thấy không bị đối xử bất công?

Ông PHAN ĐỨC NHẠN - PGĐ Sở Xây Dựng:

Các hành vi xây dựng sai phép đều phải bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật về xây dựng, không phân biệt công trình lớn hay nhỏ. Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/2/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm trong hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở có quy định cụ thể xử lý vi phạm đối với công trình xây dựng nhà ở và công trình khác hoặc công trình xây dựng được cấp phép hay công trình xây dựng được miễn phép xây dựng nhưng phải được phê duyệt dự án theo quy định của pháp luật; tùy theo hình thức vi phạm của đối tượng vi phạm mà có mức phạt tiền riêng. Ngoài hình thức phạt tiền ra các công trình xây dựng sai phép còn bị buộc thực hiện đúng theo giấy phép được cấp. Thông tư số 24/2009/TT-BXD ngày 22/7/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết thi hành một số nội dung Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/2/2009 của Chính phủ có hướng dẫn cụ thể trường hợp nào xây dựng sai phép sẽ bị xử lý vi phạm hoặc không xử lý; đối với các công trình khác, công trình miễn phép xây dựng được phê duyệt dự án có hướng dẫn xử lý riêng. Do đó, tùy theo hành vi vi phạm mà có mức phạt tiền và hình thức xử lý, biện pháp khắc phục hậu quả khác nhau.

Phạm Thanh Phúc - Nam

Tôi xây nhà ở Phú Mỹ Hưng. Mặt đứng của công trình có khác với mẫu bản vẽ do công ty cung cấp. Tới nay tôi chưa được hoàn công vì quận nói nhà tôi xây dựng sai phép, phải chờ hướng dẫn của thành phố. Xin hỏi khi nào thì Sở có hướng dẫn? Vì chiều cao, diện tích nhà hoàn toàn đúng theo GPXD, chỉ có thay đổi thiết kế mặt đứng cho đẹp hơn mà thôi. Xin cảm ơn Sở Xây dựng.

Ông PHAN ĐỨC NHẠN - PGĐ Sở Xây Dựng:

Trường hợp xây dựng sai mẫu nhà được phê duyệt kèm theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 trong khu Phú Mỹ Hưng, hiện nay do Ban quản lý Khu Nam chủ trì trình xin ý kiến của UBND TP.HCM. Do đó, đề nghị ông (bà) liên hệ Ban quản lý Khu Nam để được biết thêm chi tiết.

Thùy Trang - Nam

Tôi co đến một Sàn giao dịch BĐS đăng kí mua một căn hộ thì nhân viên của sàn nói là căn hộ này đã có người đăng kí mua rồi và đề nghị tôi đăng kí mua căn khác. Tôi nói với họ là tôi thích căn hộ này và nếu có người đăng kí rồi thì tôi vẫn đăng kí và chấp nhận rút thăm (theo Thông tư 13/2008 và Thông tư 16/2010 của Bộ xây dựng thì nếu một căn hộ có từ 02 người trở lên đăng kí sẽ phải giải quyết bằng cách rút thăm hoặc đấu giá) nhưng họ không cho. Vậy hành vi vi phạm này của sàn sẽ bị xử lí như thế nào?

Ông PHAN ĐỨC NHẠN - PGĐ Sở Xây Dựng:

Câu hỏi của ông (bà) nêu trên chúng tôi chưa thể trả lời cụ thể được do chưa đủ thông tin. Tuy nhiên, mọi hoạt động của sàn giao dịch bất động sản phải tuân theo các quy định pháp luật, nếu vi phạm phải bị xử lý.

Hồ Bích Di - Nam

Tôi ở phường 7, Gò Vấp. Trong bản vẽ GPXD không có cửa sổ, tôi làm cửa sổ lùa để thông thoáng thì có bị xem là sai phép không? Với mức độ này thì phạt tiền bao nhiêu? Ngoài ra, tôi có bị lấp lại cho bít như trong GPXD không? Nếu thỏa thuận được với nhà hàng xóm, thì tôi có thể được trổ cửa sổ hay không?

Ông PHAN ĐỨC NHẠN - PGĐ Sở Xây Dựng:

Trường hợp này của ông (bà) là sai phép, sẽ bị xử phạt theo Điểm b Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 23/2009/NĐ-CP với mức phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng và biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thực hiện đúng theo giấy phép được cấp. Trường hợp ông (bà) muốn mở của sổ thì phải được cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh giấy phép xây dựng đã được cấp.

nguyen nam - Nam 48 tuổi

Thưa ông PGĐSở ở Điều 3 Thông ư 24/2009/TT-BXD Ngày 22/7/2009 có quy định"không xử phạt xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ thuộc 1 số trường hợp:a,b,c"Vậy làm thế nào dể biết được thế nào là Thanh Tra Xây Dựng làm đúng,khi nào là lạm quyền.Vì theo tôi tham khảo ở nhiều phường của nhiều Quận trình độ của TTViên mổi vận dụng mổi khác.Hay các Ông ấy cố tình lờ đi TT24 đang còn hiện lực thi hành,mà có ông dám nói với tôi là TT24 đả bải bỏ.Vậy xin ô chỉ cách giúp tôi phải làm sao khi gặp nhửng ông TTViên như thế.Xin cám ơn ÔngPGĐ!

