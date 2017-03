Mở đường cho nông sản ĐBSCL ra biển

Dự án do liên danh Portcoast (Việt Nam) - Nippon Koei (Nhật Bản) và thầu phụ DHI Đan Mạch tư vấn thiết kế. Dự án gồm các hạng mục công trình chính gồm: luồng tài một chiều dài 40 km, khu tránh tàu, đê biển, kè bảo vệ bờ, bến phà, bến xà lan 500T, cầu đường bộ qua kênh Tắt, đường ven luống, hệ thống phao tiêu báo hiệu và thiết bị thông tin hàng hải. Toàn bộ luồng tàu tính từ sông Hậu ra đến cửa biển dài khoảng 40 km, đi qua địa bàn các xã Long Toàn, Long Khánh, Dân Thành, Long Vĩnh, Ngũ Lạc (huyện Duyên Hải) và các xã Định An, Đại An, Đôn Xuân, Đôn Châu (huyện Trà Cú).