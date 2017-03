Chứng khoán bật dậy làm “ấm” bất động sản

Ông ĐẶNG QUỐC TIẾN, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng MB: Hết tháng 5 chứng khoán sẽ giảm nhẹ

Ngoài các yếu tố như lãi suất giảm; ngân hàng dư vốn khi huy động vốn được 10 nhưng cho vay chỉ 6-6,5 đã làm chứng khoán tăng điểm. Ngoài ra còn những lý do khác như hiện nay đang là mùa đại hội cổ đông của các công ty, chia cổ tức. Nên trên TTCK có những công ty có thể giá trị thấp nhưng khả năng lợi nhuận cao thì cổ phiếu vẫn lên. Nên ít nhiều dòng tiền đổ vào kênh lợi nhuận cao hơn là chứng khoán. Ngoài ra, nguyên nhân từ tâm lý tác động rất mạnh vào giá cổ phiếu. Khi cổ phiếu tăng, cùng với tâm lý bầy đàn nhiều người bắt đầu mua vào làm chứng khoán càng tăng. Chính vì tăng do yếu tố tâm lý, không do cung cầu thị trường, không có cơ sở nên mức tăng không bền vững. Cho nên chỉ cần qua tháng 4, hết tháng 5, qua mùa đại hội thì chứng khoán sẽ lại đứng hoặc giảm nhẹ chứ khó lên được nữa.

Việc tăng của TTCK chưa thể nói gì về sức khỏe nền kinh tế. Đến nay chứng khoán cũng chỉ là một kênh đầu tư chứ chưa có tác động đến các lĩnh vực khác. Tuy nhiên, nếu TTCK tiếp tục tăng lên thì chắc chắn BĐS sẽ ấm lên nhưng chỉ trong ngắn hạn. Bởi người ta nhanh chóng lấy tiền lợi nhuận từ chứng khoán để đổ vào BĐS. Còn lâu dài phải là do yếu tố cung cầu. Một số dự án BĐS có khả năng lên, một số mã chứng khoán BĐS tăng lên nhưng do tâm lý chứ sẽ tăng lên không nhiều. Tuy nhiên, chứng khoán vẫn sẽ là một kênh đầu tư sôi động của năm nay. Nhưng cần lưu ý rằng thị trường tiền tệ mới dành cho ngắn hạn còn TTCK là phải đầu tư dài hạn. TS VŨ ĐÌNH ÁNH, chuyên gia tài chính: BĐS sẽ sôi động ngay sau TTCK

Việc TTCK tăng vọt lên 600 điểm không phải là đột biến, việc tăng cũng dựa trên đà tăng trưởng của năm ngoái. Và từ ít nhiều TTCK tăng suốt từ đầu năm đến giờ gần ba tháng rồi, còn có tiếp tục bền vững hay không lại là chuyện khác. Tuy nhiên, năm nay sẽ hứa hẹn kênh sinh lời cao nhất nhưng nhà đầu tư giờ đây đã thận trọng hơn nhiều. Do đó có những người mới chơi từ đầu năm đến nay đã kịp thoát hàng và kiếm một khoản không nhỏ. Và cũng đã có một số nhà đầu tư dù không nhiều đã lướt sóng thành, gom tiền lại để sở hữu BĐS. Nhờ mua chỗ này, bán đi mua chỗ khác, thị trường BĐS sẽ lại sôi động sau TTCK.

Ông TRƯƠNG HIỀN PHƯƠNG, Giám đốc Công ty CP Chứng khoán KIS Việt Nam, Chi nhánh TP.HCM: Cổ phiếu BĐS sẽ hồi sinh

Hiện nay nhà đầu tư ngoại đang mở tài khoản rất nhiều ở Việt Nam, cũng như các quỹ đầu tư nước ngoài đang đổ vào Việt Nam. Sắp tới chúng ta có chính sách để thu hút các quỹ hưu trí, đây là dòng tiền dài hạn, lớn và ổn định. Cùng với đó các kênh đầu tư khác như vàng, BĐS... thanh khoản không còn cao, cùng với đó là các chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa đang hướng về các doanh nghiệp và ngân hàng... Và nhà đầu tư sẽ bị thu hút bởi chính sách cổ tức tốt từ phía doanh nghiệp và họ sẽ quan tâm nhiều đến TTCK. Cụ thể, thời gian qua đã có những cổ phiếu (CP) tăng giá 100%-300%. Lý do tăng là do giá CP đó quá thấp so với giá trị thực: Chẳng hạn, một CP có giá trị sổ sách là 13.000-14.000 đồng nhưng trị giá chỉ 4.000-5.000 đồng. Những CP đó dần dần quay về với giá trị thực. Thứ hai, một số CP lúc trước có những thông tin rất xấu nhưng sau đó doanh nghiệp đã cải thiện được tình hình, họ đã bổ sung về kết quả kinh doanh tốt hơn. Những CP đó sẽ lên giá. Thứ ba, những CP bị làm giá nhưng nó có yếu tố đầu cơ sẽ đẩy giá CP đó lên. Tuy nhiên, hiện nay nhiều CP đã đi quá xa giá trị thực của nó vì vậy CP này buộc phải quay lại giá trị thực nên không còn lý do để tăng mạnh như thời gian vừa qua. Nếu có chỉ xuất hiện lác đác trong vòng 10 CP trở lại. Tuy nhiên, nhiều CP đã rớt giá mạnh quá một nửa như BĐS và lĩnh vực này đang được Chính phủ quan tâm nhiều. Bởi vậy năm nay những CP này sẽ hồi sinh và tăng trưởng mạnh. YÊN TRANG thực hiện