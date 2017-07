Mì lẩu nấm chua cay lên ngôi

Mì 3 Miền lẩu nấm chua cay rất được người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng.

Lẩu nấm bổ dưỡng



Không cao lương mỹ vị như hải sâm, yến sào, bào ngư... nhưng nấm là nguyên liệu dùng chế biến món ăn rất đỗi thông dụng của người Việt Nam xưa nay. Ông cha ta cho rằng nấm là “vua của các loài rau” rất dễ ăn, dễ tiêu hóa, bổ dưỡng và dùng nhiều còn có tác dụng làm đẹp da. Các loại nấm được người dùng lựa chọn nhiều nhất là nấm rơm, nấm đông cô hay còn gọi là nấm hương, nấm bào ngư vì tính mát, thanh nhiệt, giải độc.

Theo tài liệu đông y, trong 100g nấm hương khô có 12-14g protein (vượt xa so với nhiều loại rau khác) nên rất cần thiết cho cơ thể. Còn nấm bào ngư có tác dụng tăng cường khả năng miễn dịch, giảm cholesterol, tăng cao năng lực tạo máu của tuỷ xương, phòng ngừa cao huyết áp, thiểu năng tuần hoàn não. Đặc biệt, nấm bào ngư, nấm hương giòn, ngọt thanh khi nấu chín nên thường được ưu tiên lựa chọn để chế biến nhiều loại món ăn. Người xưa thường nấu nấm với miến hoặc các loại rau quả khác để làm canh, ăn rất ngon và mát.

Truyền thống ưa vị chua cay

Theo các chuyên gia ẩm thực, song song với sở thích ăn nấm, truyền thống ưa vị chua cay của người Việt cũng đã có từ bao đời nay, xuất phát từ thói quen thích món canh chua. Chúng ta có rất nhiều loại rau nhiệt đới cũng như đa dạng các loại thịt bổ dưỡng tươi ngon nên các gia đình ngày xưa hay nấu món canh chua trong các bữa ăn.

Canh chua là sự kết hợp hoàn hảo của nhiều loại rau như cà chua, đậu bắp, rau muống, đỗ, rau thơm... lại được nấu với đọt me non hay trái me, khế xắt lát, cùng vài lát ớt, ít khứa cá bông lau hoặc cá lóc đồng… cho ra hương vị chua chua, ngọt ngọt, cay cay, vô cùng “đưa cơm”. Có người cứ thích chan canh cho ngập cơm rồi húp nước hít hà, gắp thịt cá chấm nước mắm mặn mà tấm tắc...

Rồi dần dần, với văn hóa đặc trưng của người Việt là gia đình luôn đoàn tụ quây quần, chia sẻ, lại vô cùng phóng khoáng, sẵn sàng tiếp nhận cái mới, tô canh chua ấy đã được biến tấu thành nồi lẩu chua cay hấp dẫn, đầy đủ cá thịt, rau củ các loại vô cùng ngon.

Tinh túy ẩm thực Việt trong món lẩu nấm chua cay

Chính vì lẽ đó, các chuyên gia ẩm thực khẳng định, nhà sản xuất nào hiểu thấu đáo về ẩm thực Việt Nam, biết “phóng tác” dựa trên sở thích của người Việt như thích ăn nấm, thưởng thức lẩu chua cay… vào sản phẩm mì gói của mình thì sẽ thành công lớn, vượt lên chuẩn sản phẩm mì gói chua cay nói chung.

Theo báo cáo Brand Food Print 2017 của Công ty nghiên cứu thị trường Kantar Worldpanel, nhãn hàng mì 3 Miền của Công ty UNIBEN chiếm thị phần đến 28% thị trường mì và vượt lên vị trí Top 2 “Nhãn hiệu Thực Phẩm” được người tiêu dùng chọn mua nhiều nhất. Bằng chứng là sự thành công của UNIBEN đối với sản phẩm mì 3 Miền lẩu nấm chua cay, dù sản phẩm này mới tung ra thị trường một thời gian ngắn.

Gói mì 3 Miền lẩu nấm chua cay của UNIBEN khi được đun nóng cho ra tô sẽ thổi bùng lên vị giác ngay tức khắc với hương thơm nấm hương hòa quyện cùng sả phi, lá chanh, riềng… và vị chua cay hấp dẫn không cưỡng được. Người ăn chay ăn mặn đều có thể dùng. Thậm chí, có người dùng liên tục như anh Trần Thanh Tân, ngụ tại Ba Tri, Bến Tre thốt lên: “Tôi ăn hoài không biết ngán!”.

Để sản phẩm mì 3 Miền lẩu nấm chua cay được người tiêu dùng ưa chuộng như hiện nay thì UNIBEN không chỉ đáp ứng đúng sở thích ăn lẩu chua cay, thưởng thức nấm hương của người Việt Nam mà còn được sản xuất từ máy móc thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến với một quy trình đảm bảo chất lượng nghiêm ngặt. Gói mì đến tay người tiêu dùng luôn được đảm bảo độ thơm ngon cao nhất.