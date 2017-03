Đề xuất 300 triệu USD cho dự án giao thông thông minh tại TP.HCM

Ông Shawn Smith, Tổng Giám đốc Công ty Vigilant Solutions, đề xuất doanh nghiệp này muốn triển khai dự án Trung tâm điều hành giao thông thông minh (ITS - Intelligent Transportation System) cho TP.HCM thông qua hệ thống camera giám sát di động và cố định. Vốn tài trợ cho dự án ITS bao gồm nhân sự, công nghệ và xây dựng cơ sở điều hành giao thông ước khoảng 300 triệu USD. Hệ thống này sẽ giúp TP.HCM thực hiện mục tiêu giảm tắc nghẽn giao thông, cải thiện an toàn công cộng và giảm phát thải ra môi trường.

Về nguồn vốn, ông Shawn Smith cho biết Ngân hàng Morgan Stanley sẵn sàng hỗ trợ vốn cho dự án này bởi đây là ngân hàng đang chiếm cổ đông lớn tại Công ty Vigilant Solutions.

Nếu đề xuất được thông qua, một trong những giải pháp dự kiến sẽ được Công ty Vigilant Solutions áp dụng tại TP.HCM gồm hệ thống camera nhận diện biển số xe tự động kết hợp với tính năng thu phí, liên kết với mạng đăng ký biển số xe quốc gia để nhận dạng xe, hệ thống thu tiền phạt, camera cố định và di động để phạt xe dừng đỗ sai quy định...

Đánh giá cao dự án do Công ty Vigilant Solutions đề xuất, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến đề nghị phía Công ty Vigilant Solutions tính toán đến phương án có thể áp dụng trước tại các quận nội thành, rút kinh nghiệm rồi mới từng bước nhân rộng ra các khu vực ngoại thành để tránh lãng phí. Ông Tuyến cũng đề nghị phía nhà đầu tư Mỹ làm rõ các ưu đãi, các phương thức huy động vốn cho toàn bộ dự án lên đến khoảng 300 triệu USD này.

Ông Tuyến cũng yêu cầu Giám đốc Sở TT&TT Lê Thái Hỷ làm đầu mối phối hợp với các sở, ngành liên quan để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai dự án đảm bảo các yếu tố: Quy mô hợp lý, an ninh mạng, chọn nhà đầu tư đúng quy định pháp luật, các chính sách về tài chính dự án hợp lý... và báo cáo cho UBND TP xem xét trong tháng 10-2016.