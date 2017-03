Làm giấy cho nhà đất mua giấy tay: Vẫn chờ hướng dẫn?

Lo về diện tích tối thiểu Lãnh đạo quận Bình Tân cũng đang lo ngại việc cấp GCN cho trường hợp mua bán tách thửa một phần đất nông nghiệp bằng giấy tay mà không có giới hạn về diện tích đất. Theo Điều 29 Nghị định 43/2014, trường hợp đất đã có GCN mà chủ đất tự tách thành nhiều thửa và trong đó có ít nhất một thửa không đủ diện tích tối thiểu do địa phương ban hành thì không được cấp GCN. Theo lãnh đạo quận Bình Tân, với đất ở thì diện tích tối thiểu quy định tại Quyết định 33/2014 do TP ban hành nên việc thực hiện rõ ràng. Nhưng đất nông nghiệp không có quy định về diện tích tối thiểu để xét tách thửa. Nếu vẫn nhận, cấp GCN cho đất nông nghiệp tự xé lẻ thành nhiều thửa nhỏ diện tích không đủ chuẩn thì không thể quản lý quỹ đất này trong khi chủ trương chung của TP là hạn chế manh mún chia cắt tự phát đất nông nghiệp. Ông Nguyễn Gia Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân, còn lo ngại việc lợi dụng chủ trương, lách luật để hợp thức hóa các trường hợp tự phân lô hộ lẻ. “Theo quy định thì hồ sơ phải có xác nhận của UBND phường về thời điểm sử dụng đất căn cứ vào xác nhận của những người cùng thời điểm sử dụng đất với người xin cấp giấy. Nếu là nhà ở giữa khu dân cư thì việc xác định mốc thời gian còn dễ. Nhưng đất trống tại các quận ven như quận Bình Tân thì khó biết ai là người sử dụng cùng thời điểm. Giấy tay không thể là cơ sở xem xét” - ông nhận xét. Quận Bình Tân cho hay thời gian qua, trường hợp mua bán một phần đất trống bằng giấy tay chiếm đa số so với trường hợp mua nhà ở bằng giấy tay. Chờ Bộ hướng dẫn "Tuần qua, Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM Nguyễn Toàn Thắng đã chủ trì cuộc họp với các quận, huyện về việc cấp GCN theo Nghị định 01/2017. Sở đã được báo cáo những vướng mắc trên. Lãnh đạo Sở sẽ xin ý kiến hướng dẫn của Bộ TN&MT” - ông Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ quận Bình Tân, cho biết. Trong khi đó, ông Đào Gia Vượng, Phó Chủ tịch UBND quận 7, cho hay: “Tôi có nghe thông tin tạm thời không nhận hồ sơ xin cấp GCN một phần thửa đất để chờ báo cáo Bộ. Tuy nhiên, chưa thấy Sở TN&MT có văn bản nên quận chưa thể tự dừng mà vẫn nhận hồ sơ của dân”.