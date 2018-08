Denzel Washington niềm tự hào lớn nhất của Hollywood

Anh từng nằm trong danh sách 20 nhân vật có nhiều ảnh hưởng nhất trong làng giải trí do Tạp chí E! bình chọn. Tờ Premiere cũng xếp anh vào Top 100 ngôi sao điện ảnh vĩ đại nhất mọi thời đại.





Kẻ chuyên “săn” tượng vàng thành tích

Trong sự nghiệp của Denzel Washington, anh từng được gọi tên 166 lần trong danh sách đề cử của các giải thưởng điện ảnh uy tín, trong đó có 83 lần chiến thắng. Denzel là gương mặt thân quen với Viện Hàn lâm làn điện ảnh. Trong suốt 4 thập kỷ qua, anh từng 8 lần nhận đề cử Oscar và 2 lận chạm đến tượng vàng một cách không thể thuyết phục hơn. Thành tích của tài tử tại Lễ trao giải Quả Cầu Vàng còn nhiều hơn thế, với con số đề cử lên đến 10 và số lần nhận giải là 3.





Denzel Washington từng giành chiến thắng ở tất cả các giải thưởng uy tín nhất dành cho diễn viên như giải Screen Actors Guild Awards, Tony, Emmy, MTV Movie & TV Award,... Không chỉ nhẵn mặt trong các giải thưởng về diễn xuất, ngôi sao đa tài Denzel Washington còn xuất hiện trong giải thưởng âm nhạc danh giá nhất hành tinh Grammy. Anh từng nhận đề cử cho hạng mục Album xuất sắc nhất dành cho trẻ em nhờ vào tác phẩm John Henry (1996).

Tên tuổi bảo chứng cho những bộ phim chất lượng

Vào giữa thập niên 1970, Denzel Washington tham gia một chương trình tranh tài. Chứng kiến màn thể hiện diễn xuất của anh, một người có mặt tại sân khấu đã khuyên anh nên trở thành diễn viên. Sau đó Denzel đã dành 5 năm rèn luyện kỹ năng diễn xuất tại sân khấu kịch. Trong suốt thập niên 80, anh xuất hiện trong loạt phim truyền hình ăn khách St. Elsewhere và trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả và các nhà làm phim.





Năm 1989, Denzel Washington vào vai binh nhì Silas Trip trong bộ phim chiến tranh Glory. Vai diễn đã mang về cho anh giải Oscar đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất, khởi đầu cho hàng loạt tượng vàng điện ảnh sau đó. Tạp chí Premiere từng ca tụng khả năng biến hóa đa dạng của Denzel trên màn ảnh. Anh có thể hoá thân xuất sắc trong mọi vai diễn, từ nhà hoạt động nhân quyền (phim Malcom X), một người hùng bảo vệ những kẻ yếu thế (phim Man on Fire và The Equalizer), một cơ trưởng cứu cả chuyến bay (phim Flight)... cho tới các vai phản diện ghê gớm như tay cớm bẩn (phim Training Day) hay một ông trùm buôn ma túy (phim American Gangster).

Không chỉ để lại nhiều vai diễn ấn tượng, Denzel Washington còn trở thành niềm tự hào cho người da màu trong thời điểm các mâu thuẫn về giai cấp, sắc tộc tại Mỹ đang trở nên phức tạp. Denzel Washington thậm chí còn được đề cử ở cả hai hạng mục Phim hay nhất và Nam diễn viên chính xuất sắc cho tác phẩm mà anh đạo diễn Fences (2016). Sau Sidney Poitier (huyền thoại điện ảnh da đen từng rất thành công trong những năm 1960), Denzel Washington là ngôi sao da màu đạt được sự ngưỡng vọng lớn nhất tại Hollywood.

Gắn liền với hình ảnh anh hùng công lý trong “The Equalizer”





Denzel Washington vốn quen thuộc với các kiểu nhân vật người hùng đa mưu túc trí và cứu giúp mọi người. Năm 2014, anh một lần nữa gây sốt với dạng vai này qua tác phẩm The Equalizer. Mặc dù đề tài “người hùng thầm lặng” không còn mới mẻ ở Hollywood nhưng diễn xuất xuất thần của Denzel Washington cùng diễn biến hấp dẫn, bất ngờ của câu chuyện đã khiến The Equalizer nằm ở “chiếu trên” so với các phim cùng nội dung. Bộ phim nhanh chóng tạo nên cơn sốt phòng vé và mở ra một thương hiệu phim đình đám.



Denzel Washington trở lại trong một tác phẩm hành động chất lượng

Sau 4 năm, Denzel Washington một lần nữa hoá thân thành cựu đặc vụ CIA Robert McCall đầy hiệp nghĩa. Trước cái chết của đồng nghiệp cũ, anh phải đứng lên truy tìm công lý và buộc những kẻ giết người nhận lấy hình phạt đích đáng. Anh phải chống lại một nhóm sát thủ chuyên nghiệp vô cùng nguy hiểm. The Equalizer 2 giữ nguyên “linh hồn” của tác phẩm, bao gồm đạo diễn Antoine Fuqua, biên kịch Richard Wenk và Denzel Washington. Tác phẩm duy trì chất bạo lực nặng đô với những pha hành động đã mắt cùng nhiều nút thắt bất ngờ trong câu chuyện. Thông qua diễn xuất của Denzel Washington, khán giả sẽ được dẫn vào một câu chuyện truy tìm công lý đầy kịch tính, ly kỳ và xứng đáng làm một bộ phim hành động cực chất cho mùa hè năm nay.

