32.000 người sập bẫy 15.000 tỉ tiền ảo ra sao?

Giao dịch tiền ảo không được pháp luật bảo vệ Ngày 9-4, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, bà Lại Việt Anh, Cục phó Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương, cho biết: Hiện nay chưa có văn bản pháp luật nào quy định về tiền ảo. “Việc sở hữu, mua bán, sử dụng tiền ảo như là một loại tài sản tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho người dân và không được pháp luật bảo vệ. Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cũng đã nhiều lần đưa ra khuyến cáo các tổ chức, cá nhân không nên thực hiện các giao dịch liên quan đến các loại tiền ảo này” - bà Lại Việt Anh nói. Cũng theo vị này, trên thực tế cơ quan công an cũng nhận được nhiều đơn trình báo của nhà đầu tư tố cáo bị đối tác mua bán trên mạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sau khi chuyển tiền mặt vào tài khoản của đối tượng nhưng không nhận được tiền điện tử quy đổi. Do vậy, bà Việt Anh khuyến cáo người tiêu dùng và các nhà đầu tư thận trọng khi tham gia mua bán tiền ảo hay sử dụng để thanh toán cho các giao dịch thương mại điện tử, tránh các rủi ro bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. TRÀ PHƯƠNG Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên… phủ nhận có liên quan Dự án ifan đưa lên trang điện tử của mình nhiều hình ảnh có các nghệ sĩ nổi tiếng như Hoài Linh, Quang Lê, Quang Dũng, Trấn Thành, MC Kỳ Duyên… bên cạnh hình ảnh, tên tuổi Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên để quảng cáo. Tuy nhiên, nhiều ca sĩ khẳng định không liên quan đến vụ nghi lừa đảo này.

Đại diện truyền thông của ca sĩ Lệ Quyên (ảnh) đã thông báo trên Facebook của mình ý kiến của Lệ Quyên nêu rõ: “Sáng nay (9-4), có một số báo chí đưa tin về việc một công ty sử dụng hình ảnh và thông tin của Lệ Quyên để đi lừa đảo. Phía chúng tôi - đại diện truyền thông của ca sĩ Lệ Quyên xin khẳng định chưa bao giờ có bất kỳ một hợp đồng, thỏa thuận nào với công ty này. Trong trường hợp nếu như phía công ty sử dụng hình ảnh của Lệ Quyên đi lừa đảo, phía chúng tôi sẽ liên hệ với luật sư khi cần và nhờ sự can thiệp của pháp luật để bảo vệ hình ảnh của mình”.

Nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng khẳng định không phải là người đại diện hay PR, quảng cáo gì cho công ty đa cấp, huy động vốn nào hết. HÒA BÌNH