Du khách Việt bạo tay mua sắm ở nước ngoài

Tiền mua sắm nhiều hơn so với tiền tour Có thể dễ dàng nhận thấy các tour du lịch nước ngoài ngày càng hấp dẫn do giá ngày càng rẻ. Chẳng hạn, trước đây tour Nhật Bản có giá 30-40 triệu đồng thì nay chỉ hơn 20 triệu đồng; trước đây tour TQ giá hơn 20 triệu đồng, nay chỉ còn 12-16 triệu đồng trở lên. Đặc biệt là Thái Lan thậm chí rẻ hơn tour trong nước. Điều này làm cho việc mua sắm ở nước ngoài của du khách Việt chưa bao giờ dễ dàng và thuận tiện hơn. Thống kê của Tổng cục Du lịch Singapore cho thấy trong năm 2017, VN lọt vào tốp 10 thị trường khách nước ngoài chịu chi tiêu nhất ở Singapore. Trong tổng số tiền 176 triệu SGD mà du khách người Việt chi chỉ trong quý II-2017, có 30% được chi cho nhu cầu mua sắm, 23% chi phí cho nghỉ dưỡng, 11% cho ăn uống và 35% cho các nhu cầu khác. Khảo sát của một số công ty du lịch cũng cho thấy giá tour có thể vài chục triệu nhưng số tiền mua sắm của khách cao hơn nhiều so với tiền tour. Khách Việt nằm trong tốp khách hàng tiềm năng của nhiều nước vì thường chi tiêu cao để mua sắm, có khi lên đến 1.200-1.500 USD/người. TU