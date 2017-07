Giá mua USD trên thị trường tự do tăng mạnh

Trên thị trường thế giới, đồng bạc xanh tiếp tục mất giá là một trong những yếu tố hỗ trợ cho giá kim loại quí phục hồi trở lại. Hiện giá vàng thế giới giao dịch quanh 1.238 USD/ounce, tương đương 33,98 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế, phí hay gia công.

So với thời điểm cuối năm ngoái, thì giá vàng trên thế giới đã tăng khoảng hơn 80USD/ounce, tức la tăng khoảng hơn 2 triệu đồng/lượng.

Trong bối cảnh giá vàng thế giới tăng cũng kéo giá vàng miếng trong nước tăng theo. So với cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC đã tăng khoảng 130.000 đồng/lượng. Tính đến 9 giờ sáng nay, giá vàng miếng mua vào bán ra tại TP.HCM giao dịch ở ngưỡng 36,25-36,47 triệu đồng/lượng.

Theo các nhà đầu tư vàng, thị trường vàng trong nước ghi nhận xu hướng tăng trở lại chủ yếu là do bám theo theo diễn biến giá vàng thế giới. Tuy nhiên do biên độ tăng của giá vàng trong nước không đáng kể khiến chênh lệch giá vàng trong và ngoài nước đang ngày càng giãn rộng hơn, hiện đã chênh nhau đến hơn 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá USD tại các ngân hàng hầu như không thay đổi đáng kể so với cuối tuần trước, tại Vietcombank giá bán USD đã giảm 10 đồng so với cuối tuần qua, hiện niêm yết ở mức 22.690-22.760 VND/USD. Trong khi đó giá USD trên thị trường tự do là 22.800 – 22.820 VND/USD.

Tỷ giá tự do đang có một số diễn biến đáng chú ý trong thời gian đây. Dù tăng không mạnh nhưng khoảng cách giữa tỷ giá tự do và tỷ giá ngân hàng đang ngày càng nới rộng, với mức chênh hiện tại 110 đồng ở chiều mua vào và 60 đồng ở chiều bán ra.

Có một số chuyên gia lo lắng cho rằng chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới ngày càng giãn rộng và hiện ở mức trên 2,5 triệu đồng/lượng khiến tỷ giá trên thị trường tự do nổi sóng.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Đức Hùng Linh, chuyên gia tài chính cho rằng: “Chưa thấy có nhiều cơ sở cho lo lắng này. Gần đây nhất là vào tháng 5, mức chênh lệch cũng gần như hiện nay nhưng tỷ giá giai đoạn đó vẫn rất ổn định. Tỷ giá mới chỉ có sóng nhẹ kể từ khi NHNN tăng tỷ giá mua vào cuối tháng 6, điều tương tự cũng xảy ra vào đầu tháng 4. Nhập siêu tháng 6 giảm xuống 292 triệu USD (nhập siêu 6 tháng là 2.6 tỷ USD), không làm gia tăng áp lực lên cán cân cung cầu ngoại tệ”.