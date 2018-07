NÓNG: Tài tử nổi tiếng nhất Hollywood gặp tai nạn nghiêm trọng

Báo La Nuova của Ý đưa tin, khoảng 7 giờ sáng (11-7) tài tử George Clooney gặp tai nạn giao thông khi đang trên đường từ nhà đến trường quay.

George Clooney đang điều khiển xe máy thì bất ngờ một chiếc ô tô chuyển làn đâm thẳng vào nam diễn viên khiến anh bay tung lên không với độ cao tới 6 mét.

Đoạn video cho thấy chiếc xe máy của George Clooney bị lộn ngược, bay lên không trung rồi đập vào kính xe ô tô trước khi rơi xuống mặt đường.

Một nhân chứng chứng kiến cho hay, sau khi va chạm George Clooney hét lên đau đớn. Khi các vệ sĩ của anh tiếp cận tháo mũ bảo hiểm cho tài tử thì anh không thể di chuyển được chân, đồng thời ôm đầu tỏ vẻ bị đau.

Rất may là nam diễn viên có đội mũ bảo hiểm và đang đi khá chậm nên không bị thương quá nặng. Chiếc kính trước của ô tô thì đã vỡ tan tành.



Hiện trường vụ tai nạn

Người điều khiển ô tô, cũng là kẻ gây ra tai nạn là một người đàn ông 65 tuổi làm nghề sửa ống nước. Ông Antonello Viglino khai đang định chuyển làn thì ánh nắng chói khiến ông không thể nhìn thấy gì, vì thế mới đâm vào George Clooney.

Ông này tỏ ra rất sốc khi biết mình đã đâm phải một diễn viên Hollywood nổi tiếng. Khi một trong các vệ sĩ của nam diễn viên hét lên với ông Viglino rằng "Ông đâm phải Clooney rồi", người đàn ông Ý đã rất hoảng loạn.

Ông chia sẻ: "Họ nói với tôi Clooney được đưa tới bệnh viện rồi. Tôi muốn đến thăm anh ấy nhưng khi tôi đi tới thì Clooney đã đi mất rồi. Tôi rất mong được gặp lại anh ấy".



Nam tài tử George Clooney



Sau khi được đưa vào viện, George Clooney được chẩn đoạn bị chấn động ở vùng xương chậu, hông và đầu gối. Anh sẽ phải mất khoảng 20 ngày để hồi phục. Chỉ sau 2 tiếng nhập viện, nam diễn viên được vệ sĩ và cảnh sát hộ tống về điều trị tại nhà riêng.

George Clooney sinh năm 1951, là một trong các sao nam nổi tiếng nhất tại Hollywood. Clooney cũng đồng thời được đánh giá là nam diễn viên hào hoa, điển trai bậc nhất kinh đô điện ảnh với hai lần được trao danh hiệu "Người đàn ông hấp dẫn nhất hành tinh". Anh nổi tiếng với các phim như Ocean's Eleven, Up in the air,...

