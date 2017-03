10 dự án ấn tượng của năm 2016

1. Dự án Vinhomes Golden River

Dự án này được Vingroup và các đối tác đầu tư trọng điểm với mục tiêu trở thành khu đô thị sinh thái sang trọng và hiện đại bậc nhất Việt Nam. Vinhomes Golden River tọa lạc tại số 2, Tôn Đức Thắng, quận 1 với mặt tiền trải dọc sông Sài Gòn.

Khi tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên đưa vào khai thác sẽ có nhà ga số 3 nằm ngay trong dự án. Vinhomes Golden River sẽ được kết nối liên hoàn với Vinhomes Central Park tạo nên một diện mạo mới, hiện đại và phồn vinh bên sông Sài Gòn.



Bất động sản ven sông sang chảnh nhất TP.HCM

Dự án có diện tích hơn 25ha, được quy hoạch theo mô hình đô thị sinh thái ven sông, mật độ xây dựng chỉ 18,6% với các phân khu như căn hộ và biệt thự cao cấp, khu văn phòng cho thuê, trung tâm thương mại, khách sạn cùng hệ thống tiện ích, công viên cây xanh ven sông đồng bộ.



Ngoài ra, dự án còn có hệ thống tiện ích gồm trường liên cấp Vinschool, bệnh viện Vinmec Central Park, sân Golf mini, hồ bơi, bến thuyền, vườn hoa nhiệt đới, nhà sinh hoạt cộng đồng, shophouse… Dự kiến, Vinhomes Golden River sẽ bàn giao những toà đầu tiên vào tháng 12 – 2017.

2. Him Lam Phú An

Dự án có vị trí giao thông thuận lợi tại cửa ngõ khu Đông Sài Gòn thuộc quận 9, TP.HCM. Dự án có quy mô 1,8 ha gồm 4 block cao 17 tầng với 1.092 căn hộ. Him Lam Phú An cách nằm trên trục xa lộ Hà Nội, chỉ cách cầu Sài Gòn 3,5km và kết nối với tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên tại trạm số 8 và trạm số 9.

Có giá trung bình chỉ 1,5 tỉ đồng/căn nhưng dự án Him Lam Phú An vẫn được chủ đầu tư hoàn thiện với chất lượng và tiện ích nội khu cao cấp. Dự án này cũng là lần đầu tiên Him Lam Land đưa ra phương thức thanh toán với phương thức trả tiền kéo dài nhất.

Theo đó, khách hàng chỉ thanh toán 45% đến khi nhận nhà vào tháng 8 – 2018. Thanh toán 95% trong 72 tháng, tương đương 15tr đồng/tháng.



Căn hộ vừa túi tiền cho người trẻ

Tiện ích của khu căn hộ được chủ đầu tư chăm chút và đầu tư kỹ lưỡng theo tiêu chí tất cả trong một dành riêng cho cuộc sống năng động của người trẻ như hồ bơi, khu công viên, gym, spa, siêu thị, khu vui chơi trẻ em, trường mầm non… 100% căn hộ đều có diện tích từ 62 – 68m2 được thiết kế hợp lý.



Đây là diện tích rất phù hợp cho người trẻ nhưng vẫn đầy đủ các công năng gổm 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh riêng biệt, ban công, sân phơi, phòng khách, phòng ăn và nhà bếp. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với các trang thiết bị nổi tiếng như Toto, Teka… Chi phí quản lý hàng tháng là 7.000 đồng/m2/tháng.

3. Dự án Saigon South Residences

Dự án có 6 tòa nhà A, B, C, D, E và G với độ cao từ 19 – 29 tầng. Giữa hai tòa nhà B với C và D với E được liên kết với nhau bởi khối 2 tầng được sử dụng làm shophouse, từ tầng 3 trở lên là căn hộ.

Toàn dự án có 1.840 căn. 68% là căn hộ hai phòng ngủ với diện tích sử dụng từ 60 – 70m2 và 32% còn lại là căn hộ 3 phòng ngủ có diện tích sử dụng từ 87 – 97m2. Dự kiến công trình sẽ được bàn giao vào cuối năm 2019.



