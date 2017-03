Xây nghỉ dưỡng trong siêu công viên Safari

UBND TP.HCM vừa có quyết định duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng tỉ lệ 1/2.000 của Công viên Sài Gòn Safari, yêu cầu đơn vị lập quy hoạch (Công ty Cổ phần Vinpearl) phải lập đồ án quy hoạch phân khu xây dựng 1/200 tối đa chín tháng.

Dự án công viên này có diện tích gần 457 ha, thuộc một phần xã An Nhơn Tây và xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi. Phía Đông giáp Nông trường bò sữa An Phú, phía Tây giáp đường Đỗ Đăng Tuyển, phía Nam giáp đường An Nhơn Tây và khu tái định cư Safari. Phía bắc của công viên thì giáp đường Phú Thuận và nông trường An Phú.



Siêu dự án công viên Safari triển khai từ năm 2004 song đến nay vẫn chưa xong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng. Ảnh: NGUYỄN TÂN

UBND TP xác định đây là dự án công viên du lịch sinh thái có tầm cỡ quốc gia khu vực Đông Nam Á, là nơi trưng bày, lưu giữ, nghiên cứu, bảo tồn, nhân giống các loài động vật quý hiếm của thế giới và Việt Nam. Nơi này sẽ là khu vui chơi giải trí kết hợp biệt thự nghỉ dưỡng (bungalow) để tạo thành một trong những điểm du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái tại huyện Củ Chi, góp phần thúc đẩy phát triển các hoạt động du lịch Việt Nam viên và công viên sẽ trở thành điểm đến của du khách trong nước lẫn quốc tế.



Trong đó, phía Tây của dự án này được bố trí làm khu Safari và khu vui chơi - giải trí gồm các khu chức năng như khu đón tiếp, mua sắm, ẩm thực, khu Safari ban ngày, khu vườn thú mở... Khu biệt thự (bungalow) và khách sạn gồm các khu chức năng như khu clubhouse (nhà hàng, vui chơi, kid club…), khu khách sạn, khu biệt thự (bungalow), khu cây xanh, mặt nước, thể dục thể thao nằm phía bắc của dự án.

“Điểm nhấn là một số trò chơi nằm trong khu vui chơi có chiều cao tối đa 40 m, khu biệt thự - khách sạn bungalow được xây dựng thấp tầng, có mật độ xây dựng thấp, phù hợp với cảnh quan thiên nhiên xung quanh” - quyết định nêu.



Nhiều người dân khu vực tận dụng quỹ đất nơi dự kiến làm công viên 500 triệu USD để chăn thả gia súc. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Theo dự báo nơi đây sẽ phục vụ được khoảng 1.800 khách lưu trú, trong đó có khoảng 3.000 khách sẽ tham quan du lịch mỗi ngày. Nhân viên khu Safari phục vụ sẽ vào khoảng 500 người.



Quyết định duyệt nhiệm vụ quy hoạch này cũng đặt ra yêu cầu đánh giá môi trường chiến lược, trong đó phải đề ra các giải pháp giảm thiểu, khắc phục tác động đối với dân cư, cảnh quan thiên nhiên; không khí, tiếng ồn khi triển khai thực hiện quy hoạch đô thị.