Hồi hộp chờ quy định mới về gas

Bỏ nhiều điều kiện làm khó người kinh doanh Tại dự thảo nghị định kinh doanh khí thay thế cho Nghị định số 19/2016 trình Chính phủ, Bộ Công Thương đề nghị bỏ hình thức hệ thống đại lý, tổng đại lý. Bộ Công Thương giải thích nếu giữ hệ thống phân phối như Nghị định 19/2016 thì vô hình trung cản trở DN trong quá trình hoạt động kinh doanh, tạo ra nhiều tầng nấc kinh doanh cho DN, làm tăng chi phí sản xuất, kinh doanh; chưa phù hợp với Luật DN. “Việc thiết lập hệ thống phân phối hay không là do sự tự chủ của DN căn cứ vào quy mô và năng lực của mình để thiết lập đảm bảo phù hợp các quy định về thiết lập đại lý như quy định của Luật Thương mại, không nhất thiết tất cả thương nhân kinh doanh khí đều phải thiết lập hệ thống phân phối khí hỏa lỏng” - Bộ Công Thương nêu quan điểm. Tuy vậy, đại diện Hiệp hội Gas Việt Nam nhìn nhận việc bỏ khâu đại lý, tổng đại lý sẽ tạo kẽ hở lớn để chai LPG không đảm bảo an toàn, trôi nổi, không rõ nguồn gốc, xuất xứ lưu thông trên thị trường. “Dự thảo nghị định đã xóa bỏ hệ thống phân phối sẽ dẫn đến thị trường kinh doanh LPG sẽ xáo trộn, khó kiểm soát nguồn cung và giá cả” - Hiệp hội Gas Việt Nam nhận định. Hy vọng có điều kiện để sống Ông Đàm Vũ Hải, đại diện Công ty TNHH DHV - Gas Lai Châu, nói mình may mắn vì đã tiếp cận được nhiều phiên bản của dự thảo thay thế Nghị định 19. Những điều kiện về số lượng vỏ bình, quy mô bồn chứa đã được bãi bỏ. “Dù đang nằm trên đống lửa của thời kỳ chuyển tiếp, chúng tôi vẫn thấy nghị định mới là rất tốt, phù hợp với tinh thần Chính phủ kiến tạo. Như thế thì các DN nhỏ kinh doanh gas mới có điều kiện để sống” - ông Hải cho hay.