Dự án có hàng loạt tiện ích mà Phú Mỹ Hưng chưa có

Saigon South Residences có diện tích khu đất rộng 32.902m2. Trong đó, diện tích đất dành cho xây dựng là 9.521m2 và gần 69% diện tích đất còn lại được dành cho không gian xanh mở, công trình tiện ích.



Điểm ưu việt ở Saigon South Residences là Công ty Phú Mỹ Hưng đã đầu tư rất nhiều hệ thống tiện ích đến tận cửa cho cư dân. Trong đó có nhiều không gian tiện ích chưa bao giờ xuất hiện trong những công trình trước đây như tổ hợp thể thao sân vận động đa năng, khu nghệ thuật điêu khắc, khu thể thao tương tác ngoài trời, khu thể thao nước, hồ bơi tràn 1.700m2, vườn tịnh tâm, trường mẫu giáo…

Dự án đang có ưu đãi lãi suất 0% đối với những khách hàng có nhu cầu hỗ trợ vốn vay sau khi ký hợp đồng mua bán cho tới khi thanh toán nhận bàn giao căn hộ. Trong khoảng 2 năm, chủ đầu tư sẽ hỗ trợ toàn bộ lãi vay cho người mua. Ngoài ra, khách hàng còn được ân hạn trả nợ gốc là 12 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên.

4. Dự án Vinhomes Central Park

Lấy cảm hứng từ công viên Central Park ở New York với tổng diện tích gần 44ha, sở hữu mặt tiền trải dài hơn 1km bên bờ sông Sài Gòn, Vinhomes Central Park mang đến cho khách hàng một không gian sống hoàn hảo, hòa hợp với thiên nhiên cùng tiêu chuẩn sống chất lượng 5 sao và xứng tầm khu đô thị hiện đại và đẳng cấp bậc nhất Việt Nam.



Khu đô thị ven sông lớn nhất TP.HCM

Dự án tọa lạc tại khu Tân Cảng, một trong những vị trí đắc địa bậc nhất của trung tâm Sài Gòn và kết nối linh hoạt với các khu vực quan trọng trong TP.HCM với hệ thống giao thông thuận lợi bằng cả đường bộ, đường thủy và hệ thống tàu điện ngầm Bến Thành – Suối Tiên.



Vinhomes Central Park có mật độ xây dựng chỉ 15,77% và dự kiến hoàn thành vào năm 2018. Dự án gồm các khu căn hộ: The Central, The Park, The Landmark và khu biệt thự cao cấp, Landmark 81, trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, khách sạn, bến du thuyền, công viên ven sông rộng 14ha…

5. Dự án Lakeview City

Lakeview City là dự án điển hình cho sự chuyển hướng vào phân khúc nhà phố của Novaland. Dự án có tổng diện tích 30ha, tọa lạc tại phường An Phú, quận 2, TP.HCM.

Với mật độ xây dựng thấp, Lakeview City giới hạn số lượng chỉ 960 sản phẩm nhà liền thổ thấp tầng gồm biệt thự song lập, nhà phố liên kế sân vườn, nhà phố thương mại. 60% diện tích của dự án dành cho các công trình công cộng, cây xanh… Nổi bật là hồ bơi tràn rộng 1.200m2 nằm ngay trên hồ cảnh quan rộng gần 4ha ngay giữa trung tâm.



Dự án đánh dấu sự chuyển hướng của Novaland từ nhà chung cư sang nhà thấp tầng

Biệt thự được thiết kế theo phong cách hiện đại, không gian tự do, thoáng đãng và tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Nhà phố có diện tích từ 100 – 230m2 với thiết kế thông minh, tinh tế giúp tối ưu hóa diện tích sử dụng, phù hợp với cuộc sống hiện đại.



Shophouse nằm sát tuyến đường lớn như Song hành, cao tốc Long Thành – Dầu Giây, sầm uất như Đỗ Xuân Hợp tạo vị trí vô cùng thuận lợi để kinh doanh, dễ thu hút sự chú ý của cư dân dự án và người dân trong khu vực.

Lakeview City cũng được đầu tư một cụm trường học các cấp theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo một môi trường sống văn minh và chất lượng cho cư dân.

