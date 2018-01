Dồn dập giảm giá, tung hàng mới dịp Tết

Đặc sản ba miền, giỏ quà phong thủy ra chợ Tết Hệ thống các siêu thị tung ra nhiều dịch vụ bán hàng để thu hút khách với nhiều tiện ích hấp dẫn, đa dạng. Trong đó, thị trường giỏ quà biếu Tết khá phong phú. Tại hệ thống VinMart & VinMart+, với phương châm “Tết là phải tươi” đã giới thiệu các mẫu giỏ quà với rất nhiều lựa chọn, từ giỏ quà truyền thống cho đến giỏ quà chuyên các loại trái cây hoặc rau củ quả các loại. Giá giỏ quà dao động 199.000-2.999.000 đồng/giỏ. Đáng chú ý, hệ thống siêu thị này còn tung ra nhiều mẫu giỏ quà Tết đậm chất phong thủy theo phong cách Kim-Mộc-Thủy-Hỏa-Thổ. Chuỗi siêu thị này còn cung cấp các đặc sản ba miền như gạo nếp Tú Lệ, gạo Séng Cù, măng khô Bắc Kạn, các loại thịt sấy Tây Bắc, tôm chua Huế, chả ram tôm đất An Giang… Tương tự, hệ thống siêu thị Co.opmart giới thiệu đến khách hàng dòng sản phẩm hữu cơ Co.op Organic với tổng lượng khoảng 100 tấn gạo, rau củ quả và thịt cá. Bà Nguyễn Thị Lành (nhà ở quận Gò Vấp, TP.HCM), đang mua hàng tại siêu thị Co.opmart, nhận xét: “Thị trường hàng Tết năm nay rất phong phú với nhiều mặt hàng giảm giá và mặt hàng mới. Chẳng hạn tôi thấy cá viên nhân rau củ, cá viên nhân

patê cá hồi, cá viên nhân trứng cá… rất lạ nên mua về ăn thử. Nếu ngon, đến cận Tết tôi sẽ mua về chế biến cho gia đình ăn để không mất nhiều thời gian chế biến”. Một tháng, người Việt chi 361.100 tỉ đồng mua hàng Báo cáo từ Tổng cục Thống kê cho biết hoạt động bán lẻ và kinh doanh dịch vụ trong tháng giáp Tết Nguyên đán (tháng 1-2018) diễn ra sôi động, nhu cầu mua sắm của người dân tăng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của tháng này đạt 361.100 tỉ đồng, tăng 3% so với tháng trước và tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước. Công ty nghiên cứu thị trường Kantar Worldpanel cũng dự báo doanh thu mùa Tết 2018 tăng 10%-15% so với bình thường. Cũng theo công ty trên, mùa Tết năm 2017 doanh thu đạt 1,76 tỉ USD, tăng gần gấp đôi so với thời điểm bình thường.