Ông PHAN ĐỨC NHẠN - PGĐ Sở Xây Dựng:

Ông (bà) có nêu Điều 3 Thông tư 24/2009/TT-BXD ngày 27/2/2009 của Bộ Xây dựng quy định về xử phạt chủ đầu tư, nhà thầu có hành vi vi phạm các quy định về trật tự xây dựng là chưa chính xác mà quy định về xử phạt chủ đầu tư vi phạm quy định về lễ động thổ, lễ khởi công, lễ khánh thành công trình xây dựng. Hiện tại Thông tư 24/2009/TT-BXD ngày 27/2/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27-2-2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật;quản lý phát triển nhà và công sở đang có hiệu lực thi hành. Việc ông (bà) phản ánh cán bộ thanh tra xây dựng phường tại câu hỏi nêu trên là chưa cụ thể nên đề nghị ông (bà) liên hệ với chủ tịch Ủy ban nhân dân phường hoặc chủ tịch Ủy ban nhân dân quận để được trả lời.







Độc giả - Nam

Nhà tôi ở đường Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình Thạnh. Do mở đường, diện tích nhà còn lại nhỏ nên tôi xây phòng ở phần làm lan can. Tôi xây nhà vào cuối năm 2009. Vậy xin hỏi nhà tôi có bị phạt tiền hay không, bao nhiêu? Nếu phạt tiền thì tôi được sử dụng phần diện tích xây thêm này đúng không? Xin cảm ơn.

Ông PHAN ĐỨC NHẠN - PGĐ Sở Xây Dựng:

Do nội dung câu hỏi của ông/bà chưa đầy đủ và rõ ràng nên Sở Xây dựng không thể trả lời cụ thể cho ông/bà được. Đề nghị ông/bà mang đầy đủ hồ sơ và liên hệ UBND quận (Thanh tra Xây dựng hoặc Phòng Quản lý đô thị) để được hướng dẫn cụ thể.

Văn Thái - Nam

Tôi vừa mới xây dựng nhà cấp 4, nhưng không biết là khu đất chưa chuyển mục đích sử dụng sang thổ cư. Cơ quan chức năng của phường đã đến lập biên bản và đình chỉ thi công. Xin cho hỏi như vậy chú tôi phải nộp phạt thế nào, và phải làm sao để được tiếp tục xây dựng?

Ông PHAN ĐỨC NHẠN - PGĐ Sở Xây Dựng:

Sở Xây dựng trả lời ông (bà) Văn Thái như sau: Trường hợp của ông (bà) là xây dựng trên đất nông nghiệp, đất công nghiệp hoặc đất trồng cây lâu năm... nhưng không nói rõ vị trí xây dựng có phù hợp với quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000; 1/500 đối với khu vực hay không, có thể chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất thổ cư để xây dựng hay không, nên chưa thể trả lời cụ thể cho ông (bà) được. Căn cứ quy định pháp luật, Sở Xây dựng có một số ý kiến để ông (bà) tham khảo: - Nếu vị trí đất xây dựng công trình không phù hợp quy hoạch, không được chuyển mục đích sử dụng sang đất thổ cư để xây dựng nhà ở thì bị xử phạt bằng tiền theo Nghị định số 23/NĐ-CP của chính phủ, đồng thời còn bị buộc tháo dỡ công trình theo đúng quy định. - Nếu vị trí đất xây dựng của ông (bà) là đất nông nghiệp, đất công nghiệp hoặc đất trồng cây lâu năm... nhưng phù hợp quy hoạch và có thể được chuyển mục đích sử dụng đất sang đất thổ cư để xây dựng nhà ở thì ông (bà) sẽ bị xử xử phạt theo đúng quy định tại Nghị định số 23/NĐ-CP với hành vi xây dựng không phép và biện pháp khắc phục hậu quả: cho thời hạn 60 ngày để liên hệ cơ quan thẩm quyền tiến hành các thủ tục cấp phép theo quy định. Sau khi có giấy phép xây dựng mới được tiếp tục xây dựng công trình.

Giang - Nam 30 tuổi

Điều 15 Thông tư 24 chỉ áp dụng khi đã bị xử lý vi phạm hành chính nhưng trường hợp đã xây dựng trước nhưng phát hiện sau ngày nghị định 23 có hiệu lực thì xử lý như thế nào? Đề nghị có hướng dẫn

Ông PHAN ĐỨC NHẠN - PGĐ Sở Xây Dựng:

Về nội dung câu hỏi của ông (bà), chúng tôi hướng dẫn như sau: Căn cứ Điểm b Khoản 1 Công văn số 16/BXD-TTr ngày 9/12/2010 của Bộ Xây dựng, đối với những hành vi vi phạm trật tự xây dựng xảy ra trước thời điểm Nghị định 23/2009/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực nhưng được phát hiện ra sau thời diểm Nghị định 23/2009/NĐ-CP có hiệu lực thì vẫn áp dụng Điều 15 Thông tư số 24/2009/BXD-TT ngày 22/7/2009 của Bộ Xây dựng để xử lý.

