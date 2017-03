Bộ GTVT đề nghị làm rõ vi phạm của Công ty Thành Bưởi

Bộ GTVT vừa có văn bản đề nghị Bộ Công an, Bộ Tài chính và UBND TP.HCM xem xét giải quyết thông tin phản ánh trên Báo Giao thông đối với hoạt động của Công ty Thành Bưởi.

Công văn số 3032 của Bộ GTVT ký ngày 24/3/2017 nêu rõ: Trong những năm gần đây, đặc biệt từ cuối năm 2015 trở lại đây Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, cũng như Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã rất quan tâm chỉ đạo để tăng cường công tác quản lý vận tải, đảm bảo trật tự an toàn giao thông nói chung, trong đó đã chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, tuần tra, kiểm soát để xử lý, ngăn chặn tình trạng “xe dù, bến cóc”, xe xin phù hiệu hợp đồng nhưng chạy tuyến cố định (xe trá hình tuyến cố định).

Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã chỉ đạo Thanh tra GTVT phối hợp với Cảnh sát giao thông và lực lượng chức năng tại địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ năm 2008; đặc biệt là việc chở quá số người quy định, tình trạng “xe dù, bến cóc”, xe trá hình tuyến cố định và đạt được kết quả ban đầu.

Tuy nhiên, tình trạng này vẫn diễn ra phức tạp trên thực tế tại nhiều địa phương và được các cơ quan truyền thông phản ánh; đặc biệt trên Báo Giao thông điện tử những ngày gần đây đã có các bài viết: “Lật tẩy xe khách trá hình, né thuế của Thành Bưởi” đăng ngày 20/3/2017; “Xe khách Thành Bưởi né nhiều loại phí, thuế mỗi ngày (Kỳ 2)” đăng ngày 21/3/2017...



Bộ GTVT đề nghị Bộ Công an, Bộ Tài chính và UBND thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, làm rõ xe khách Thành Bưởi né nhiều loại thuế, phí mỗi ngày

Để quản lý hoạt động vận tải và xử lý triệt để hiện tượng “xe dù, bến cóc”, Bộ GTVT đề nghị UBND TP.HCM chỉ đạo Sở GTVT phối hợp với Cảnh sát giao thông... thanh kiểm tra các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô đảm bảo kinh doanh bình đẳng, đúng loại hình vận tải theo quy định.

Đồng thời xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm; trong đó tập trung kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải khu vực xung quanh các bến xe, nhà ga, địa điểm có hiện tượng “xe dù, bến cóc” hoạt động, để xử nghiêm các vi phạm theo quy định. Trong đó chú trọng xử lý hành vi kinh doanh vận tải hành khách trái phép, hoạt động sai hành trình tuyến đã đăng ký, dừng, đỗ, đón, trả khách không đúng nơi quy định...

Bộ GTVT cũng đề nghị Bộ Công an chỉ đạo lực lượng Công an liên quan xác minh, làm rõ vụ việc mà Báo Giao thông phản ánh nêu trên, xử lý vi phạm (nếu có) theo thẩm quyền và quy định của pháp luật hiện hành.

Bên cạnh đó, Bộ GTVT đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Thuế kiểm tra, làm rõ vụ việc mà Báo Giao thông phản ánh về việc “né Thuế của Thành Bưởi”; “Xe khách Thành Bưởi né nhiều loại phí, thuế mối ngày”, xử lý vi phạm (nếu có) theo thẩm quyền và quy định của pháp luật hiện hành.