Xa dần giấc mơ mua ô tô giá rẻ

Xe bán tại Việt Nam đắt gấp đôi Mỹ, Anh Tháng 6-2015, anh Nguyễn Đắc Khúc (TP.HCM) mua ô tô Mazda 3, phiên bản Sedan, dung tích 1,5l để đi làm. Số tiền anh Khúc phải bỏ ra mua chiếc xe tại thời điểm đó là 729 triệu đồng, bao gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng. Xe anh Khúc mua là xe nhập linh kiện 100%, lắp ráp trong nước và khoản thuế tiêu thụ đặc biệt vẫn được tính vào linh kiện. Sau khi mua xe, anh Khúc còn phải đóng các loại thuế, phí khác như thuế trước bạ 10%, phí biển số, phí đường bộ, phí bảo hiểm bắt buộc, phí bảo hiểm vật chất (tự nguyện)… Sau khi được khuyến mãi 10 triệu đồng, tổng số tiền anh Khúc phải bỏ ra mua xe là 810 triệu đồng. Anh Khúc nói: “Tôi nghĩ những loại thuế, phí này làm tăng giá xe hơi ở Việt Nam so với thế giới rất nhiều. Nay với việc biến động tỉ giá thì giá ô tô tại Việt Nam càng cao hơn, đồng nghĩa giấc mơ được mua xe giá rẻ của nhiều người xa dần”. Cụ thể, đối với dòng xe Mazda 3, giá bán tại Anh chỉ vào khoảng 17.000 bảng Anh, tương đương hơn 580 triệu đồng. Nhưng thường các đại lý bán xe có khuyến mãi cho khách hàng. Sau khi được khuyến mãi, giá chiếc xe này chỉ còn 13.937 bảng Anh, tương đương hơn 480 triệu đồng. Giá nói trên đã bao gồm các loại thuế, phí mà người mua phải chịu. Anh Khúc cho biết thêm, chiếc xe anh mua nếu quy đổi ra sẽ là gần 40.000 USD. Số tiền này, nếu ở Canada hay Mỹ sẽ mua được chiếc Santafe 2015 của Huyndai mà giá ở Việt Nam là hơn 1,6 tỉ đồng. Nghĩa là giá xe ở Việt Nam cao hơn gấp đôi so với Mỹ. CHÂN LUẬN Bỏ ra 3,8 tỉ USD nhập khẩu ô tô Số liệu mới công bố của Tổng cục Thống kê cho thấy tổng giá trị kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc và linh kiện tính từ đầu năm 2015 đến hết tháng 8 đạt 3,8 tỉ USD (riêng ô tô nguyên chiếc đạt 1,9 tỉ USD), tăng hơn 80% so với cùng kỳ năm trước. Số lượng ô tô nhập vào Việt Nam trong tám tháng qua cũng tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2014, với 74.000 chiếc - con số cao nhất trong vòng năm năm qua.