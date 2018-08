Theo ghi nhận, các khách sạn như Canberry (đường An Thượng 2), Grand Mango (đường Ngô Thì Sỹ), Palazoo 2 (đường Trần Bạch Đằng), Starlet (đường Ngô Thì Sỹ)… bị ngập nước, phải ngắt hệ thống điện để tránh sự cố liên quan. Thậm chí nhiều máy phát điện, trang thiết bị trong các tầng hầm bị hư hỏng nặng do không thể di chuyển ra ngoài.



Đến sáng 19-8, nhân viên của hàng loạt nhà hàng, khách sạn ở phố du lịch An Thượng, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn vẫn phải túc trực để bơm nước trong hầm ra ngoài. Anh Lê Văn Kiên, nhân viên một khách sạn trên đường Ngô Thì Sỹ, cho biết: “Nước chảy vào tầng hầm màu đen ngòm, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Chúng tôi phải dùng máy bơm đẩy nước lên bằng cửa tầng hầm”.

Người dân phản ánh trước đó tại cống xả Mỹ An, đơn vị chức năng đã đắp một đập cát cao gần bằng mép trên của cống xả để ngăn nước mưa chảy ra biển. Người dân cho rằng đây có thể là nguyên nhân gây ngập nước trên nhiều tuyến đường và khách sạn, nhà hàng ở lưu vực cống xả Mỹ An…

Ông Mai Mã, Giám đốc Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng, cho biết: “Trận mưa đêm 18-8 không lớn nhưng do hệ thống đóng mở cửa tự động Mỹ An của Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng lắp đặt để hoạt động thử nghiệm đã không cảm biến được mực nước, không tự động mở các cửa van xả nước ra. Nước mưa không thoát được dâng lên gây ngập chứ không phải do công ty làm đập cắt chặn trước cống xả gây ngập”.

Cũng theo ông Mã, đây là lỗi của hệ thống đóng mở cửa tự động Mỹ An. Hệ thống này đang trong quá trình vận hành thử nghiệm và chưa bàn giao cho công ty. “Công ty sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng có giải pháp khắc phục” - ông Mã cho hay.