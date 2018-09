Vụ bé gái câm bị xâm hại: Chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát

Trước đó, báo Pháp Luật TP.HCM có đăng tải bài viết về ước mơ được đi học của bé gái câm 12 tuổi bị gã xe ôm công nghệ xâm hại. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, lại bị câm điếc từ nhỏ nên bé T. không có điều kiện đến trường, suốt ngày quanh quẩn ở nhà với mẹ. Tháng 3-2018, trong lúc đi mua đồ giúp mẹ ở đầu hẻm (quận Bình Tân), bé T. đã bị gã xe ôm công nghệ dụ dỗ chở vào nhà nghỉ thuộc phường An Lạc A để xâm hại tình dục. Sau khi thấy con gái trở về với nhiều biểu hiện bất thường, trên tay cầm hai tờ 50.000 đồng, gia đình bé đã nghi ngờ. Gia đình gặng hỏi thì bé T. ra ký hiệu bị chú kia chở đi rồi làm bậy. Ông H. lập tức nộp đơn trình báo lên Công an phường An Lạc A với hy vọng đòi lại công bằng cho con.