Truyền tải điện 500 kV: Công trình quan trọng an ninh quốc gia

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An phát biểu tại buổi lễ.



Trước đó, ngày 4-12-2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1944 về việc đưa hệ thống truyền tải điện 500 kV vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.



Lãnh đạo Bộ Công an và Bộ Công Thương cùng lãnh đạo EVNNPT tại buổi lễ.



Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Công Thương và các Bộ, ngành liên quan và lãnh đạo các tỉnh, thành có hệ thống truyền tải điện 500 kV đi qua đã thống nhất đánh giá tầm quan trọng đặc biệt của hệ thống truyền tải điện nói chung và hệ thống truyền tải điện 500 kV nói riêng trong chiến lược phát triển an ninh năng lượng quốc gia.



Với tầm quan trọng đặc biệt của hệ thống truyền tải điện 500 kV là trục xương sống của lưới điện quốc gia, đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế của đất nước, trước tình hình an ninh chính trị trong khu vực và trên thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp, các vụ khủng bố vẫn tiếp diễn gia tăng, hoạt động “diễn biến hòa bình” vẫn còn nguy cơ tiềm ẩn, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1944 phê chuẩn đưa hệ thống truyền tải điện 500 kV vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Việc đưa hệ thống truyền tải điện 500 kV vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia là một dấu mốc lịch sử lớn đối với EVNNPT nói riêng và đối với EVN nói chung, cùng với các công trình Nhà máy Thủy điện Hòa Bình; nhà máy Thủy điện Sơn La. Với những đặc thù riêng biệt (không tập trung, trải rộng trên các vùng miền trong cả nước, hành lang bảo vệ an toàn hẹp tối đa 7 mét) do đó công tác triển khai bảo vệ hệ thống truyền tải điện 500kV sẽ rất khó khăn, phức tạp.

Việc đưa hệ thống truyền tải điện 500 kV vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia là sự đánh giá đúng mức tầm quan trọng đặc biệt của hệ thống truyền tải điện 500 kV nói riêng và hệ thống truyền tải điện nói chung trong chiến lược phát triển an ninh năng lượng quốc gia. Đồng thời cũng là thông điệp gửi đến toàn thể nhân dân cả nước trong việc nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác tham gia bảo vệ an toàn lưới truyền tải điện, đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng và thị trường điện Việt Nam.