Miu Lê phát hiện anh trai thất lạc tận trời... Thái

Vốn nổi tiếng là nhân vật… “lầy” nhất nhì trong giới showbiz Việt, sự thú vị của ngôi sao “Em là bà nội của anh” khiến cho công chúng luôn tự hỏi: “Điều gì khiến xung quanh Miu Lê luôn đầy ắp tiếng cười?”. Cho đến khi gặp nam diễn viên người Thái Sunny trong phim mới mang tên Ông anh trời đánh, chứng kiến những màn lầy lội của nam diễn viên hài hước bậc nhất màn ảnh Thái này, chắc chắn ai cũng phải kinh ngạc thốt lên: Có lẽ nào hai người này là anh em thất lạc?



Chỉ sau 1 đêm mọi việc đảo lộn vì họ chính là hai anh em



Hình ảnh Miu Lê chia sẻ trên tường với Sunny và Nichkhun

Nếu được trao cúp “Lầy”, không ai khác ngoài anh-em nhà này

Trong khi ông anh lười đến nỗi đưa chân rửa trên chậu rửa mặt thì cô em cũng chẳng kém cạnh với màn dùng chân gắp… khăn tắm vì lười cúi xuống nhặt. Ngay cả thói quen sinh hoạt cũng y chang: ăn bất kể lúc nào, bất kể ở đâu, bất kể cách nào. Ông anh thì làm trứng ốp la trên bàn là, cô em thì vừa ăn snack vừa biểu diễn tung hứng vung vãi khắp nhà. Rồi cả tướng ngủ theo kiểu 360 góc để lăn hết chiếc giường cũng y xì nhau,…





Tài năng cũng có tính di truyền, mà Sunny và Miu Lê đều là hai diễn viên nổi tiếng, nên hai người này chắc chắn có họ hàng



Đều là diễn viên có thực lực, ở Việt Nam, Miu Lê là “bà nội” nổi tiếng, còn Sunny cũng không kém cạnh khi được công chúng biết đến qua vai chàng trai cực ngố trong I Fine, Thank You, Love You - bộ phim có doanh thu cao thứ hai trong ngày đầu chiếu rạp của lịch sử phim ảnh Thái Lan, vượt qua cả hiện tượng Tình Người Duyên Ma.

Đã vậy, cả hai lại cực kì hợp với những vai cá tính và thú vị, mang đến tiếng cười cho người xem. Sự trùng hợp về phong cách cùng sức ảnh hưởng của cả hai đối với khán giả lại càng củng cố nghi vấn về một vụ “anh em thất lạc” ở đây.





Ra ngoài chẳng khác ngôi sao - Về nhà lếch thếch bao nhiêu cũng thường

Là nhân vật của công chúng, dĩ nhiên họ phải chăm chút cho hình ảnh của mình mỗi khi xuất hiện, thế nhưng khi về nhà thì… Nếu cô “em gái thất lạc” Miu Lê có thể ngày ngày lăn lộn trên chiếc giường ngổn ngang quần áo - không biết đến gọn gàng là gì, thì ông anh Sunny cũng sẵn sàng “dành cả thanh xuân để bày bừa”. Nếu hai anh em nhà này mà sống chung trong một ngôi nhà, không sớm thì muộn cũng sẽ cùng “chết chìm” trong đống rác do chính hai kẻ lộn xộn này bày ra.

Ngay cả Miu Lê cũng phải dụi mắt khó tin khi lần đầu thấy ông anh Sunny. Trên đời người có ngoại hình trông giống nhau không hiếm, nhưng đến cả thói quen hay tính cách cũng chẳng lệch pha chút nào thì thật… nghi nghi. Nhưng không sao, chỉ một vài hôm nữa là mọi sự nghi vấn sẽ được giải đáp. Bởi lẽ, ngay sau khi xem clip của Miu Lê, “ông anh trai thất lạc” Sunny đã ngay lập tức bay đến Việt Nam để tìm gặp.

Được biết nam diễn viên đã có lời hẹn với Miu Lê vào ngày 7-7 này tại Sài Gòn cùng với sự kiện ra mắt phim mới - Ông anh trời đánh. Liệu sự xuất hiện của Sunny tại Việt Nam lần này có phải là một cuộc hội ngộ gia đình cùng cô em gái thất lạc Miu Lê? Câu trả lời đang đợi anh tại TP.HCM sau một vài ngày nữa.



Thông tin xác nhận của Sunny sắp đáp máy bay đến Việt Nam để hội ngộ "cô em thất lạc" Miu Lê đã được fan của Sunny chia sẻ

Phản ứng của Miu khi nhận được tin ông anh sẽ đến Việt Nam hội ngộ mình vào 7-7 này.

Hội ngộ cặp anh em lầy lội của năm Sunny - Miu Lê cùng Đạo diễn Witthaya Thongyooyong cha đẻ của hàng loạt tác phẩm đình đám My Girl, The Little Comedian và The Possible: Tại Galaxy Nguyễn Du lúc 15 giờ 30 ngày 7-7-2018.