Khu đô thị Lakeview City vừa nhận được giải thưởng “Southeast Asia’s Best of The Best Residences 2016” do Dot Property bình chọn vì những ưu điểm nổi bật về vị trí, thiết kế, quy hoạch…

6. Dự án Jamona Golden Silk

Jamona Golden Silk nằm trên đường Bùi Văn Ba, quận 7 và có mật độ xây dựng chỉ khoảng 27,9%. Hơn 70% diện tích còn lại kiến tạo 31 tiện ích và 18.000 m2 công viên cây xanh.



Dự án "hot" nhất khu Nam

Trong đó, có hơn 600m chạy dọc bờ sông Cầu Kinh và rạch Bến Ngựa nên biệt thự, nhà liên kế kế tại đây đều có view sông, cầu Phú Mỹ và phủ xanh bằng khu vườn nhiệt đới.



Dự án này do Sacomreal phát triển. Cư dân chỉ mất khoảng 5 phút để đến Phú Mỹ Hưng, 10 phút đến quận 2 hay quận 1 thông qua hầm Thủ Thiêm, đường Huỳnh Tấn Phát… Với giá bán từ 5,9 tỷ và diện tích sử dụng khoảng 250m2 cho một gia đình 3 thế hệ cùng sinh sống là lựa chọn thông minh và kinh tế.

7. Dự án Riva Park

Riva Park do Vietcomreal làm chủ đầu tư cùng đơn vị hợp tác phát triển Tiến Phát Corporation tại số 504 Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4. Với vị thế đắc địa của mình, Riva Park kết nối với trung tâm quận 1 hay khu đô thị Phú Mỹ Hưng qua các tuyến đường lớn như Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Văn Linh…



Dự án đang thi công vượt tiến độ

Riva Park còn ghi dấu ấn riêng khi sở hữu tầm nhìn ba mặt sông và ba công viên xanh mát, thoáng đãng. Cư dân không chỉ có nhiều sự lựa chọn cho cuộc sống lý tưởng khi dự án có các tiện ích nội khu đa dạng như hồ bơi bốn mùa, trung tâm thương mại, nhà trẻ, công viên, phòng gym…mà còn tận hưởng các dịch vụ ngoại khu là hệ thống trường học, bệnh viện quận 4, khu vui chơi Kizciti…



Căn hộ Riva Park có nhiều diện tích đa dạng từ 58 – 111m2, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng có nhu cầu khác nhau. Điểm nhấn của Riva Park là tất cả căn hộ có logia rộng rãi, đón nắng gió tự nhiên cùng 100% phòng ngủ có cửa sổ, mở rộng tầm nhìn.

Dự án Riva Park được xây dựng bởi nhà thầu Hòa Bình và dự kiến bàn giao vào quý 2 – 2017.

8. Dự án Moonlight Residences

Moonlight Residences do Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh làm chủ đầu tư. Khu căn hộ và nhà phố thương mại Moonlight Residences tọa lạc tại địa chỉ 102 Đặng Văn Bi, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức.

Dự án gồm 38 căn nhà phố thương mại và 2 block căn hộ với 535 căn được tích hợp đầy đủ các tiện ích hàng đầu như hồ bơi sky view cho tầm nhìn thoáng đãng, khu công viên xanh rộng 5.429 m2... Dù vị trí đẹp nhưng mức giá căn hộ của dự án này chỉ từ 1,1 – 1,7 tỷ đồng/căn.



Hàng trăm căn hộ đã được đặt mua sau lễ mở bán

Một trong những tiện ích nội khu nổi trội của Moonlight Residences là cụm 7 rạp chiếu phim được bố trí ngay tầng thương mại của dự án. Ngoài ra, nhà trẻ, phòng tập gym, spa, cafe sân thượng... tại Moonlight Residences cũng sẽ đem đến cho khách hàng những giây phút sảng khoái và thư giãn nhất.



Với vị trí đắt giá ngay góc 2 mặt tiền Đặng Văn Bi và Dân Chủ, từ dự án chỉ mất 3 phút đi bộ để đến ga số 10 – Bình Thái thuộc tuyến Metro Bến Thành – Suối Tiên. Moonlight Residences dễ dàng kết nối đến các vùng kinh tế trọng điểm như Đồng Nai, Bình Dương và Vũng Tàu thông qua tuyếnđường cao tốc Long Thành – Dầu Giây, bến phà Cát Lái.

Bên cạnh sự phát triển của hệ thống giao thông thì hàng loạt tiện ích chung hiện hữu như khu Công nghệ cao Thành phố, khu Đô thị Đại học Thủ Đức, Vincom Plaza Lê Văn Việt, Vincom Plaza Thủ Đức, bệnh viện đa khoa Thủ Đức, bệnh viên Quân dân Y miền Đông… đã xây dựng môi trường sống hoàn hảo cho cư dân Moonlight Residences.

9. Dự án Lavila

Nằm trên trục đường Nguyễn Hữu Thọ quận 7, Lavila của Tập đoàn Kiến Á được quy hoạch như một khu đô thị mới, hiện đại nhưng vẫn giữ được thiên nhiên trong lành. Từ Lavila, cư dân chỉ mất 5 phút đến Phú Mỹ Hưng, Lotte, Crescent Mall, Vikid City, trường Đại học RMIT… và 20 phút đến quận 1.



Không gian sống sang trọng giữa lòng Nam Sài Gòn

Lavila gồm 192 biệt thự phố vườn, 26 biệt thự hồ, 20 biệt thự sông nằm trong khu biệt lập, yên tĩnh. Với số tiền chỉ từ 5 tỷ đồng cho 207 – 239m2, người mua sẽ được sở hữu một không gian sống sang trọng và chất lượng giữa lòng Nam Sài Gòn.



Kiến trúc Pháp đặc sắc kết hợp với kiểu nhà truyền thống Việt Nam đã được chọn làm cảm hứng chủ đạo cho Lavila. Thể hiện rõ ở những khung cửa sổ rộng được chia ô mang đậm chất châu Âu, kết hợp với cột, mái nhà dốc đua vươn ra khỏi tường nhà gợi nhớ đến bóng dáng những hàng hiên dài trong ngôi nhà ba gian hai chái cổ truyền.

Lavila còn sở hữu công viên và hồ cảnh quan rộng 4ha với thiết kế lấy cảm hứng từ công viên nổi tiếng Keukenhof của Hà Lan. Trong đó, nội khu được quy hoạch thành 3 khu liên kết chặt chẽ bằng những lối đi bộ, những thảm hoa cỏ trải dài, những cây cầu xuyên hồ như khu Vận Động, khu Tĩnh Tâm, khu Thiên Nhiên.

10. Dự án C.T Plaza Phố Wall

C.T Plaza Phố Wall do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Phố Mới làm chủ đầu tư. Dự án phức hợp cao ốc văn phòng và officetel theo phong cách nghệ thuật – C.T Plaza Phố Wall tọa lạc tại số 22 Võ Văn Kiệt, quận 1, TP.HCM.

C.T Plaza Phố Wall sở hữu vị trí đắc địa trên mặt tiền các đường Võ Văn Kiệt và Phó Đức Chính. Dự án nằm trên cung đường giao thông huyết mạch nối từ trung tâm TP.HCM sang các quận lân cận, gần Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và các ngân hàng lớn.



Tòa nhà kết hợp 7 loại hình nghệ thuật đầu tiên ở Việt Nam

Dù ở trung tâm quận 1 nhưng tòa nhà có lợi thế về giao thông, không bị kẹt xe và có thể đi rất nhanh đến các quận lân cận. C.T Plaza Phố Wall là một tổ hợp văn phòng, officetel có vị trí đắc địa với nhiều tiện ích hiện đại.



C.T Plaza Phố Wall có sự kết hợp giữa Thiên nhiên – Nghệ thuật – Con người. Ở dự án này, bảy loại hình nghệ thuật đều được hiện diện ở bất kỳ ngóc ngách nào của tòa nhà như âm nhạc, văn học, hội họa, kiến trúc, phim ảnh, điêu khắc..

Tại đây, từng chi tiết nhỏ đều được tính toán tỉ mỉ, chọn lọc những góc đẹp với tầm nhìn rộng, đón ánh sáng từ thiên nhiên, nội thất theo kiểu resort. Lầu 1 và tầng lửng là vị trí cho văn phòng các ngân hàng lớn.

Từ tầng 2 đến tầng 11 là những khu văn phòng cho thuê thế hệ mới, hiện đại, sang trọng kết hợp 7 loại hình nghệ thuật tạo ra sự thư giãn và hiệu suất cao cho những người làm việc.