Sân bay nóng như 'chảo lửa' có ảnh hưởng đến các chuyến bay? 02/05/2024 20:32

Tổng Công ty quản lý bay Việt Nam – VATM thông tin những ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30-4 vừa qua, miền Bắc đã trải qua một đợt nắng nóng gay gắt.

Theo số liệu ghi nhận vào ngày 29-4 tại các trạm quan trắc sân bay địa phương thuộc khu vực miền Bắc, nhiệt độ cao nhất đo được tại sân bay Đồng Hới (Quảng Bình) là 43 độ, kéo dài nhiều giờ đồng hồ.

Kế đến là sân bay Vinh (Nghệ An) là 42 độ, sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) là 38 độ.

VATM đánh giá đây là mức nhiệt đo tại lớp không khí gần mặt đất, đo dưới mái che, ở độ cao 1.5m so với bề mặt theo quy định. Còn ngoài trời nắng hoặc trên bề mặt đá, bê tông… sẽ nóng hơn từ 2-3 độ.

Nắng nóng gay gắt ảnh hưởng đến việc đi lại của hành khách và hàng không dân dụng do máy bay khó cất cánh. Một số hãng bay giảm tải trọng để máy bay cất cánh an toàn.

Trước đó trao đổi với PV, một giáo viên, phi công kì cựu dòng máy bay thân rộng Boeing 787 của Vietnam Airlines, giải thích nhiệt độ tăng ở ảnh hưởng trực tiếp đến việc cất cánh của các chuyến bay.

Sân bay Đồng Hới được ghi nhận có mức nắng nóng kỉ lục 43 độ. Ảnh: P.ĐIỀN

Lý do, nhiệt độ tại đường băng thường cao hơn bình thường do đường bằng bê tông, xung quanh không có bóng cây, theo đó máy bay cất cánh cần lực nâng rất lớn. Tuy nhiên, khi nhiệt độ tăng, áp suất loãng ra lúc đó lực đẩy máy bay giảm, từ đó máy bay khó cất cánh hơn so điều kiện bình thường.

Theo phi công kỳ cựu thời tiết nắng nóng gay gắt tại các sân bay của Việt Nam cũng ảnh hưởng đến việc cất cánh, tuy nhiên công nghệ hiện đại sẽ cho phép phi công tính toán trọng lượng bao nhiêu để máy bay cất cánh an toàn. Công nghệ tính toán dựa vào tốc độ gió, nhiệt độ tại sân bay để máy tính cho ra kết quả phù hợp khai thác các chuyến bay.

Từ đó, tính toán, tải trọng khách và hành lý xách tay không đáng kể để làm khó máy bay cất cánh. Do vậy, hành lý ký gửi, hàng hóa đi kèm mới cần tính toán cắt giảm bao nhiêu để đảm bảo tải trọng máy bay cất cánh an toàn.