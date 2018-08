Sự trở lại lợi hại của 'anh hùng thầm lặng' Robert McCall

Bốn năm trước, khi nhận được lời mời từ đạo diễn Antoine Fuqua, Denzel Washington đã vô cùng ấn tượng trước khâu tiền kỳ công phu cho bộ phim và ngay lập tức gật đầu tham gia tác phẩm. Nhà sản xuất còn tự tin đến mức lên kế hoạch cho phần 2 ở thời điểm bảy tháng trước khi ra mắt phần đầu tiên. Kết quả, The Equalizer trở thành tác phẩm tiêu biểu mới trong sự nghiệp của ông và cựu đặc vụ Robert McCall là một trong những nhân vật đáng nhớ nhất của dòng phim hành động Hollywood. Vào tháng 7 vừa qua, đạo diễn Antoine Fuqua đã úp mở về phần 3 của The Equalizer.





Những pha hành động nghẹt thở, gay cấn và bất ngờ



Tham gia hơn 50 tác phẩm nhưng The Equalizer 2 là phần phim hậu truyện đầu tiên mà ngôi sao hạng A Denzel Washington đồng ý tham gia. Không những thế, đây cũng là lần đầu tiên đạo diễn lừng danh Antoine Fuqua thực hiện phần phim tiếp theo. Có thể thấy sức hút của series The Equalizer từ trong bộ sậu sản xuất. The Equalizer 2 đánh dấu lần hợp tác thứ tư của Denzel Washington và Antoine Fuqua. Trong phần 2, người xem không thể rời mắt bởi những pha hành động không những “không đụng hàng” mà còn tinh vi và quyết liệt. Người hùng thầm lặng do Denzel Washington thủ vai ứng phó được mọi tình huống nguy hiểm một cách tài tình trước mặt kẻ thù đang muốn giết anh.





Nếu để ý kỹ hơn ở phần đầu đoạn trailer được tung vừa qua, có thể thấy Denzel Washington còn có biệt tài hóa trang và khả năng xâm nhập vào hang ổ của kẻ thù một cách tài tình. Nhưng dù với hình hài nào, khán giả cũng không thể giấu được sự thán phục bởi nét nghiêm nghị nhưng vẫn đầy kinh hãi và bí hiểm dành cho kẻ thù. Đặc biệt trong phần 2 này, khán giả sẽ vẫn bắt gặp lại hành động quen thuộc của Denzel Washington, một nét rất riêng của anh đó là bấm giờ trước khi “hành quyết” kẻ thù.





Với những biến cố xảy ra với người thân xung quanh anh kèm sự bất bình trong một xã hội đầy rẫy tội phạm, anh hùng thầm lặng kiên quyết dấn thân vào sào huyệt nhằm lần ra manh mối, truy đuổi tận gốc nhằm giành lại những điều lẽ phải. Nếu xem phim, khán giả chắc hẳn sẽ thấy thêm một khía cạnh khác rất nhân văn mà chính nhân vật Robert McCall của Denzel Washington mang lại.





Và còn rất nhiều chi tiết khác mà chắc chắn khán giả phải sửng sốt và hài lòng khi tiếp tục cuộc hành trình tìm chân lý cùng với anh hùng thầm lặng Denzel Washington trong phần 2 của The Equalizer: Thiện ác đối đầu 2. Với sự thành công và dấu ấn hành động khó phai trong lòng fan hâm mộ từ phần 1, sự xuất hiện tiếp theo ở phần 2 chắc chắn sẽ là một siêu phẩm cho dòng phim hành động “chất” khi phô diễn được hoàn toàn những màn đánh đấm điêu luyện đầy gay cấn và làm mãn nhãn được hoàn toàn cho người xem trong mùa hè năm nay.



The Equalizer 2 (Thiện ác đối đầu 2) khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 24-8-2018.