pham trung hieu - Nam 34 tuổi

Xin cho tôi hỏi : 1. tôi xây dựng nhà kho trên đất nông nghiệp không có giấy phép xây dựng nên bị Thanh tra xây dựng xử phạt theo Nghị định 23, cũng hành vi đó, hôm sau Phòng Tài nguyên môi trường tiếp tục kiểm tra và xử phạt về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích. Vậy việc xử phạt nào là đúng.2. Xây nhà không có giấy phép xây dựng trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ, nên bị Thanh tra xây dựng đề nghị UBND huyện xử phạt. Vậy cho tôi hỏi, việc làm của Thanh tra Xây dựng có đúng thẩm quyền không ? Xin cảm ơn.

Ông PHAN ĐỨC NHẠN - PGĐ Sở Xây Dựng:

1. Trường hợp xây dựng nhà kho trên đất nông nghiệp không có giấy phép xây dựng của ông (bà) sẽ bị xử lý vi phạm hành chính đối với hai hành vi là: - Một là: Hành vi xây dựng nhà kho không phép do thanh tra xây dựng xử phạt theo Nghị định 23/2009/NĐ-CP. - Hai là: Hành vi sử dụng đất không đúng mục đích do Phòng Tài nguyên và Môi trường trình UBND quận (huyện) xử phạt. 2. Trường hợp xây nhà không có giấy phép xây dựng trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ, bị thanh tra xây dựng đề nghị UBND huyện xử phạt là đúng thẩm quyền.

Lê Thị Huống - Nam 56 tuổi

Nhà tôi ở quận Bình Thạnh, chưa có giấy chủ quyền vì nằm trên hành lang kênh rạch. Do nhà trước kia là nhà gỗ đã quá mục nát nên tôi có xin sửa chữa lại. Thế nhưng lúc tôi xây nhà thì Thanh tra đến kiểm tra và nói nhà tôi xây dựng không có giấy phép, phải bị đình chỉ. Xin hỏi, tôi phải làm gì bây giờ vì tôi không xin được giấy phép xây dựng.

Ông PHAN ĐỨC NHẠN - PGĐ Sở Xây Dựng:

Việc xin sửa chữa nhà theo hiện trạng cũ, đề nghị ông/bà liên hệ UBND phường để được hướng dẫn cụ thể.

Hoài Văn - Nam 29 tuổi

Gần nhà tôi có người phân lô đất ra xây nhà bán cho người dân ở các quận bị giải tỏa di dời ra ngoại thành. Tuy nhiên, các căn nhà đó bé tí, mỗi căn chừng 40-50 m2 là cùng. Tôi nghĩ đó là nhà xây không phép và không đúng chuẩn quy định của thành phố. Những trường hợp như vậy sẽ bị xử lý như thế nào? Ai bị phạt (người chủ đất hay người mua nhà)? Người mua nhà có bị vướng mắc gì khi hợp thức hóa nhà không?

Ông PHAN ĐỨC NHẠN - PGĐ Sở Xây Dựng:

Hành vi xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng phải được xử lý theo đúng quy định pháp luật. Ai vi phạm thì người đó phải bị xử lý. Việc mua bán nhà chỉ có thể được coi là hợp pháp khi căn nhà được mua bán có giấy sở hữu hợp pháp.

nguyễn thị lan anh - Nữ 26 tuổi

tôi công tác tại thanh tra xây dựng phường, vừa qua có hộ dân đã có hành vi đổ bê tông, gạch đá để san lấp rạch công cộng diện tích khoảng 350m2 (giá trị khu đất theo tính toán = giá đất nông nghiệp= 60% đơn giá đất ở liền kề = gần 1,4 tỷ), nhận thấy giá trị khu đất vượt quá thẩm quyền phường nên phường đã chuyển quận xử lý theo mức độ vi phạm tại điểm d, khoản 1, điều 7 nghị định 105/2009/NĐ-CP, quận chuyển thanh tra sở TNMT, tuy nhiên thanh tra sở TNMT có công văn trả lời: căn cứ điều 4 luật đất đai về tính giá trị quyền sử dụng đất, và điều 7 nghị định 105/2009/NĐ-CP về mức độ hậu quả của hành vi vi phạm hành chính được xác định theo nguyên tắc quy đổi giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích vi phạm thành tiền theo giá đất thời điểm xử phạt thì thanh tra sở TNMT chưa đủ cơ sở xử phạt do chưa có hướng dẫn cụ thể. Do chưa thể xử lý ngay được nên thanh tra quận đề nghị phường nên xử phạt theo mục b, khoản 4, điều 42 nghị định 23/2009/NĐ-CP, như vậy có phù hợp không

Ông PHAN ĐỨC NHẠN - PGĐ Sở Xây Dựng: