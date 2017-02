Chủ tịch TP.HCM hoan nghênh quận 1 dẹp vỉa hè

Các quận, huyện cùng siết trật tự vỉa hè Quận 1 tháo dỡ các vọng gác công an vi phạm. Ngày 27-2, lực lượng chức năng các quận 1, 3, Phú Nhuận, Thủ Đức, Bình Thạnh, Bình Tân, Tân Bình, huyện Củ Chi… đã cùng tiến hành kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, đặc biệt là tại các tuyến đường điểm. Theo chân đội cảnh sát trật tự cùng quản lý trật tự đô thị quận 3, chúng tôi ghi nhận nhiều trường hợp ô tô đậu trên vỉa hè tại các tuyến đường Phạm Ngọc Thạch, Võ Văn Tần đã bị đoàn kiểm tra xử lý. Nhiều xe đẩy, bàn ghế, tủ kính của các hộ dân buôn bán lấn chiếm vỉa hè bị tịch thu. Đặc biệt, khu vực trước Bảo tàng Chứng tích chiến tranh nằm trên đường Võ Văn Tần, điểm nổi tiếng về tình trạng xe taxi và xe khách đậu lấn chiếm lề đường, nhiều xe đã bị nhắc nhở, xử phạt, yêu cầu trả lại lòng lề đường thông thoáng. Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Trung tá Phạm Minh Phương, Đội trưởng Đội Cảnh sát trật tự quận 3, cho biết trong buổi sáng đoàn đã xử phạt 15 ô tô đậu sai quy định, thu 80 bàn, ghế và dù để tràn ra vỉa hè. Trong đó cơ quan đã tiến hành xử phạt một xe biển số xanh. Theo ông Phương, trong các trường hợp vi phạm, lỗi kinh doanh bãi giữ xe lấn chiếm vỉa hè trên 20 m là bị xử lý nặng nhất với mức phạt hơn 12 triệu đồng. Ông Phương cho biết thêm: “Đây là kế hoạch thường niên chứ không phải quận 3 vì thấy quận 1 thực hiện xử lý vỉa hè rầm rộ mà làm theo. Từ đầu năm 2017 đến nay chúng tôi xử lý gần 1.000 trường hợp vi phạm. Kế hoạch đề ra của quận 3 là năm 2017 sẽ tăng 10% so với năm 2016 về số vụ vi phạm trật tự, lấn chiếm lòng lề đường bị xử lý”. • Chiều 27-2, Phó Chủ tịch UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải đã tiếp tục dẫn đầu đoàn kiểm tra xử lý những hành vi vi phạm trật tự lòng, lề đường ở quận 1. Dọc tuyến đường Võ Văn Kiệt đoạn trước Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ông Hải đã chỉ đạo các lực lượng tháo dỡ các vọng gác công an sau khi kiểm tra giấy tờ và gặp gỡ, làm việc với các cơ quan có liên quan. Kết quả, đoàn cho dỡ ba vọng gác công an, dỡ một hàng rào trước ngân hàng. Cùng ngày, đoàn công tác của ông Hải cũng kiểm tra, xử phạt một ô tô mang biển số xanh của VKSND đậu trước cổng VKSND Cấp cao tại TP.HCM (33 Hàn Thuyên)… L.THOA - H.GIANG - H.TRÂM Ủng hộ quận 1 Chúng tôi ủng hộ quận 1 nên bản thân Văn phòng UBND TP cũng phải làm đúng. Bằng chứng là từ ngày 1-3 tới chúng tôi sẽ chấm dứt các trường hợp được ưu tiên đậu xe ngay khu vực trước UBND TP. Trong việc chấn chỉnh trật tự vỉa hè, trước hết cơ quan nhà nước phải làm gương. Ông VÕ VĂN HOAN, Chánh Văn phòng UBND TP.HCM